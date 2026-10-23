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8 situací, kdy si řekneš: Díkybohu, že jsem single

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Partner umí být báječný. Ale pak jsou chvíle, kdy se rozvalíš přes celou postel, koupíš letenku bez porady, sníš poslední kousek pizzy a nikomu nevysvětluješ, proč se ti v sobotu nechce na návštěvu jeho tety. Single život není čekárna na vztah. Někdy je to VIP zóna.
8 situací, kdy si řekneš: Díkybohu, že jsem single

8 situací, kdy si řekneš: Díkybohu, že jsem single

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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