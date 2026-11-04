Nova Cinema nasazuje Matrix Reloaded. Co stálo za dokonalými triky a proč Connery odmítl roli Architekta

Závod s časem v útrobách kybernetické simulace
Hodiny neúprosně odtikávají a k jedinému podzemnímu utajenému útočišti lidského vzdoru se z temných hlubin Země provrtává brutální destrukční armáda strojů. Na záchranu celého lidstva zbývá pouhých 72 hodin. Hrdinové se musí vydat napříč nebezpečnými vrstvami kybernetické simulace, aby vyhledali tajemného Klíčníka a pronikli až k samotnému Zdroji.
V síti plné systémových anomálií, zrádných programů a znásobených stínů minulosti však hlavní postavy zjišťují neúprosnou pravdu. I samotná víra a svobodná vůle mohou být jen obyčejnými součástmi vyššího cyklického algoritmu. Tímto velkolepým dílem je kultovní snímek Matrix Reloaded (2003) autorské dvojice Lany a Lilly Wachowských. V hlavních rolích excelují Keanu Reeves jako Neo, Laurence Fishburne v úloze Morphea a Carrie-Anne Moss jako nezlomná Trinity.
Astronomický rozpočet vložený do digitální revoluce
Výrobní rozpočet 150 milionů USD z roku 2003 odpovídá v přepočtu na dnešní ceny přibližně 250 milionům USD. Z této gigantické částky bylo celých 100 milionů USD – více než 66 % celkového rozpočtu – vyčleněno výhradně na vývoj a realizaci průlomových digitálních a trikových efektů.
Nezapomenutelné herce v klíčových úlohách doplňují Hugo Weaving jako zlověstný Agent Smith, Monica Bellucci v roli tajemné Persephone a Jada Pinkett Smith jako odhodlaná Niobe. Společně vytvořili strhující svět, který dodnes fascinuje miliony diváků.
Unikátní dálnice, bowlingové kuželky a skryté detaily
Mnozí diváci věří, že se nejslavnější dálniční scéna natáčela na dočasně uzavřené běžné americké mezistátní dálnici. Ve skutečnosti šlo o zcela uměle vytvořenou kulisu. Pro ikonickou 15minutovou honičku vybudovali filmaři vlastní 2,25 km dlouhý dálniční okruh na bývalé námořní letecké základně Alameda Point v Kalifornii.
Stavba měla navíc ušlechtilou dohru. Po dokončení natáčení bylo 97 % veškerých kulis a dřeva zrecyklováno a darováno na výstavbu obytných domů pro nemajetné rodiny v Mexiku.
Zvukaři při práci s audiem projevili neskutečnou kreativitu. Při natáčení masové rvačky Nea se stovkou klonů agenta Smitha kombinovali rány a nárazy z netradičních akustických stop, konkrétně mícháním zvuku padajících kostek domina a srážení bowlingových kuželek.
Tvůrci si dali záležet i na technologické přesnosti. Ve scéně, kdy se Trinity nabourává do napájecí sítě Matrixu, použili na monitoru autentický hackerský nástroj z roku 2001, kterým byl bezpečnostní skener Nmap verze 2.54BETA25.
Zajímavostí je také obsazení role Architekta. Říká se, že Sean Connery roli odmítl z důvodu odporu ke sci-fi. Ve skutečnosti své odmítnutí vysvětlil tím, že neporozuměl filozofickému konceptu scénáře.
Čísla a rekordy, které vyrazí dech
Na české platformě Kinobox dosahuje film vynikajícího hodnocení 79 %, na mezinárodní databázi TMDB má 71 %. Snímek celosvětově vydělal neuvěřitelných 742,1 milionu USD, což z něj v době vydání učinilo komerčně nejúspěšnější snímek s ratingem R, nepřístupným mládeži.
Projekt se dokonce zapsal do Guinnessovy knihy rekordů za celosvětovou distribuci s nejvyšším počtem současně nasazených filmových kopií do kin, kterých bylo přesně 8 517. Film si zároveň vysloužil prestižní nominace na Saturn Awards a MTV Movie Awards.
Kdy si film nenechat ujít?
Matrix Reloaded představuje dokonalou volbu pro fanoušky inteligentní akce, filozofických otázek a vizuálně ohromujících efektů. Pokud hledáte snímek, který vás přinutí přemýšlet o povaze reality a zároveň vás udrží v napětí, tohle je příležitost.
Film si můžete užít na stanici Nova Cinema ve čtvrtek 5. listopadu 2026 od 20:00 do 22:50. A na závěr výzva k zamyšlení: Jakou roli podle vás hraje svobodná vůle v systému, který už předem zná všechny vaše možnosti?
Zdroje článku: screenrant.com, kinobox.cz, kinotip2.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá