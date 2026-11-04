Výstava v Tančícím domě ukazuje známé role i méně známou tvář herečky Bohdalové

Zájemci si mohou prohlédnout také vlastní olejomalby herečky. Veřejnosti bude výstava přístupná od středy a potrvá do 30. října 2027.
Výstava vznikla ve spolupráci s Českou televizí, mnohé exponáty pocházející z fondů ČT, divadelních scén i soukromých sbírek jsou představeny poprvé.
„Paní Jiřina Bohdalová je živá legenda a výjimečně inspirující osobnost. Podařilo se nám získat spoustu zajímavých exponátů, které návštěvníky provedou jejím dlouhým a bohatým životem," uvedly kurátorka výstavy Jana Emma Sommerová a vedoucí projektové kanceláře ČT Petra Dostálová.
Exponáty na výstavu, která je rozdělená do tematických částí mapujících osobní život i filmovou, divadelní, televizní a dětskou tvorbu Bohdalové, vybírala její dcera Simona Stašová.
„Byla to dcera, já nejsem na to, abych sama sobě organizovala takhle velké věci. Ještě jsem to neprošla celé, ale líbí se mi to. Projdu si výstavu sama a budu vzpomínat. Já jsem toho udělala skutečně moc a některé věci jsem zapomněla," řekla herečka, která ještě neuvažuje o konci své kariéry. „“To co bylo, bylo, a teď začínáme nově, kdyby něco přišlo," prohlásila.
Bohdalová patří dlouhodobě k nejoblíbenějším českým herečkám a její filmová kariéra trvá téměř 90 let. Na DAMU ji vzali až napotřetí, studium herectví ale musela přerušit kvůli zatčení svého otce za protistátní činnost. DAMU v roce 1957 dostudovala, přestože se musela starat o dceru, maminku i mladší sestru. Její otec ve vězení strávil sedm let a v roce 2016 obdržel in memoriam osvědčení o účasti na protikomunistickém odboji.
Po škole začínala Bohdalová u Jana Wericha v Divadle ABC. Od roku 1967 zakotvila na Vinohradech. Od roku 2005 působila v Divadle Na Jezerce. Před filmovou kamerou zazářila od 60. let nejen jako Dáma na kolejích, ale i ve snímcích Ženy v ofsajdu, Čtyři vraždy stačí, drahoušku či v rozverné komedii Světáci režiséra Zdeňka Podskalského. Za její životní roli mnozí považují part v kdysi trezorovém snímku Karla Kachyni Ucho (1970).
Bohdalová má za sebou přes dvě stovky filmových rolí, téměř 150 animovaných postav, kterým propůjčila hlas, a 66 sezon na divadelních prknech. Úspěch ji provází i v porevolučním období - za roli oligofreničky Fany ve stejnojmenném snímku z roku 1995 si odnesla Českého lva. Dalšího má za hlavní roli v pohádce Nesmrtelná teta z roku 1993. V roce 2011 převzala cenu Thálie za celoživotní dílo. Před dvěma lety se představila v hlavní roli ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha.