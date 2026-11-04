Hertl dvěma góly rozhodl zápas a stal se hvězdou večera. Z ostatních Čechů a Slováků v NHL neskóroval nikdo

Na hodinách svítilo 59:25, PPG Paints Arena ještě dýchala po vyrovnání na 2:2 a Pittsburgh si myslel, že zápas dotáhne aspoň do prodloužení. Pak Mark Stone počkal o zlomek sekundy déle, než bylo nutné, a poslal puk přes osu přímo na čepel Tomáše Hertla, který si mezitím najel do brankoviště. Rychlé zakončení zblízka, 3:2 pro Vegas a konec. Český útočník tak v úterý 3. listopadu 2026, v Česku v noci na středu 4. listopadu, rozhodl zápas a vstřelil oba přesilovkové góly svého týmu. Z početné česko-slovenské výpravy, která ten večer v NHL nastoupila, byl jediným, kdo se vůbec trefil. Ostatní sbírali asistence, minuty na ledě a v jednom případě i nepříjemné minusové body.
Dva góly z téže kanceláře
První gól přišel v čase 16:36 úvodní třetiny. Vegas hrálo přesilovku, puk se přes Jacka Eichela dostal k Mitchu Marnerovi, ten ho poslal do slotu a Hertl u branky dorazil odražený kotouč za Šilovse. Nebyl to gól na sestřihy, ale přesně takový, kvůli kterému ho Vegas na přesilovku staví.
Druhá třetina proběhla bez gólu a ve třetí se zápas otočil. Pittsburgh smazal náskok, Rickard Rakell snížil na 2:1 a Trevor Connelly vyrovnal na 2:2. Penguins měli navrch: třetí třetinu vyhráli na střely 11:4 a hosté, kteří hráli druhý zápas během dvou dnů, den po nájezdech v Bostonu, působili unaveně.
Jenže Pittsburgh v rozhodující chvíli selhal tam, kde Vegas dominovalo. Domácí měli ve třetí třetině dvojnásobnou přesilovku 5 na 3, která trvala 1:22, a nevystřelili ani jednou na branku. Celkem nevyužili ani jednu ze šesti přesilovek. Vegas proměnilo dvě ze čtyř a oba góly dal Hertl.
Podle zápasových přehledů byl Hertl první hvězdou utkání. Kromě dvou gólů si připsal tři střely, pět hitů a bilanci +1. Druhou a třetí hvězdu dostali střelci Pittsburghu Connelly a Rakell. Oficiální průběh zápasu včetně časů obou branek přináší rekapitulace NHL.com.
Stone hledá, Marner tvoří, Hertl končí
Hertlův večer ukázal, jak Vegas v těsných zápasech staví přesilovku. Nejde o sérii efektních střel od modré čáry. Jde o dělbu práce, ve které má každý jasnou roli.
- Marner a Eichel drží puk a tvoří. Marner asistencí u prvního gólu prodloužil bodovou sérii na 11 zápasů s bilancí 1+15.
- Stone čte prostor. U vítězného gólu nepřihrál ve chvíli, kdy mohl, ale až když si Hertl našel místo. Klub navíc uvádí, že šlo o jeho 71. asistenci u vítězného gólu, což je rekord v historii franšízy.
- Hertl pracuje v nejšpinavější zóně kluziště. Velké tělo u brankoviště, clona, tečování, dorážky a rychlé zakončení dřív, než obrana stihne zareagovat.
Čísla ukazují, že nejde o náhodu. Podle zápasových podkladů Vegas Golden Knights skórovali Golden Knights v přesilovce ve 13 ze 17 zápasů sezony a jejich úspěšnost 34,8 % byla druhá nejlepší v lize. Hertl má po pittsburském večeru pět až šest přesilovkových gólů, podle toho, kdy který zdroj aktualizoval statistiky. NHL.com/cs ho po 17 zápasech řadilo na dělené šesté místo celé ligy.
Podle nás je tohle jádro Hertlovy hodnoty ve Vegas. Nemusí vést kanadské bodování, aby byl nepostradatelný. Stačí, aby byl ve správnou chvíli tam, kam se ostatní bojí jít.
Výhra, která přišla včas
Dva body nebyly kosmetické. Vegas do Pittsburghu přijelo po šňůře, ve které prohrálo pět z šesti zápasů (bilance 1-3-2), a další zaváhání by začalo vyvolávat otázky. Po výhře mají Golden Knights bilanci 10-5-2 a 22 bodů, což je drží v horní části Pacifické divize.
Utkání vyhráli navzdory statistikám, které jim nebyly příznivé. Pittsburgh měl ve třetí třetině víc ze hry, víc střel i víc přesilovek. Vegas ale proměnilo šance, které měly největší váhu. Těsné venkovní výhry po špatném období mívají pro šatnu větší cenu než jasné domácí triumfy.
Hertl má po 17 zápasech sezony 2026/27 na kontě 7 gólů a 4 asistence. Před Pittsburghem měl 5+4 v 16 utkáních, jediným večerem si tedy střeleckou bilanci výrazně vylepšil. V bodování českých hráčů jsou výš Pastrňák a Nečas, ale v gólech z přesilovky patří Hertl k ligové špičce. Pittsburgh je navíc soupeř, proti kterému se v kariéře dokázal střelecky prosazovat opakovaně.
Ostatní krajané: asistence, minuty a jeden černý večer
Zatímco Hertl slavil, zbytek česko-slovenské výpravy na gól nedosáhl. Někteří aspoň bodovali, jiní měli večer, na který budou chtít rychle zapomenout.
|Hráč
|Tým
|Výsledek
|Zápis
|Juraj Slafkovský
|Montreal
|4:5 po prodl. s Winnipegem
|0+2, 16:30
|Erik Černák
|Tampa Bay
|4:2 s Detroitem
|0+1, 18:49, 4 bloky
|Martin Fehérváry
|Washington
|5:6 s Dallasem
|0+1, 18:02, 3 bloky
|Radek Faksa
|Dallas
|6:5 ve Washingtonu
|0+1
|Dan Vladař
|Philadelphia
|2:4 s Minnesotou
|18 zákroků z 21 střel
|Martin Nečas
|Colorado
|2:7 v Columbusu
|0+0, 18:51, −3
Nejvíc vidět byl Slafkovský, který přihrál na oba góly Colea Caufielda. Jeho večer ale skončil hořce. Montreal vedl ještě v čase 57:21 v poměru 4:0, pak čtyři góly Winnipegu v závěru zápas srovnaly a Jets vyhráli v prodloužení. Takový kolaps se v NHL nevídá často.
Pozitivní zprávu přinesl Faksa, který se po zranění vrátil do sestavy Dallasu a hned asistoval u prvního gólu Stars při divoké výhře 6:5 ve Washingtonu. Na druhé straně stál Fehérváry, který také bodoval, ale prohrál.
Nejhorší český zápis večera patřil Nečasovi. Colorado po třech výhrách tvrdě narazilo, Columbus vedl už po dvou třetinách 6:2 a Charlie Coyle si připsal dva góly a dvě asistence. Nečas byl na ledě u tří inkasovaných gólů. Avalanche přitom Blue Jackets přestříleli 29:24, domácí ale byli mnohem efektivnější. Kapitán Gabriel Landeskog po zápase mluvil o utkání, které je třeba „spláchnout“ a jít dál. Minus tři u Nečase tak odráží hlavně kolaps celé obrany Colorada, ne jen jeho osobní chyby.
Filip Hronek nastoupil při domácí porážce Vancouveru 4:5 s Anaheimem, ve které zazářil hattrickem Cutter Gauthier. Dále hráli David Špaček za Minnesotu (12:38, −1), Adam Jiříček a Dalibor Dvorský za St. Louis a Matěj Chmelař za Rangers. Jakub Dobeš, Lukáš Dostál a Karel Vejmelka zůstali jen náhradními brankáři, Hertlův spoluhráč Jozef Kmec za Vegas nenastoupil.
Kdy a kde Hertla vidět znovu
Vegas pokračuje ve venkovní cestě v Detroitu. Zápas začíná ve čtvrtek 5. listopadu, v Česku v noci na pátek v 1:00. Ve stejném čase hrají také Montreal s Utahem (Dobeš, Vejmelka), Pittsburgh s Bostonem (Pastrňák, Zacha), Rangers s Philadelphií, Winnipeg s Vancouverem a Columbus s Dallasem. Nečasovo Colorado hostí Nashville ve 3:30.
Práva na NHL v Česku drží Nova, zápasy vysílá na Nova Sport 1, Nova Sport 2, v Oneplay a vybraná utkání také na Nova Action. Prima má sublicenci pro Prima Sport a Prima+. Podrobnosti uvádí NHL.com/cs. Všechna utkání jsou živě i ze záznamu dostupná přes NHL.tv na DAZN.
Pittsburgh měl v závěru zápasu víc střel, víc přesilovek i domácí publikum za zády. Vegas mělo Hertla, který stál dvakrát přesně tam, kam Stone a Marner potřebovali poslat puk. Hertlovi na to stačily dvě střely zblízka a zbylo mu ještě 35 sekund.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka