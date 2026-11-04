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Jak vypadá Máchalův mlýn z pohádky S čerty nejsou žerty v současnosti. Jeho tvář změnila strašná tragédie

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Legendární roubenka z Českého ráje, kde čert odnesl chamtivou Dorotu do pekla, prošla pěti stoletími dějin. Dnes už to není jen pohádkové místo – je poznamenané ohněm a smrtí.
Jak vypadá Máchalův mlýn z pohádky S čerty nejsou žerty v současnosti. Jeho tvář změnila strašná tragédie

Jak vypadá Máchalův mlýn z pohádky S čerty nejsou žerty v současnosti. Jeho tvář změnila strašná tragédie

Zdroj: Petr1888, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:30

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