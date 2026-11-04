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Lívance nadýchané jako obláček: Tajemství spočívá v jogurtu, který většina z nějakého důvodu vynechává

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Lívance jsou klasika české kuchyně, která se peče od nepaměti. Tenhle jogurtový recept bez droždí zvládne každý a výsledek je překvapivě nadýchaný.
Fotografie k lívancům

Fotografie k lívancům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Lívance nadýchané jako obláček: Tajemství spočívá v jedné surovině, kterou většina vynechává
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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