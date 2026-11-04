Meteorologové prozradili, kdy opět zaprší. Do konce týdne se ještě očekává jasno

Pokud čekáte na déšť a chcete
návrat té pěkné podzimní plískanice, jaká tu byla při dušičkovém víkendu, tak výhledy Českého hydrometeorologického ústavu ji už vidí. Můžete se začít těšit. Ještě pár dní si ale počkáme. Deštníky zatím nechte doma, vůbec nebudou potřeba. Čeká nás velmi pozdní babí léto a celkem výrazné sucho. Do víkendu bude slunečno
Až do soboty bude
jasné až polojasné počasí. Ojediněle se bude v jihozápadní části země objevovat ranní mlha nebo nízká oblačnost. Mrholení může být mrznoucí. Ojediněle se může nízká oblačnost s nízkými teplotami a mrznoucí mlhou udržet po celý den. Déšť neočekáváme, ale na čepici už to bude. Při mírném větru může nepěkně omrzat nos. V severovýchodní části země budou mlhavá rána jen ojediněle, na ostatních místech České republiky čekáme už od brzkého chladného rána sluníčko. Denní teploty se budou do konce týdne pohybovat v rozmezí 6 až 10 °C, v místech s nízkou oblačností se se ale mohou propadat až k bodu mrazu. Potrápí nás zima a noční mráz
Noci a rána budou chladné.
Noční teploty do sobotního večera budou kolem nuly až pod bodem mrazu. Obvykle se budou pohybovat kolem – 2 °C. V údolích nebo v místech s mlhou či nízkou oblačností předpověď Českého hydrometeorologického ústavu hlásí až – 6 °C. Z neděle na pondělí se zatáhne
Víkend se s námi ještě
rozloučí slunečným počasím, ačkoliv v průběhu neděle se už může začít pomalu zatahovat. Vyšší budou i noční teploty, které mohou dosahovat 4 °C. V pondělí už bude jasno až polojasno, občas se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přeháňky. Vliv studené fronty se plnou silou projeví až v úterý. boty a listy | Zdroj: makineko / Shutterstock Deštivé bude úterý, připravte si dešníky
A je to tady! V úterý budou maximální denní teploty kolem
8 až 10 °C, bude tedy o něco tepleji než poslední dny. V dalších dnech budou postupně vyšší, vyšplhají se na 11 až 15 °C. Jako nejdeštivější den zatím předpověď počasí vidí právě úterý, které bude zatažené s deštěm a přeháňkami na celém území České republiky.
Ve středu se počasí zlomí
Déšť a přeháňky pak budou
doznívat ještě ve středu, zejména ráno a v dopoledních hodinách. Noční teploty se za deštivých nocí vyšplhají až na 5 nebo 6 °C, mrazivé noci jsou na chvíli zažehnány. Postupně se začne od středy zase obloha projasňovat. Příští týden nás tedy čeká kratší a intenzivnější období deště, poté by se počasí zase mělo ukázat jako sušší a teplejší.
Zdroje článku:
facebook, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková