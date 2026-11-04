Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

Přestože na našem území byl letošní říjen spíše chladnější, tedy aspoň v kontextu posledního desetiletí, tak celosvětově naopak dosáhl nejvyšší teploty v historii a překonal tak dosavadní rekord z roku 2023.
Oficiální data sice oficiální klimatologické instituce potvrdí až v příštích dnech po přesném spočítání, ale z podkladových dostupných dat už lze vyvodit, že tabulky se budou přepisovat. Klimatologové Andrew Dessler a Zen Huasfather na základě dat od evropské klimatické služby Copernicus odhadují za letošní říjen odchylku teploty od dlouhodobého normálu ve výši +1,76 °C, což je o šest setin stupně více než v dosud rekordním říjnu 2023.
Jak je vidět z grafu globální teploty za říjny od roku 1940, poslední čtyři roky byly výraznější teplejší než všechny předchozí a letošní říjen tedy získá nové prvenství:
Příčiny dosaženého rekordu v tomto říjnu jsou dvojí. Jednak je to dlouhodobě působící oteplování klimatu, které prakticky zajišťuje průběžné překonávání historických rekordů. Druhým faktorem je současná klimatická anomálie, tedy pobíhající jev El Niňo. Ten se projevuje teplejší vodou v rovníkové části Pacifiku a letos dosahuje zcela mimořádné síly. Navíc ještě není na svém vrcholu.
Je tedy pravda, že za extrémně vysokou globální odchylkou stojí do značné míry lokální anomálie, i když El Niňo má dopad na počasí ve velké části světa a je tak výrazný, že ovlivňuje i celosvětový průměr teplot. Na povětrnostní situaci u nás ve střední Evropě však významný vliv nemá, takže vývoj našeho počasí s globální teplotou moc nekoreluje. I když je tedy světová teplota rekordní, v Česku nic nebrání tomu, aby bylo naopak chladno.
Ostatně letošní říjen byl v Česku spíše chladnější, resp. zhruba v porovnání dlouhodobějším normálem byl teplotně jen průměrný. V rámci posledních deseti let by dokonce skončil i jako lehce podprůměrný.
Vrátíme-li se do globálního pohledu, tak v dalších měsících bude jev El Niňo ještě více dopadat na světové klima, protože v rovníkové oblasti se bude vzduch od teplé vody bude dál ohřívat a postupně se tato teplotní odchylka rozšíří do dalších regionů. Očekává se proto, že naší planetu čeká série dalších rekordně teplých měsíců a také, že rok 2027 bude globálně nejteplejším v dějinách.
Zdroj: Meteocentrum