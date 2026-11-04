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Výstava v Tančícím domě ukazuje známé role i méně známou tvář herečky Bohdalové

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Známé role i méně známou tvář herečky Jiřiny Bohdalové ukazuje výstava Jiřina: 90 let stále ve hře, kterou otevřeli v Tančícím domě. Vedle originálních kostýmů, osobních předmětů a ocenění včetně Českého lva či Ceny Thálie nabízí ukázky z filmu Pižla a Žižla na cestách, v němž hrála v šesti letech.
Výstava v Tančícím domě ukazuje známé role i méně známou tvář herečky Bohdalové

Výstava v Tančícím domě ukazuje známé role i méně známou tvář herečky Bohdalové

Zdroj: Galerie Tančící dům
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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