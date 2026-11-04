CENTRUM o páté: I prostitutky narazí na povinné EET a otázka neholení "tam dole"

Daňová realita za zavřenými dveřmi
Prostituce se v českém daňovém systému definitivně jeví jako běžná výdělečná činnost. Finanční správa nyní uvádí, že sexuální pracovnice budou muset tržby evidovat v rámci elektronické evidence tržeb, ačkoliv zůstává otevřené, jak prakticky takové kontroly provedou. Téma je zajímavé právě proto, že spojuje právní uznání činnosti s otázkou, nakolik je státní administrativa schopná ji reálně dohlížet.
Vděčnost uprostřed války
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyznamenal první dámu Spojených států Melanii Trumpovou Řádem kněžny Olgy za humanitární podporu Ukrajiny a zprostředkované lokální příměří v okupovaných Oleškách. Vyznamenání připomíná, že i v dlouhé válce mají význam drobné přestávky bojů – a že diplomacie se odehrává i mimo formální jednací stoly.
Archa pod vrstvou půdy
Turecký útvar Durupınar přitahuje hledače Noemovy archy už téměř sedm desetiletí. Letošní rozsáhlejší výzkum s hlubokými vrty přinesl stovky vzorků a odhalil neznámé podzemní struktury, důkaz biblické lodi však stále chybí. Příběh ukazuje, jak silně dokáže stará legenda mobilizovat výzkum, představivost i naději, že se pod horami skrývá něco výjimečného.
Stín televizní krize
Bývalá tvář České televize Adam Komers se vrací k přelomu let 2000 a 2001 a hledá paralely mezi tehdejší televizní krizí a dnešním spor o veřejnoprávní média. Jeho slova mají váhu právě proto, že přicházejí od člověka, který zažil konflikt o nezávislost televize zevnitř; současný vývoj podle něj působí ještě agresivněji.
Kostková vstupuje do debaty
Herečka a moderátorka Tereza Kostková se připojila k veřejné debatě o budoucnosti České televize a Českého rozhlasu a podpořila protest jejich zaměstnanců. Její postoj dodává sporu o zrušení povinných poplatků další rozměr: nejde jen o technickou změnu financování, ale o to, jaký prostor budou veřejnoprávní média mít v běžném kulturním životě.
Vážný výraz v tanečním sále
Tatiana Dyková přišla poprvé osobně podpořit manžela Vojtěcha Dyka ve StarDance, její vážný výraz však na sociálních sítích vyvolal spekulace o žárlivosti. Epizoda je malá, ale přesně vystihuje, jak rychle se z večera plného tance stává materiál pro veřejné čtení mezi řádky – a jak snadno se z výrazu tváře stane příběh.
Nero a jeho náhrada
Historie římského císaře Nera se vrací k jedné z nejtemnějších epizod jeho vlády: po smrti manželky Poppae Sabiny si vyhlédl mladíka s podobnými rysy, nechal ho vykastrovat a oženil se s ním. Příběh připomíná, jak mocenská bezohlednost a osobní krutost mohou v historii tvořit jeden neoddělitelný celek.
Tělo bez pravidel
Otázka, co se stane, když se člověk přestane holit v intimních partiích, zní lehce, ale dotýká se něčeho vážnějšího: tlaku na upravenost a představ o čistotě. Holení zůstává osobní volbou, nikoliv zdravotní povinností – a právě odmítnutí tohoto tlaku může být malým, leč výmluvným rozhodnutím.
Den se odehrával spíš v odstínech než v kontrastech: mezi daňovými formuláři, tanečním parketem, tureckou horou a římským palácem se opakovala jedna otázka – kdo vlastně rozhoduje o tom, co je normální, legální a hodné veřejné pozornosti.