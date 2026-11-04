Jaký listopad, takový březen. Stará pranostika naznačuje, jaká nás čeká zima i příchod jara

Listopad byl pro naše předky důležitým obdobím, kdy se připravovali na nadcházející zimu a snažili se odhadnout, jak dlouho vydrží mrazy nebo kdy přijde jarní oteplení. Proto vznikla řada pranostik, které spojovaly podzimní počasí s následujícími měsíci. Některé předpovídaly tuhou zimu podle padajícího listí, jiné slibovaly mírný leden po chladném listopadu. Zvláštní pozornost si zaslouží rčení „Jaký listopad, takový březen“, podle kterého by počasí na konci podzimu mohlo naznačit podobu začínajícího jara. Přestože se tato lidová moudrost dochovala až do současnosti, její spolehlivost není vědecky prokázána. Současná meteorologie totiž pracuje s mnohem větším množstvím údajů a ani s jejich pomocí nedokáže několik měsíců dopředu přesně určit počasí v jednotlivých dnech.
Studený listopad má přinést překvapivý leden
Mezi zajímavé lidové předpovědi patří pranostika „Studený listopad – zelený leden“. Podle ní by výraznější ochlazení na podzim nemuselo znamenat dlouhou a mrazivou zimu, ale naopak mírnější počasí po Novém roce. Další rčení ovšem naznačují odlišný vývoj. Například pranostika „Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá“ spojuje pozdní opadávání stromů s příchodem silných mrazů. Podobně se říká, že pokud napadne sníh ještě na zelené listí, bude zima tuhá. Tyto výroky ukazují, jak se naši předkové pokoušeli spojovat pozorování přírody s dlouhodobým vývojem počasí. Samotné opadávání listí však ovlivňuje více podmínek, včetně délky dne, teplot a vlastností jednotlivých druhů stromů, takže z něj nelze spolehlivě předpovědět sílu zimních mrazů.
Listopadové počasí mělo rozhodovat i o jaru
Zatímco některé pranostiky se vztahují pouze k zimním měsícům, jiné sahají až do jara. Rčení „Jaký listopad, takový březen“ naznačuje, že charakter počasí v obou měsících by mohl být podobný. Další stará pranostika tvrdí, že pokud stromy v listopadu znovu vykvetou, zima se protáhne až k létu. Neobvyklé podzimní kvetení přitom nemusí souviset s tím, jaké počasí nastane o několik měsíců později. Může být reakcí některých rostlin na předchozí sucho, teplotní výkyvy nebo jiné podmínky během vegetačního období. Zajímavé je také lidové spojování listopadových bouřek s budoucí úrodou. Podle jedné z pranostik mělo listopadové hřmění předznamenávat úrodný následující rok, přestože samotná bouřka takovou předpověď neumožňuje.
Meteorologové očekávají chladnější začátek měsíce
Aktuální výhled Českého hydrometeorologického ústavu počítá s tím, že období od 2. do 29. listopadu 2026 bude jako celek teplotně průměrné. První týden má být chladnější, přičemž ve druhé polovině týdne mohou noční minima klesat přibližně ke dvěma stupňům pod nulou. Nejvyšší denní teploty se budou většinou pohybovat kolem osmi stupňů Celsia. V dalších týdnech by se počasí mělo vrátit k obvyklým listopadovým hodnotám a závěr sledovaného období může být mírně teplejší. Srážek meteorologové očekávají spíše méně, případně množství odpovídající dlouhodobému průměru. To ovšem neznamená, že se během listopadu nemůže objevit krátkodobé výraznější ochlazení nebo sněžení. Měsíční výhled totiž popisuje převažující charakter počasí, nikoliv přesný průběh jednotlivých dnů.
O skutečné zimě rozhodne až další vývoj
Rozdíl mezi lidovými pranostikami a moderní meteorologií dobře ukazuje také vývoj počasí v minulých letech. Například listopad 2025 měl v České republice průměrnou teplotu 2,7 stupně Celsia, zatímco dlouhodobý normál pro období 1991 až 2020 činí 3,5 stupně. Přesto byl tento měsíc klasifikován jako teplotně normální. Podobné údaje připomínají, že několik chladných dnů ještě nemusí znamenat mimořádně studený měsíc. Pro podobu zimy jsou důležité zejména další změny atmosférického proudění, rozložení tlakových útvarů a přísun teplého či studeného vzduchu. Pranostiky proto zůstávají zajímavým svědectvím o tom, jak naši předkové pozorovali přírodu, nikoliv spolehlivou předpovědí. Zda letošní listopad některou z nich připomene, ukážou až skutečně naměřené hodnoty a počasí v následujících měsících.
Zdroje: chmi.cz