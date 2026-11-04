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Fialové oční stíny jsou podzimním hitem: Inspirujte se líčením Zendayi i dalších slavných žen

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Hnědé a béžové oční stíny letos na podzim získávají výraznou konkurenci. Fialová se prosazuje v podobě jemné levandule, zaprášené lila i hluboké švestkové. Jak ji nosit během dne, vytvořit kouřové líčení a dodat make-upu osobitost? Inspirujte se také slavnými ženami, které barevným stínům dávají nov
Fialové oční stíny jsou podzimním hitem: Inspirujte se líčením Zendayi i dalších slavných žen

Fialové oční stíny jsou podzimním hitem: Inspirujte se líčením Zendayi i dalších slavných žen

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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