Babiše při stávce ČT zaujaly paneláky a metro. Protesty vzal na vědomí, na zrušení koncesionářských poplatků přesto trvá

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Babiše při stávce ČT zaujaly paneláky a metro. Protesty vzal na vědomí, na zrušení koncesionářských poplatků přesto trváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Tisíce lidí vyšly do ulic na obranu České televize a Českého rozhlasu, zaměstnanci obou…
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií 3. listopadu 2026 na pražském Václavském náměstí, ZDROJ: Tony Pášma/ se svolením
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 04.11.2026 16:47
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Peštová našla v České televizi soudruhy a umělou inteligencí přepsala Karla Čapka. V Lize užitečných Babišových přibyla literátka
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Ministr kultury Oto Klempíř by měl opustit funkci.
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Deník inregion se ve 4:36 symbolicky připojuje ke stávce na obranu svobody a nezávislosti médií
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
- Nádherní chřestýšovci překvapili chovatele. Schovali před nimi oplozená vejce
- Zbytečně riskují životy. Policisté na Jablonecku si posvítili na nebezpečné přejezdy
- Záchranáři v Karlovarském kraji pořizují osm nových vozidel. Investují přes 34 milionů
- V Táboře a Českém Krumlově se nové zastupitelstvo sejde později. Volby řeší soud
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