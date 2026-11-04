Místo večeře hodiny pózování. Luxusní hotel na Riviéře nastavil fotografování jasné hranice

Případ se týká hotelu du Cap-Eden-Roc na poloostrově Cap d’Antibes, jehož zahrady, terasy a výhledy na Středozemní moře patří k vyhledávaným fotografickým kulisám. Manažerka Sophie Volant popsala, že problém vznikal zejména u lidí přicházejících do restaurace. Někteří si s sebou nosili tašky s oblečením a šperky, dlouho se převlékali a připravovali záběry. Z běžné návštěvy se tak stávalo neobjednané fotografování, které zasahovalo do provozu a obtěžovalo další hosty. Podle jejího zářijového vyjádření začal hotel pravidla zpřísňovat přibližně před čtyřmi lety.
Telefon neznamená povolení fotografovat všude
Aktuálně zveřejněná pravidla vybraných restauračních prostorů výslovně zakazují fotografování v parku a na dlouhé promenádě Grande Allée. Současně uvádějí, že tam, kde je pořizování snímků povolené, lze používat pouze mobilní telefon, nikoli samostatnou fotografickou techniku. Právě zaměňování drobné osobní vzpomínky za připravenou produkci je jedním z důvodů, proč hotel stanovuje hranice konkrétně pro jednotlivá místa.
Samotná rezervace stolu navíc není rezervací soukromého prostoru pro natáčení. Restaurace musí současně obsloužit další návštěvníky a zachovat průchodnost teras i přístupových cest. Dlouhé pózování, rozložené věci nebo opakované zabírání stejného místa zasahují do služby, za kterou platí také ostatní. Rozdíl proto nespočívá pouze v počtu sledujících člověka s telefonem. Stejné omezení může dopadnout na známého tvůrce obsahu i na hosta, který si fotografie ponechává jen pro rodinu. Rozhodující je místo, způsob fotografování a respekt k ostatním.
Soukromí je součástí toho, za co hosté platí
Vedení upozorňuje i na používání telefonů u bazénu a na hlasité hovory přes reproduktor. Personál má návštěvníkům vysvětlovat, že ostatní lidé nemají být bez souhlasu součástí cizích snímků. Pravidla dostávají hosté předem a zaměstnanci mají být připraveni je prosazovat také u známých osobností. Hotel zároveň nabízí možnost domluveného fotografování prostřednictvím vlastního fotografa.
Neodmítá tedy fotografie jako takové, ale rozlišuje mezi předem sjednanou službou a situací, kdy si návštěvník bez dohody zabere společné prostory. Důraz na diskrétnost odpovídá dlouhé historii místa. Hotel otevřel v roce 1870 a později přitahoval spisovatele, výtvarníky i filmové osobnosti. K jeho známým prvkům patří pavilon u moře a bazén s mořskou vodou vybudovaný ve skále v roce 1914.
Přibližně 179 metrů dlouhá Grande Allée propojuje jednotlivé části areálu a sama se stala výrazným obrazem zdejšího pobytu. Právě na podobných místech se střetává zájem návštěvníků pořídit reprezentativní snímek s přáním jiných hostů projít zahradou bez nechtěné účasti na cizím focení.
K odpočinku u vody postupně přibylo také 33 samostatných pobřežních kabin, vybudovaných v roce 1929. Hostům nabízely oddělené zázemí nad skalami a možnost sestoupit k moři. V roce 1933 se hotel promítl do románu Něžná je noc F. Scotta Fitzgeralda pod jiným jménem. Jeho přitažlivost tak nevytvořily až sociální sítě. Soukromé útočiště spojené s literaturou a pobytem známých hostů dnes pouze čelí jinému způsobu šíření fotografií než předchozí generace.
BBC, Daily Mail, People