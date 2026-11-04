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„Hm… já jen… nevím.“ Co o tobě prozradí způsob, jakým mluvíš pod tlakem

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Dennívýzva
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Stres má jednu trochu zákeřnou vlastnost: i když se snažíš vypadat naprosto v klidu, často ti vleze přímo do vět. Najednou hledáš slova, která normálně hledat nemusíš, opakuješ se, začneš větu, zahodíš ji v půlce a místo elegantní odpovědi z tebe vypadne něco jako: „Hm… no… já vlastně nevím.“
„Hm… já jen… nevím.“ Co o tobě prozradí způsob, jakým mluvíš pod tlakem

„Hm… já jen… nevím.“ Co o tobě prozradí způsob, jakým mluvíš pod tlakem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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