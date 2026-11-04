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Místo večeře hodiny pózování. Luxusní hotel na Riviéře nastavil fotografování jasné hranice

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Rezervovali si stůl, přinesli několik outfitů a restauraci proměnili v kulisu pro vlastní fotografie. Někteří návštěvníci přitom podle vedení luxusního hotelu na francouzské Riviéře ani nezačali jíst. Stížnosti ostatních hostů nakonec vedly k pravidlům, která omezují fotografování ve společných prostorách a chrání soukromí ubytovaných. Nejde však o plošný zákaz vstupu influencerů ani o opatření zavedené teprve letos na podzim. Hotel podobné situace řeší už několik let.
AI ilustrace. Nejde o fotografii konkrétních osob, jejich majetku ani skutečné události.

AI ilustrace. Nejde o fotografii konkrétních osob, jejich majetku ani skutečné události.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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