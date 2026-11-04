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Jaký listopad, takový březen. Stará pranostika naznačuje, jaká nás čeká zima i příchod jara

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Dennívýzva
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Listopad může podle starých lidových pranostik napovědět, jaké počasí nás čeká během zimy a dokonce i na začátku jara. Naši předkové sledovali především mrazy, sněžení, padající listí nebo nezvyklé oteplení. Jedna z nejznámějších pranostik dokonce spojuje listopadové počasí přímo s březnem. Letošní meteorologický výhled však ukazuje, že skutečný vývoj může být podstatně složitější.
Jaký listopad, takový březen. Stará pranostika naznačuje, jaká nás čeká zima i příchod jara

Jaký listopad, takový březen. Stará pranostika naznačuje, jaká nás čeká zima i příchod jara

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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