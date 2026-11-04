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Poslední píšťaly míří na své místo. Ostravská katedrála se těší na premiéru varhan

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Do katedrály Božského Spasitele v centru Ostravy začali varhanáři navážet poslední část píšťal pro nové varhany. Takzvané prospektové píšťaly zaplní přední část varhanní skříně, stavba královského nástroje se tak blíží ke svému závěru. Lidé ho budou moci poprvé slyšet v neděli 22. listopadu.
Poslední píšťaly míří na své místo. Ostravská katedrála se těší na premiéru varhan

Poslední píšťaly míří na své místo. Ostravská katedrála se těší na premiéru varhan

Zdroj: Diecéze ostravsko-opavská
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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