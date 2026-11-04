Na Klempířově ministerstvu skončila dosavadní dotační komise pro média a audiovizi

Na ministerstvu kultury pod vedením ministra kultury Oto Klempíře (foto; Motoristé sobě) dále pokračují změny, které se týkají audiovize. Podle našich interních zdrojů byla rozpuštěna dotační komise odboru médií a audiovize. Tyto dotace fungovaly v rámci struktur MK ČR ještě mimo Státní fond audiovize, který na dotacích rozděluje stovky milionů korun. Audiovizi a média má na ministerstvu kultury na starosti náměstek Adam "Gody" Kocián. Spadá pod něj mimo jiné i rozdělování dotací pro neziskové organizace, ale také soukromým médiím, vydavatelům, podnikatelům a dalším subjektům působícím v oblasti kultury. Například pořadatelé filmových festivalů a přehlídek, organizátory konferencí nebo vydavatele odborných periodik.
Podle našich zdrojů skončila komise, ve které měli být kromě jiných Zdeněk Blaha, Jan Jílek (Letní filmová škola v Uherském Hradišti), Martin Štoll nebo Hana Kulhánková (ex-LGBT festival Mezipatra, ex-Jeden svět/Člověk v tísni). Složení nástupnické komise ještě není stanoveno. Dotační komise se každý rok podílí na rozdělování dotací ve výši vysokých desítek milionů korun. Kupříkladu v roce 2021 se podle výroční zprávy ministerstva kultury v rámci výběrového dotačního řízení v oblasti kinematografie a médií získalo 95 projektů podporu v celkové výši 139 milionů korun. Za období 2021 až 2024 bylo takto rozděleno na 450 milionů korun z peněz daňových poplatníků.
Jak jsme informovali již dříve, letos na jaře dotační komise odboru médií a audiovize MK se podílela na rozdělení více než 122 milionů korun. Z celkové částky kupříkladu 60. ročník mezinárodního Karlovarského filmového festivalu získal 47 milionů korun (žadatel Film Servis Festival Karlovy Vary), letošní Zlínský filmový festival 13 milionů (Filmfest), letošní festival Jeden svět 6,4 miliony (žadatel Člověk v tísni), Serial Killer 1,5 milionu (Telepunk) nebo festival Mezipatra 900 tisíc korun (zapsaný spolek Mezipatra). Více viz zde.
Před několika dny bylo i přes rozpuštění dosavadní dotační komise vyhlášeno další výběrové dotační řízení pro oblast audiovize a médií na rok 2027 s termínem podání žádosti do 23. listopadu (více zde). Podporované tematické okruhy jsou opět filmové a audiovizuální festivaly a přehlídky, mediální domy, "projekty zaměřené na podporu novinářek a novinářů (vč. mentoringu a leadershipu) s cílem vyrovnaného zastoupení žen a mužů", vydavatele periodických a neperiodických publikací nebo na podporu propagace projektů v oblasti médií. Výsledky dotační výzvy by měly být vyhlášeny v polovině března 2027.