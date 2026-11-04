Aston Martin zažil v Mexiku hororový víkend

Pokud si optimističtí fandové Aston Martinu na sklonku této sezóny mysleli, že to už horší být nemůže, bohužel, zde měli pravdu ti pesimisté: může, a doslova o parník. Zaoceánský. S barevným tobogánem na horní palubě. Tým zažil nejhorší víkend sezóny, a příčinu (jak tak nějak už všichni tuší pozn. red.) vysvětlovala Honda coby dodavatel pohonných jednotek. Jezdci samotní se k vlně problémů v jednotlivých částech víkendu vyjadřovali poměrně krátce, a konstatování, že se při tom oba zcela pochopitelně tvářili poněkud otráveně, by bylo značným podhodnocením situace.
Bez ohledu na to, zda se jednalo o trénink, kvalifikaci či závod, měl ohromné potíže vůz Lance Strolla, ať již seděl za volantem on sám nebo Jak Crawford. Fernando Alonso si to samé doslova protrpěl ve třetím tréninku a zejména ve kvalifikaci, kde odjel jediné (byť v tu chvíli velice solidní) měřené kolo a následně byl nucen odstavit vůz u nájezdu do boxové uličky. Pomyslnou kyselou třešinkou na již tak nepovedeném dortu se stal závod. Podezřelým se jevilo být již stažení monopostů do boxů během třetího kola následované Alonsovou sarkastickou hláškou „Ani nepotřebuju brzdy…“, provázené odevzdaně znějícím smíchem jeho závodního inženýra, a definitivním stažením jeho monopostu do garáže po absolvování pouhých pěti okruhů.
Lance Stroll tam ani dojet nestačil, neb byl nucen zastavit ještě na trati. Po tom, co se ukázalo, že na body dosáhli i jezdci, kteří startovali z konce závodního pole, a Aston Martin by (v případě, že by nenastaly potíže s vozem) pravděpodobně nějaké body získal, neb v předchozích závodech zaznamenával lepší výsledky jak Williams, bylo tuto katastrofu velice těžké skousnout. Odpověď na výše vznesenou otázku je stále stejná: problémem je pohonná jednotka, konkrétně se jednalo o potíže s chlazením MGU-K. U obou monopostů došlo před závodem k výměně dílů, ovšem, bez valného vlivu na výsledek.
„Mexiko je vždy velká výzva pro motor. Kvalifikace a závod zde byly velice frustrující, protože byly mnohem horší než tréninky,“ konstatoval fakta Fernando Alonso. „Při první zastávce mi bylo jasné, že se něco děje, a když jsem viděl, že do boxů jede i Lance, věděl jsem, že máme stejný problém.“ Při dotazu na příčinu obtíží se španělský veterán vyjádřil poměrně jasně. „Mám za to, že byly podceněny problémy, které motoru působila nadmořská výška, a jsem si jistý, že sekce pohonných jednotek si toho je vědoma. Doufám, že si z toho tým něco vezme. Je to sice ta obtížnější cesta, ale snad se díky tomu něco naučíme. Jsme v tom jeden jako druhý a sezóna je velmi obtížná.“
Fernando Alonso caught his race engineer completely off guard in Mexico!
Chris Cronin: “Fernando, brake a little.”
️ Alonso: “I don’t need the brakes.” ♂️
Cronin: “Yeah, I know.”
Fernando is genuinely one of the funniest drivers on the grid.
#F1 | #MexicoGP https://t.co/6F4Mioer4C
— Everything Formula (@evrythngformu1a) November 2, 2026
„Z hlediska šasi jsme vykročili správným směrem, motor pro příští rok je zcela nový projekt a v současnosti se testuje, takže máme pro následující sezónu velké naděje,“ prohlásil Alonso, kterému očividně ještě zbyla špetka optimismu. Šéfinženýr Hondy Šintaro Orihara se k víkendovému nezdaru vyjádřil podrobněji a potvrdil, že systém rekuperace energie vykazoval potíže s chlazením, které byly zapříčiněny místní nadmořskou výškou. Po dotazu proč byl tedy vůz schopen ujet více kol při testování než ve chvíli, kdy to bylo třeba, Orihara poznamenal, že problém nastal pouze za určitých podmínek, které se objevily až při kvalifikaci a během závodu.
„Každý závod se učíme pro příští rok, například zde v Mexiku jsme byli připraveni pro vyšší nadmořskou výšku – zaměřovali jsme se hlavně na turbo lag. Dařilo se nám jej zvládat 90% času, ale jak jsem již řekl, za určitých podmínek se v systému rekuperace objeví chyba a pro obdobný typ trati si musíme vyvinout nějakou odolnost,“ vysvětloval Orihara. „Obdobně to bylo s ovladatelností vozu, která byla v pořádku, ovšem, byly momenty, kdy se pro jezdce vyskytly potíže. Snažíme se učit z trati i ze zpětné vazby od jezdců. To jsou údaje, které předáváme továrně, aby je využila pro příští sezónu.“
K víkendovému propadáku se vyjádřil i Mike Krack, který se snažil zaměřit na solidní tempo, kterého dokázal monopost Aston Martin dosáhnout, pokud se zrovna nevyskytly problémy. „Potřebujeme se důkladně podívat na veškeré příčiny. Bylo potěšující vidět to tempo, ale zároveň jsme byli znepokojeni tím, jaký problém se stal z chlazení, a že se objevoval v průběhu celého víkendu. Jsem si jistý, že podobné obavy měly všechny týmy. Zde byly výzvou nadmořská výška i teplota a jejich vliv na chlazení, ovladatelnost vozu a přilnavost, která se opravdu ukázala jako dobrá, zvlášť na opravených částech trati, takže jsme se cítili povzbuzeni alespoň z tohoto ohledu.“
Co na to říci? Zde nezbývá než sdílet zbytek Alonsova optimismu (bez toho aby nám ihned naskočila vzpomínka na legendární povzdech zahrnující Hondu, závod v Japonsku v sezóně 2015 a motor vhodný pro GP2 pozn. red), a doufat v to, že rok 2027 bude pro těžce zkoušený Aston Martin znamenat odraz ze dna.