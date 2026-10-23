8 situací, kdy si řekneš: Díkybohu, že jsem single

Být single se pořád často popisuje jako mezidobí. Něco skončilo, něco dalšího jednou začne a mezi tím si máš „užívat čas pro sebe“. Jenže tohle vyprávění má jednu drobnou chybu: člověk může být bez partnera a zároveň normálně žít hotový život. Výzkum singlehood ostatně ukazuje, že spokojenost se single stavem není jedna univerzální veličina a výrazně se mezi lidmi liší. Takže dnes žádná terapie ani hledání „toho pravého“. Dnes čistě prakticky: chvíle, kdy je absence partnera překvapivě luxusní.
1. Když plánuješ dovolenou
Chceš čtyři dny chodit po muzeích v Madridu? Jedeš. Chceš místo toho ležet u bazénu a číst detektivky? Taky jedeš. Neřešíš kompromis mezi „poznávačka“ a „já jsem si sem přijel odpočinout“, rozpočet druhého člověka ani jeho alergii na přestupy. Největší hádka před odletem proběhne mezi tebou a cenou zavazadla.
2. Když máš volný víkend a nechceš vůbec nic
Žádný brunch s jeho kamarády, žádná návštěva rodičů, žádné „ale vždyť jsme slíbili, že přijdeme“. Pokud chceš v sobotu uklízet koupelnu, ve dvě odpoledne usnout a večer objednat pad thai, jediná osoba, se kterou musíš vyjednávat, jsi ty. A ta se obvykle dá přesvědčit.
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3. Když se rozhodneš utratit vlastní peníze za něco naprosto nepraktického
Kabelka. Tetování. Kurz keramiky. Business class jednou v životě. Sedm klubek nádherné příze, i když zatím umíš jen hladce. Ve vztahu samozřejmě nemusíš žádat o povolení, ale společné finance a společné plány vytvářejí společná rozhodnutí. Single rozpočet má jednu nepopiratelnou vlastnost: celý jeho nerozum je tvůj.
4. Když chceš změnit plán pět minut před odchodem
Nechce se ti do kina? Nejdeš. Restaurace tě přestala bavit ještě před rezervací? Zrušíš ji. Rozhodneš se místo večírku projít sama městem se sluchátky? Nikomu tím nerozbiješ večer. Spontánnost je překvapivě snadná, když nemá druhou polovinu kalendáře.
5. Když jdeš spát
Celá matrace. Obě peřiny. Teplota, kterou chceš. Otevřené okno nebo tropický skleník podle vlastní úchylky. Žádné chrápání, žádné koleno v bedrech, žádné „proč máš zase studené nohy“. Romantika má mnoho kvalit. Diagonální spaní přes king-size postel je jedna z kvalit single života.
6. Když máš chuť flirtovat
Ne každé jiskření musí mít životní plán. Můžeš přijmout drink, usmát se na člověka u baru, napsat někomu po třech letech nebo si jen užít pocit, že se někomu líbíš. Bez interního právního oddělení, které v hlavě vyhodnocuje, jestli už je to „za hranou“.
7. Když se stěhuješ, měníš práci nebo chceš odjet na půl roku pryč
Ve velkých životních rozhodnutích je partner někdy opora a jindy další proměnná. Když jsi sama, nemusíš porovnávat dvě kariéry, dvě rodiny a dvě představy o městě, ve kterém chcete žít. Neznamená to, že je rozhodnutí snadné. Jen patří celé tobě.
8. Když potřebuješ zjistit, co vlastně chceš ty
Bez partnera zmizí spousta drobných automatických kompromisů, kterých si ve vztahu ani nevšimneš: co se jí, na co se kouká, kam se chodí, s kým trávíš neděli. Najednou zjistíš, že některé věci opravdu miluješ a jiné jsi dělala jen proto, že se tak nějak dělaly ve dvou.
A to je možná největší výhra single období. Ne volná postel ani poslední hranolka. Prostor slyšet vlastní preference bez neustálého „my“. Jestli pak jednou přijde někdo, s kým bude stát za to část toho prostoru sdílet, skvělé. Do té doby je ale tvoje půlka postele podezřele velká — a byla by škoda ji nevyužít.
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Zdroje: Personality and Social Psychology Bulletin – Happiness Singled Out: Bidirectional Associations Between Singlehood and Life Satisfaction, DOI 10.1177/01461672211049049 [1].