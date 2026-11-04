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Babiše při stávce ČT zaujaly paneláky a metro. Protesty vzal na vědomí, na zrušení koncesionářských poplatků přesto trvá

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Tisíce lidí vyšly do ulic na obranu České televize a Českého rozhlasu, zaměstnanci obou…
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií 3. listopadu 2026 na pražském Václavském náměstí, ZDROJ: Tony Pášma/ se svolením

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií 3. listopadu 2026 na pražském Václavském náměstí, ZDROJ: Tony Pášma/ se svolením

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:47

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