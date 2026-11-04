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Nova Cinema nasazuje Matrix Reloaded. Co stálo za dokonalými triky a proč Connery odmítl roli Architekta

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Nemilosrdně odtikávající čas, zničující armáda strojů a pouhých 72 hodin na záchranu celého světa. Legendární sci-fi thriller vytvořil nový standard vizuálních efektů, ale málokdo ví, jaké geniální triky a akustické experimenty vlastně za jeho vznikem stály.
Nova Cinema nasazuje Matrix Reloaded. Co stálo za dokonalými triky a proč Connery odmítl roli Architekta

Nova Cinema nasazuje Matrix Reloaded. Co stálo za dokonalými triky a proč Connery odmítl roli Architekta

Zdroj: Archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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