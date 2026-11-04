Poslední píšťaly míří na své místo. Ostravská katedrála se těší na premiéru varhan

Poslední píšťaly míří na své místo. Ostravská katedrála se těší na premiéru varhanPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poslední píšťaly míří na své místo. Ostravská katedrála se těší na premiéru varhanZdroj: Diecéze ostravsko-opavská
Článek byl publikován 04.11.2026 16:13
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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