Lívance nadýchané jako obláček: Tajemství spočívá v jogurtu, který většina z nějakého důvodu vynechává

pro mě pořád patří k těm kuchyňským vzpomínkám, které se nevytratí. Sobota ráno, táta vytahuje těžkou litinovou pánev, já v pyžamu postávám u sporáku a sleduju, kdy se na okrajích těsta ukážou první Lívance bublinky. Na těsto s jogurtem jsem přišla až před pár lety. Nečekala jsem od něj zázrak, spíš takovou rychlejší náhradu. Jenže lívance z něj vyšly lehké, měkké a možná ještě nadýchanější než ty, které mám uložené z dětství.
se v těstě nechová jen jako obyčejná tekutá složka. Jeho kyselost začne pracovat s práškem do Jogurt a v těstě se vytvoří jemné bublinky. Díky nim zůstanou lívance pečiva uvnitř nadýchané a vláčné, zatímco povrch se na pánvi hezky zatáhne a zezlátne.
Můj tip zní: Těsto nemíchejte příliš dlouho a už vůbec ne silou. Stačí, aby se ztratily největší hrudky mouky. Když ho budete zpracovávat moc poctivě, začne se víc rozvíjet lepek a lívance pak ztratí lehkost. Místo měkkého středu vznikne tužší, trochu gumová struktura. Drobné hrudky nechte být, na pánvi si s nimi těsto poradí. Recept na nadýchané jogurtové lívance se skořicí a zakysanou smetanou
Z jedné dávky vyjde přibližně
12 až 15 lívanců. Záleží na velikosti placek i na tom, jak husté těsto nakonec bude. Celková délka přípravy: přibližně 40 minut Počet porcí: 3 až 4 osoby Ingredience k přípravě
Základní těsto: 1 větší kelímek bílého jogurtu (cca 150 g) 1 kelímek (odměřený kelímkem od jogurtu) polohrubé mouky 1 kávová lžička prášku do pečiva 5 polévkových lžic mléka 4 polévkové lžíce krystalového cukru 3 vejce špetka soli
Na smažení a podávání: olej na smažení dle potřeby moučkový cukr na posypání mletá skořice na posypání zakysaná smetana Postup přípravy nadýchaných lívanců z jogurtového těsta
1. Do větší mísy rozklepněte
3 vejce, přisypte 4 polévkové lžíce krystalového cukru a přidejte špetku soli. Metličkou, případně obyčejnou vidličkou, všechno promíchejte tak, aby se cukr začal rozpouštět. Pěnu šlehat nemusíte, tady opravdu stačí suroviny spojit.
2. Přidejte
kelímek bílého jogurtu a 5 polévkových lžic mléka. Krátce zamíchejte. Jogurt dodá těstu lehkou kyselost, která pomůže lívancům naběhnout. Nevynechávejte ho a s tučným řeckým jogurtem buďte opatrní. Bývá moc hustý a lívance pak mohou působit mazlavě. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Lívance nadýchané jako obláček: Tajemství spočívá v jedné surovině, kterou většina vynechává
3. Do mísy prosejte
kelímek polohrubé mouky promíchaný s kávovou lžičkou prášku do pečiva. Vařečkou nebo metličkou těsto spojte jen do chvíle, kdy zmizí větší hrudky. Bude spíš hustší, což je v pořádku. Mléko nepřilévejte hned, i když to může trochu svádět.
4. Těsto nechte
5 minut odpočinout při pokojové teplotě. Prášek do pečiva mezitím začne reagovat s kyselinou z jogurtu a směs lehce povolí a nakyne. Na povrchu se často objeví pár malých bublinek.
5. Na pánvi rozehřejte
tenkou vrstvu oleje na středním plamenu. Olej má být dost horký, jinak se do něj lívance zbytečně nasáknou. Když na pánev kápnete trochu těsta, mělo by hned zasyčet. Smažení lívanců
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6. Lžící nebo menší naběračkou dávejte těsto na pánev do menších kulatých placek, přibližně 6 až 8 centimetrů v průměru. Nechte mezi nimi trochu místa, ještě se rozlijí. Na běžnou střední pánev se většinou vejdou 3 až 4 kusy.
7. Smažte na středním plamenu
2 až 3 minuty. Ve chvíli, kdy se na povrchu začnou objevovat bublinky a okraje zpevní, můžete otáčet. Příliš brzké otočení se nevyplatí, střed se pak někdy propadne.
8. Po otočení je nechte ještě
1 až 2 minuty zezlátnout z druhé strany. Hotové lívance přesuňte na talíř s papírovým ubrouskem, aby se odsál přebytečný olej.
9. Stejným způsobem usmažte i zbytek těsta. Před další várkou pánev jen lehce potřete olejem. Opravdu stačí málo, lívance v něm nemají plavat.
Podávání
1. Teplé lívance posypte
moučkovým cukrem smíchaným se skořicí a navrch přidejte zakysanou smetanu. Skořice jim dá vůni a smetana stáhne sladkost těsta do příjemnější roviny. Nejlepší jsou hned po usmažení, sotva je sundáte z pánve. Tipy redakce: Konzistence těsta: Když je těsto tak husté, že se na pánvi vůbec nechce roztéct, přidejte jednu lžíci mléka. Jogurty nejsou všechny stejné; některé tečou skoro samy, jiné drží na lžíci jako krém. Drobná úprava těstu neuškodí. Variace na náplň: Před otočením můžete do každého lívance dát čajovou lžičku džemu nebo kousek čokolády. Těsto náplň obalí a uprostřed zůstane měkké překvapení. Osvědčená jsou švestková povidla i meruňkový džem. Skladování: Hotové lívance vydrží v lednici 1 až 2 dny. Před podáváním je ohřejte na suché pánvi nebo v troubě vyhřáté na 150 stupňů, zhruba 5 minut stačí. Mikrovlnka jim moc nepomáhá, kůrka zvlhne a těsto může být gumové. Bez laktózy: Bílý jogurt lze nahradit rostlinnou alternativou, například sójovým nebo kokosovým jogurtem. Chuť se trochu změní, nadýchanost ale zůstane. Prášek do pečiva reaguje s kyselinou v rostlinném jogurtu podobně. Správná teplota pánve: Nejčastější chyba je příliš silný plamen. Povrch se pak rychle připálí, zatímco uvnitř zůstane těsto nedopečené. Středně nízká teplota je jistější, i když u první várky má člověk skoro vždycky chuť přidat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline