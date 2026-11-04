Sagan si v Kolumbii užíval salsu v objetí krásek. Jedna z nich skrývá pod dresem překvapivé křivky

Hudba, horko a hlouček lidí s telefony nad hlavou. Peter Sagan stojí v ulicích čtvrti Obrero, jedné z kolébek salsy v kolumbijském Cali, a místo pedálů zkouší taneční kroky. Video zveřejnili pořadatelé akce na instagramovém účtu @elgiroderigo a slovenský server Biker.sk ho vzápětí vytáhl jako připomínku Saganovy zkušenosti z Let’s Dance. Trojnásobný mistr světa a sedminásobný vítěz zeleného dresu na Tour de France do Kolumbie nepřiletěl závodit. Přiletěl bavit lidi. A podle nás je právě tohle nejpřesnější popis toho, čím se Sagan po konci kariéry živí: místo výsledků nabízí charisma.
Pozvánka od Riga a jedenáct tisíc cyklistů
Do Cali dorazil v pátek 30. října 2026. Při příletu novinářům řekl, že je „velmi šťastný“, že ho Rigo pozval na tak velkou akci. Ve městě byl poprvé, Kolumbii ale zná z dřívějších tréninků v Medellínu. A salsa? Tu prý tančil už loni, jenže ji mezitím zapomněl. Aspoň tak to se smíchem popisoval ještě na letišti.
Rigoberto Urán, který v minulosti skončil druhý na Tour de France i na Giru d’Italia, každoročně pořádá jízdu pro veřejnost Giro de Rigo. Ročník 2026 se jel v neděli 1. listopadu v Cali a okolí v departementu Valle del Cauca. Podle reportáže deníku El País se na start postavilo přes 11 tisíc lidí a list akci popsal jako „skutečnou fiestu“.
Sagan nebyl jediný velký host. Na seznamu stála jména, která by naplnila startovní listinu menšího závodu WorldTour:
- Egan Bernal, vítěz Tour de France 2019 a Gira d’Italia 2021
- Rui Costa, mistr světa z roku 2013
- Daniel Oss, Saganův dlouholetý parťák z pelotonu
- Óscar Sevilla, španělský veterán, který v Kolumbii závodí řadu let
Přesto podle El País vyvolával mezi účastníky největší nadšení právě Slovák. Kolumbijci jsou do cyklistiky blázni a Sagan pro ně zůstává postavou z doby, kdy na Bernala, Urána a Quintanu hleděli jako na národní poklad.
Před samotnou jízdou vzali pořadatelé hosty do Obrera. Na programu byla historie salsy, živá hudba, tanec a ochutnávka empanád, smažených taštiček s náplní. Právě z téhle zastávky pochází video, které obletělo sociální sítě.
Taneční parket místo pódia
Kdo sledoval loňskou slovenskou Let’s Dance, ví, že Sagan na parketu nepůsobí jako ztracený sportovec. Se svou taneční partnerkou Eliškou Lenčešovou se v roce 2025 dostal až do semifinále a vypadl těsně před branami finále. Jeho reakce byla typicky saganovská: řekl, že je vlastně rád, protože by se necítil dobře, kdyby do finále postoupil místo tanečníků, kteří byli podle něj lepší.
V Cali je znát, že kroky z televizního studia úplně nezmizely. Na videu nejde o perfektní choreografii, ale o uvolněnost, se kterou Sagan zvládá roli středu pozornosti. Tuhle schopnost měl vždycky. Na Tour de France jezdil po zadním kole, v cíli Paříž-Roubaix vtipkoval s novináři a pózoval jako rocková hvězda. Dnes stejný talent prodává bez startovního čísla na zádech.
Kdo je cyklistka, která se mihla po jeho boku
Kolumbijský výjezd má i druhou, lehčí rovinu. Na sociálních sítích kolem akce se objevovala i tvář, kterou v Česku skoro nikdo nezná, v kolumbijské cyklistické komunitě ale ano. Alexa Castro je influencerka z Paipy, horského města v departementu Boyacá, který leží v srdci kolumbijské cyklistické krajiny.
Její spojení s cyklistikou není náhodné. Veřejná výroční zpráva Instituto Termal de Paipa ji označuje za paipanskou influencerku s dosahem mezi mladými lidmi a cyklisty a zároveň za ambasadorku značky GO RIGO GO. Tu založil právě Rigoberto Urán. Castro se tedy pohybuje přímo v okolí muže, který Sagana do Kolumbie pozval.
Na Instagramu vystupuje pod jménem @alexa.kstro a podle databáze influencerů Scrumball ji sleduje zhruba 98 tisíc lidí. Její profil je mixem sportu, cyklistiky a životního stylu: dresy, kolo, horské silnice v Boyacá a fotky, na kterých je vidět, že sport pro ni není jen kulisa.
Tady je ale potřeba držet hranici. Nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o víc než setkání na veřejné akci, kde se hvězdní hosté fotí s desítkami lidí z okolí pořadatelů. Sagan žádný nový vztah veřejně nepotvrdil a žádný dohledatelný zdroj nic podobného neuvádí. Od rozchodu s manželkou Katarínou, který oznámil v červenci 2018, si své soukromí pečlivě hlídá. Tehdy napsal, že zůstávají dobrými přáteli a že jejich pozornost bude směřovat k synovi Marlonovi. Že to myslel vážně, ukázala loni Let’s Dance: Katarína s Marlonem přišli Petra podpořit přímo do studia.
Sesuv kamenů a zkrácená trasa
Samotná nedělní jízda nebyla jen oslavou. Pořadatelé nabízeli dvě trasy: kratší 68kilometrovou Reto Caña a královskou Reto Salsa dlouhou 180 kilometrů. Tu však přerušil sesuv kamenů v úseku La Yolomba u městečka Dagua. Podle deníku El Espectador museli organizátoři dlouhou trasu zrušit a přesměrovat a účastníci nakonec dokončili kratší okruh. Žádná zranění nebyla hlášena.
Akce měla i charitativní rozměr. Pořadatelé shromažďovali cement, cihly, potraviny, nápoje a další pomoc pro obce zasažené srpnovým zemětřesením. Hvězdná jména tak kromě selfie s fanoušky pomáhala přitáhnout pozornost i k regionu, který potřeboval podporu.
Velikost Giro de Rigo vynikne ve srovnání. Gran Fondo Strade Bianche v Toskánsku, jeden z nejprestižnějších amatérských závodů v Evropě, letos hlásilo přes 8 500 registrovaných účastníků. Říjnová L’Étape Sun Moon Lake na Tchaj-wanu, kde byl Sagan také hlavní tváří, měla 2 700 účastníků. Akce v Cali obě hravě převálcovala.
Zelený dres vyměnil za letenky
Kolumbie byla jen jednou zastávkou v roce, který by vyčerpal leckterého aktivního profíka. Biker.sk sestavil Saganův kalendář na rok 2026 a ten vypadá spíš jako koncertní turné kapely:
|Měsíc
|Akce
|leden
|L’Étape Dubai
|únor
|zimní olympijské akce v Miláně
|duben
|Flandry se značkami Sportful a MyWhoosh
|červen
|L’Étape Czech Republic v Praze
|červenec
|Paříž během závěru Tour de France
|září
|Volcano 100 v Kostarice
|říjen
|L’Étape Sun Moon Lake na Tchaj-wanu, Bici Expo v Ciudad de México
|listopad
|Giro de Rigo v Cali
Za cestováním stojí ambasadorské smlouvy se značkami Specialized, Sportful, Zlatý Bažant a Pierre Baguette. Čeští amatérští jezdci ho přitom mohli potkat i doma: na červnové L’Étape v Praze byl hlavní tváří závodu.
Sagan v tom není sám. Alejandro Valverde po konci silniční kariéry zůstal ambasadorem Movistaru a jezdí gravelové akce, Mark Cavendish se stal tváří zážitkových programů kolem Tour de France. Jenže Valverde zůstává věrný jednomu týmu a Cavendish jedné značce velké pětky. Sagan dělá něco jiného. Je mobilní cyklistická show, kterou si pořadatel z Dubaje, Prahy nebo Cali může objednat a má jistotu, že lidé přijdou. Podle nás je to přirozené vyústění jeho kariéry: i v dobách vrcholné formy byl Sagan populárnější, než by odpovídalo samotným výsledkům.
Sám přitom tvrdí, že konec závodění mu dal hlavně čas. V únorovém rozhovoru pro slovenskou televizi vyprávěl o lyžování, posilovně a výletech se synem, se kterým byli třeba v Disneylandu. Když je Marlon ve škole, Sagan jezdí s kamarády na kole kolem Monaka. Bez tréninkového plánu a bez wattmetru, který by mu diktoval tempo.
Z hvězdy, která roky lovila zelené dresy, se stal muž, kterého lidé zvou, aby jim připomněl, proč se do cyklistiky zamilovali. V Cali k tomu stačilo pár salsových kroků na ulici v Obreru. Kolo přišlo na řadu až v neděli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta