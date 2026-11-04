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Macháč se vrátil po zranění a přesvědčil Berdycha. Kapitán ho vzal na finále Davis Cupu jako poslední posilu

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Kapitán Tomáš Berdych po týdnu rozmýšlení doplnil nominaci pro Final 8 v Boloni. Páté místo dostal Tomáš Macháč, kterého v létě na dva měsíce vyřadilo zranění nohy.
Macháč se vrátil po zranění a přesvědčil Berdycha. Kapitán ho vzal na finále Davis Cupu jako poslední posilu

Macháč se vrátil po zranění a přesvědčil Berdycha. Kapitán ho vzal na finále Davis Cupu jako poslední posilu

Zdroj: ATP Tour
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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