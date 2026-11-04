Macháč se vrátil po zranění a přesvědčil Berdycha. Kapitán ho vzal na finále Davis Cupu jako poslední posilu

Berdych si nechal týden. Když 26. října oznamoval jména pro listopadový finálový turnaj, vyjmenoval jen čtyři: Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku, Adama Pavláska a Patrika Rikla. Páté křeslo nechal prázdné a řekl, že ho obsadí buď Macháč, nebo Vít Kopřiva. O výsledku chtěl rozhodnout podle toho, jak si oba povedou v následujících dnech. V pondělí 2. listopadu padlo rozhodnutí. Berdych ho podle Českého tenisového svazu zdůvodnil „pozitivním vývojem“ a tím, že se Macháč vrací k tenisu, kam patří. Za touhle stručnou větou se skrývá několik týdnů výsledků, které stojí za to projít.
Dva měsíce mimo a pomalý rozjezd
Macháčova sezona 2026 se rozpadla na dvě poloviny. Na jaře hrál dobře, pak přišlo zranění levé nohy. Veřejně se o něm mluvilo jen obecně jako o trhlině v noze, přesnější diagnóza zveřejněna nebyla. Následky ale byly zřejmé: Macháč kompletně vynechal travnatou část sezony a na kurtech chyběl déle než dva měsíce.
Vrátil se v srpnu a první týdny podle ČTK nevypadaly ideálně. Tenista, který potřebuje dynamický pohyb a agresivní hru od základní čáry, s nohou v rekonvalescenci těžko hraje naplno. Na podzim se ale výkonnostní křivka zvedla.
Tři signály, které Berdycha přesvědčily
Kapitán nehodnotil pocit, ale konkrétní zápasy. Z posledních týdnů vyčnívají tři:
- Almaty: Macháč došel do osmifinále a proti Karenu Chačanovovi měl pět mečbolů. Prohrál až ve zkrácené hře třetího setu, Chačanov zvítězil 6:2, 4:6, 7:6 (7).
- Vídeň: Třísetová porážka s Alexem de Minaurem, jedním z nejvytrvalejších hráčů okruhu. Berdych tento zápas zmínil výslovně.
- Paříž: Macháč prošel kvalifikací do hlavní soutěže turnaje Masters, kde v prvním kole narazil na domácího Kyriana Jacqueta.
Dvě z těch tří položek jsou porážky. Pro kapitána ale vypovídají víc než výhra nad slabším soupeřem. Hráč, který po zranění drží krok s hráči elitní dvacítky a doslova se dotýká vítězství, je podle nás blíž své nejlepší formě než tenista sbírající body na menších turnajích.
Žebříček přitom mluví spíš pro Kopřivu:
|Hráč
|Žebříček ATP (2. 11. 2026)
|Jiří Lehečka
|15. (dvouhra)
|Jakub Menšík
|16. (dvouhra)
|Vít Kopřiva
|62. (dvouhra)
|Tomáš Macháč
|69. (dvouhra)
|Patrik Rikl
|35. (čtyřhra)
|Adam Pavlásek
|43. (čtyřhra)
Sedm míst rozdílu ve prospěch Kopřivy. Proč ho Berdych nevybral, veřejně neřekl. Mluvil jen o tom, co hovoří pro Macháče. Dá se ale předpokládat, že rozhodla zkušenost z velkých zápasů a vyšší strop ve dvouhře. Číslo v žebříčku po dvouměsíční pauze navíc Macháčovu skutečnou úroveň podle nás spíš podhodnocuje.
Pojistka pro dvouhry, ne páté kolo u vozu
Ve formátu Final 8 rozhodují tři zápasy: dvě dvouhry a čtyřhra. Kdo vyhraje oba singly, má postup jistý ještě před deblem. Česko má v Riklovi s Pavláskem sehraný pár, který v září pomohl porazit USA. Na dvouhrách ale stojí všechno.
Právě tady se Macháčova nominace mění z formality v pojistku. Menšík se v Paříži odhlásil kvůli zranění hlavy, které si přivodil pádem ve Vídni. Berdych v pondělí uvedl, že věří v jeho start, jistota to ale zatím není. Kdyby jeden ze dvou singlistů z elitní dvacítky nebyl v Boloni stoprocentní, musel by mít kapitán v záloze hráče, který zvládne zápas proti soupeři ze světové špičky. A Macháč ve Vídni ukázal, že takový zápas odehrát umí.
Nominace přitom start nezaručuje. Podle pravidel Davis Cupu kapitán vybírá sestavu z nominovaných hráčů a jména pro dvouhry i čtyřhru hlásí nejpozději hodinu před začátkem utkání. Debl může po singlech ještě změnit. Macháč tak může nastoupit, ale nemusí. Rozhodne forma v Boloni, zdraví Menšíka a Lehečky a taktika proti konkrétním soupeřům.
Kanada jako první překážka
Do Boloně se Češi probojovali přes Švédsko, které v únoru porazili 3:1, a hlavně přes USA. V září v pražské O2 areně prohrávali po deblu, pak Menšík porazil Bena Sheltona a Lehečka rozhodl výhrou nad Learnerem Tienem 6:3, 7:5. Konečný stav 3:2 zajistil postup do Final 8.
Čtvrtfinále s Kanadou otevírá celý turnaj. Podle oficiálního harmonogramu začíná v úterý 24. listopadu v 16:00 v hale BolognaFiere. Kanaďané mají přijet v nejsilnější sestavě s Félixem Augerem-Aliassimem a Denisem Shapovalovem. Berdych sílu jejich opor označil za „obrovskou“, zároveň ale upozornil, že ve formátu Final 8 se papírové rozdíly rychle smazávají.
Zdravotní otazník přitom visí i nad soupeřem. Shapovalov v pondělí v Paříži skrečoval zápas kvůli problému s pravou nohou, týden poté, co ho kanadský tenisový svaz nominoval do týmu. Jak vážné to je, zatím jasné není.
Postup by Čechy poslal do pátečního semifinále proti vítězi duelu mezi Itálií a Jižní Koreou. Italové hrají doma a Davis Cup vyhráli v letech 2023, 2024 i 2025. Turnaj by v českém vysílání měla přenášet Česká televize, přesné zařazení na ČT sport či ČT sport Plus se ukáže podle jejího programu.
Před třemi měsíci Macháč nehrál vůbec, teď sedí v týmu, který bojuje o nejcennější týmovou trofej v tenise. Jestli v Boloni vyjde na kurt, se dozví nejpozději hodinu před zápasem. Berdych ale nechce, aby ho v té chvíli překvapilo cokoli, s čím nepočítal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář