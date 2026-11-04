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Aston Martin zažil v Mexiku hororový víkend

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Mexiko doslova dorazilo Aston Martin, a nemělo to nic společného ani se dnem mrtvých ani s tequilou. Co vedlo k tomu, že tým odstavil oba monoposty už po pěti odjetých okruzích?
Aston Martin zažil v Mexiku hororový víkend

Aston Martin zažil v Mexiku hororový víkend

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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