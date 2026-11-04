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Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

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Přestože na našem území byl letošní říjen spíše chladnější, tedy aspoň v kontextu posledního desetiletí, tak celosvětově naopak dosáhl nejvyšší teploty v historii a překonal tak dosavadní rekord z roku 2023.
Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

Říjen byl celosvětově nejteplejší v historii měření, může za to oceánská anomálie

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/FL9A0161web.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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