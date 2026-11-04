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Na Klempířově ministerstvu skončila dosavadní dotační komise pro média a audiovizi

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Na ministerstvu kultury pod vedením ministra kultury Oto Klempíře (foto; Motoristé sobě) dále pokračují změny, které se týkají audiovize. Podle našich interních zdrojů byla rozpuštěna dotační komise odboru médií a audiovize. Tyto dotace fungovaly v rámci struktur MK ČR ještě mimo Státní fond audiovize, který na dotacích rozděluje stovky milionů korun.
Na Klempířově ministerstvu skončila dosavadní dotační komise pro média a audiovizi

Na Klempířově ministerstvu skončila dosavadní dotační komise pro média a audiovizi

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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