Jak vypadá Máchalův mlýn z pohádky S čerty nejsou žerty v současnosti. Jeho tvář změnila strašná tragédie

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Když se řekne mlýn Máchalových, většina lidí si vybaví útulnou roubenku obklopenou klidnou vodní hladinou, kde poctivý Petr s babičkou žili poklidným životem, než do něj vstoupil čert Vraník. Málokdo ale tuší, že tenhle stavební klenot má za sebou mnohem delší a dramatičtější příběh než filmový scénář z osmdesátých let.
Střehomský mlýn stojí v malebném koutě nedaleko rybníka Komorník a říčky Klenice. První písemné záznamy o něm pocházejí už z roku 1516 – což znamená, že tady mleli mouku už za vlády Jagellonců. Přežil třicetiletou válku, napoleonská tažení i obě světové války. Generace mlynářů se tu střídaly po staletí a staraly se o vodní kolo, mlecí kameny i náhon.
Od roku 1849 objekt nepřetržitě vlastní potomci mlynářského rodu Opočenských, kteří si ho předávají z generace na generaci. Pravidelný provoz mlýna fungoval až do roku 1953, kdy politické změny po válce donutily majitele ukončit živnost. Dřevěné vodní kolo se ale točilo dál – spíš ze sentimentu a úcty k tradici než z praktických důvodů.
Filmová sláva přinesla ztrátu soukromí
V roce 1984 sem dorazil štáb režiséra Hynka Bočana a klidné zákoutí se na několik týdnů proměnilo v rušné filmové zázemí. Osvětlovací technika, herci, asistenti, zvědavci – všichni se tlačili kolem roubenky, která se měla stát domovem rodiny Máchalových.
Po premiéře pohádky S čerty nejsou žerty začal nápor turistů. Fanoušci chtěli vidět dvorek, po kterém kráčel Vraník, okno, kterým Dorota vyhazovala peří, i místa z dalších scén. Pro majitele to ale znamenalo konec soukromí a začátek permanentního obtěžování. Stovky lidí bezohledně nahlížely do oken, vstupovaly na soukromé pozemky a pořizovaly fotky bez svolení.
Nezodpovědní návštěvníci navíc poškodili cenné vodní kolo, které muselo být nakonec zajištěno a přestalo fungovat. Popularita se tak pro historickou stavbu stala spíš prokletím než požehnáním. Mlýn se přitom neobjevil jen v této pohádce – filmaři ho využili i v dalších snímcích, například v pohádce O svatebním koláči. V roce 2001 byl dokonce vyobrazen na oficiální české poštovní známce jako cenná památka lidové architektury.
Tragédie, která změnila vše
Nejtemnější okamžik v novodobých dějinách mlýna nastal 24. března 2018. Toho dne zachvátil roubenou stavbu ničivý požár, který těžce poškodil historickou konstrukci i střechu budovy. Ale to nejhorší nebyly materiální škody.
Při požáru tragicky zahynul tehdejší majitel mlýna. Ztráta lidského života vryla do atmosféry tohoto místa nesmazatelnou stopu smutku. Z pohádkového zákoutí se během několika desítek minut stalo pietní memento spojené se skutečným lidským neštěstím. Od té chvíle už mlýn nemůže být vnímán jen jako roztomilá filmová kulisa – je to místo poznamenané bolestí a ztrátou.
Oheň zničil velkou část původního historického vybavení, které filmaři před lety zachytili. Mnoho detailů bylo odvezeno nebo nenávratně poškozeno. Stavba byla sice po tragédii provizorně zajištěna a opravena, aby dál nechátrala pod náporem počasí, ale stopy po dramatických událostech jsou na ní stále patrné.
Co najdete dnes – a co už ne
Kdo se dnes vydá ke Střehomskému mlýnu, nesmí očekávat zavedený skanzen s pokladnou, průvodci a stánky se suvenýry. Mlýn je v soukromém vlastnictví a jeho interiéry jsou veřejnosti zcela nepřístupné. Původní malebné detaily zmizely, roubení nese známky oprav a celé okolí si žádá klid a čas na regeneraci.
Přesto má toto místo stále neuvěřitelnou sílu. Z cesty nad rybníkem je silueta mlýna jasně rozpoznatelná a okolní příroda Českého ráje vytváří působivý rámec, který dokáže v člověku vyvolat silné emoce. Stačí na chvíli postát v uctivé vzdálenosti a naskočí všechny známé hlášky i nezapomenutelné scény z dětství.
Jen je potřeba přistupovat k návštěvě s velkým respektem. Střehomský mlýn není zábavním parkem, ale křehkým pamětníkem dlouhé historie, který v sobě nese jak pohádkovou radost, tak bolestnou skutečnost. Pro ty, kteří se chtějí detailněji seznámit s tím, jak se proměnila nejen tato stavba, ale i další známá místa z legendární pohádky, nabízí skvělý přehled dokumentární video na YouTube od autora Jindřicha Brychty.
Zdroje článku: Wikipedie, marianne.cz, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská