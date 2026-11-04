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Hertl dvěma góly rozhodl zápas a stal se hvězdou večera. Z ostatních Čechů a Slováků v NHL neskóroval nikdo

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Tomáš Hertl vstřelil v Pittsburghu oba přesilovkové góly Vegas, ten druhý 35 sekund před koncem. Golden Knights vyhráli 3:2.
Hertl dvěma góly rozhodl zápas a stal se hvězdou večera. Z ostatních Čechů a Slováků v NHL neskóroval nikdo

Hertl dvěma góly rozhodl zápas a stal se hvězdou večera. Z ostatních Čechů a Slováků v NHL neskóroval nikdo

Zdroj: Vegas Golden Knights
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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