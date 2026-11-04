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ORAŽENÉ OBRÁZKY: Listopadová dávka vtipů od kreslíře Jana Tatarky

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Na začátku měsíce přinášíme sérii vtipů od známého kreslíře Jana Tatarky, autora komiksů a tvůrce legendárního časopisu Oraz. S kresleným humorem sbírá ceny na mezinárodních festivalech humoru.
ORAŽENÉ OBRÁZKY: Listopadová dávka vtipů od kreslíře Jana Tatarky

ORAŽENÉ OBRÁZKY: Listopadová dávka vtipů od kreslíře Jana Tatarky

Zdroj: Jan Tatarka
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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