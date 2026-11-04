Lebosnoyani má v UFC tři výhry ze tří, ale o titul se chce ucházet až za několik let. Vysvětlil svou logiku

Lékař se sklonil nad tržnou ránou, zavrtěl hlavou a bylo hotovo. Ve 3. kole, v čase 2:11, měl Jean-Paul Lebosnoyani konečně soupeře, kterého nemusel přebodovat. Emoce z toho byly podle jeho vlastních slov silnější, než čekal, a hned z nich vypadlo jméno zkušeného Australana Jakea Matthewse. Jenže pak si 27letý Američan sedl, promyslel si to a couval tak rychle, že odsunul i debatu o titulu. Redakce MMAmag si k tomu otevřela jeho výroky z obou stran zápasu i oficiální kartu UFC. Jedno s druhým nesedí.
Nálepka, která ho štvala víc než soupeř
Lebosnoyani je 27letý americký bojovník ve welterové váze, tedy do 77 kg, s bilancí 12-2. V UFC má po třech startech tři výhry, jenže první dvě přišly na rozhodnutí rozhodčích: nad Philem Rowem rozdělným, nad Seok Hyeon Koem jednomyslným. Mezi fanoušky z něj podle jeho slov udělaly bojovníka na body a usadilo se to i v jeho hlavě.
„Měl jsem pochybnosti: mám na téhle úrovni stejnou schopnost ukončovat soupeře jako na regionální scéně?“ řekl v rozhovoru pro pořad MMA Junkie Radio, jehož textové zpracování MMA Junkie publikovala 4. listopadu 2026.
V oficiálním profilu bojovníka na webu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí jiná čísla: 3 výhry knockoutem nebo technickým knockoutem, 5 na submisi a 7 ukončení v 1. kole. Nálepka tedy vyrostla ze dvou zápasů, ne z kariéry. Do té doby neporažený Farman Hasanov byl 31. října 2026 v Las Vegas první, koho Lebosnoyani v oktagonu UFC ukončil. Lebosnoyani bonus za výkon podle materiálu The Scorecard, který UFC zveřejnila 1. listopadu 2026, nedostal.
Euforie ho ale dostala k mikrofonu dřív, než stihl zavolat vlastnímu týmu.
Výzva, kterou vystřelil dřív, než se podíval do kalendáře
Hned po výhře vyzval Jakea Matthewse, zkušeného Australana ze stejné váhy, jehož bilanci uvádí UFC ke 4. listopadu 2026 jako 23-8. Za pár hodin zněl jinak.
„Nepromyslel jsem to. Neřekl jsem to svému týmu,“ přiznal v témže rozhovoru pro MMA Junkie Radio.
V oznámení, které UFC vydala k návratu do Dauhá, redakce MMAmag dohledala důvod: Matthews nastupuje 21. listopadu 2026 proti Tahiru Abdullayevovi na kartě, jejímž hlavním zápasem je souboj českého bývalého šampiona Jiřího Procházky s neporaženým Navajem Stirlingem. Lebosnoyani sám připustil, že reálným termínem by tak byl až únorový turnaj v Sydney. Ten UFC oficiálně oznámila na 7. února 2027 australského času, v americkém datování na 6. února 2027. Znamenalo by to let do Austrálie.
Jako alternativu nadhodil veterána welterové váhy Neila Magnyho, kterému databáze Sherdog připisuje bilanci 32-14. „Je tu Neil Magny, chlap, kterého když porazíte, získáte určitou pozornost,“ řekl. Potvrzeného soupeře nemá zatím ani jednoho: jde o jeho výzvu; žádný zápas UFC neoznámila.
Couvání z jedné výzvy je ale drobnost proti číslu, které řekl o titulu.
Čtyři až šest let. Kam ten odpočet míří
„Myslím, že jsem od toho čtyři až šest let, pokud mám být upřímný,“ prohlásil o titulové debatě. A dodal: „Nikam nespěchám. Lidi v tomhle sportu spěchají za slávou, za titulem, za penězi. Já jsem v tom nikdy kvůli tomu nebyl.“
Je mu 27 let. Jeho vlastní horizont čtyř až šesti let tak orientačně míří na věk 31 až 33 let a na roky 2030 až 2032. Debut v oktagonu přitom absolvoval teprve 21. února 2026.
Novinka to u něj není. Pět dní před zápasem, 29. října 2026, řekl na media day MMA Junkie: „Jsem tu na dlouho a chci si to užít. Nechci proto dělat zbytečné skoky příliš rychle.“ Z obou textů, které redakce MMAmag prošla, plyne, že couvnutí od Matthewse nebylo vystřízlivěním, ale stejnou linkou, jakou držel už před zápasem. Jenže tahle linka naráží na to, jak UFC funguje.
V UFC se takhle nemluví a má to jeden háček
GLOSA V organizaci, kde se po každé výhře volá po pásu, zní odklad o čtyři až šest let skoro jako provokace. Zatím je ale Lebosnoyani jediný, kdo ve své kariéře po brzdě sáhl. UFC ho v roce 2026 poslala do klece třikrát: v únoru, v červenci a na konci října.
Háček je v jedné jeho větě. Sám říká, že věří manažerovi Jasonu Houseovi a vezme kohokoli, koho mu předloží. Jenže právě tenhle mechanismus rozhoduje o tempu místo něj. Ruční brzdu drží bojovník, volant má někdo jiný. A welterová váha bude za šest let vypadat jinak než na podzim 2026.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek