United prohrávali o dva góly a na trávník létaly tenisáky. Cunha dvěma góly za tři minuty otočil zápas a skočil do kotle

Ve 86. minutě Matheus Cunha zakončil z ostrého úhlu na bližší tyč, strhl ze sebe dres a vrhl se mezi fanoušky. Titíž lidé o hodinu dřív pískali, házeli na trávník tenisové míčky a skandovali proti majitelům klubu. Rozhodčí brazilskému útočníkovi ukázal žlutou kartu. O pět minut později dostal za faul druhou a z hřiště odcházel vyloučený. V jediné scéně se tak sešlo všechno, čím tenhle úterní večer byl: euforie, chaos, nekázeň i obrovská úleva. Manchester United porazil AS Řím 3:2 a po devíti zápasech poprvé vyhrál. Old Trafford během jedné hodiny přešel od protestu k oslavám. Z krize k jistotě se ale nedostal.
Tenisáky ve 21. minutě a dvougólové manko
Prvních dvacet minut působilo jako další kapitola podzimu, na který budou fanoušci United chtít rychle zapomenout. V 11. minutě Řím přenesl hru z jedné strany na druhou. Rodrigo Mora našel volného Matíase Soulého a ten otevřel skóre. O šest minut později zahrál v šestnáctce rukou Ayden Heaven a Donyell Malen z penalty zvýšil na 0:2.
Podle rozboru Sky Sports byli domácí v úvodu „rozpadlí“ a opakovaně zranitelní po levé straně. Diogo Dalot postupoval vysoko a mladý Heaven za ním zůstával sám. Druhému gólu navíc předcházela chyba Harryho Maguirea.
Ve 21. minutě se zápas zastavil. Ze Stretford Endu, nejslavnější tribuny stadionu, začaly létat na trávník tenisové míčky. Protest byl předem svolaný na sociálních sítích a jeho načasování nebylo náhodné: 21. minuta připomínala 21 let od chvíle, kdy klub ovládla rodina Glazerových. Ta je mezi fanoušky neoblíbená od roku 2005, kdy klub koupila na dluh a ten pak převedla na samotný klub. Kritika podle agentury AP dnes míří i na spolumajitele Jima Ratcliffa, a to kvůli sportovnímu úpadku i zdražování vstupenek.
Na tribunách se znovu objevila zelená a zlatá. Jde o barvy Newton Heath, železničářského týmu, ze kterého Manchester United vzešel. Od protestů v roce 2010 slouží jako symbol odporu proti majitelům. Za stavu 0:2 a s míčky na trávníku to vypadalo, že Michael Carrick má za sebou další večer, po kterém se bude mluvit hlavně o jeho budoucnosti.
Penalta, kterou bylo nutné kopnout dvakrát
Statistiky z poločasu potvrzují, co bylo vidět i bez nich. Podle Opta Analyst měli United v prvních 45 minutách hodnotu očekávaných gólů (xG) jen 0,24. Takové číslo znamená, že tým v podstatě nevytvořil žádnou skutečnou šanci.
Carrick podle ČT sport hráčům v kabině připomínal, ať se nenechají pohltit zklamáním, protože jediný moment může zápas otočit. Konkrétní taktická změna o přestávce doložená není. Výkon se ale změnil zásadně.
Plán navíc brzy narušilo zranění. Krátce po pauze musel odstoupit Carlos Baleba a v 51. minutě ho nahradil Youri Tielemans. Zlom přišel o sedm minut později. Gianluca Mancini fauloval v pokutovém území Cunhu a k penaltě se postavil Bruno Fernandes. Devis Vásquez jeho pokus chytil, jenže hráči Říma vběhli předčasně do vápna. Kop se proto opakoval a podruhé už kapitán United nezaváhal. Snížení na 1:2 změnilo hru.
Po přestávce měli domácí deset střel, pět z nich na branku, a nasbírali 2,48 xG. Řím podle Opty po změně stran nevyslal na bránu ani jednu střelu a z útočné hry prakticky zmizel. Bryan Mbeumo v jedné akci trefil obě tyče. Gól visel ve vzduchu dlouho předtím, než padl. Obrat proto nebyl šťastnou náhodou posledních minut, United si ho vypracovali.
Tři minuty Matheuse Cunhy
V 75. minutě Carrick poslal na hřiště Lisandra Martíneze a Shea Laceyho. Ukázalo se, že to bylo nejlepší rozhodnutí jeho večera.
V 83. minutě se Leonardu Balerdimu nepovedl odkop, míč zůstal ve vápně a Cunha ho zblízka dopravil do sítě. Bylo 2:2. O tři minuty později přihrál Lacey Cunhovi na pravou stranu. Brazilec vystřelil z ostrého úhlu a Vásquez na bližší tyči nestihl zareagovat. Opta popisuje následující oslavy jako divoké, Sky Sports píše o ohromeném a nevěřícím publiku.
Proč Cunha skočil právě do kotle, sám veřejně nevysvětlil. Podle průběhu zápasu šlo o čistě spontánní reakci hráče, který právě otočil zápas před tribunou, jež před chvílí protestovala. Následovala žlutá karta za svlečení dresu. V 90+1. minutě pak Cunha fauloval a druhou žlutou kartou předčasně zakončil svůj večer.
Pro United je to podle nás typický obraz letošní sezony. Hrdina a problém v jedné osobě, během osmi minut. Cunha přitom patří mezi málo věcí, které United na podzim fungují. Se šesti přímými podíly na gólech, tedy čtyřmi góly a dvěma asistencemi, je podle Opty nejproduktivnějším hráčem týmu. Vyloučení po dvou žlutých kartách v evropských pohárech znamená automatický zákaz startu v dalším zápase. Pokud UEFA nerozhodne jinak, Cunha bude v příštím duelu Ligy mistrů chybět.
Statistici si z večera odnesli i dvě zajímavosti. United mají v historii Ligy mistrů čtyři výhry po ztrátě o dva a více gólů, stejně jako Real Madrid. Doma naposledy otočili dvougólové manko v říjnu 2021, tehdy také 3:2, s Atalantou. Řím naopak zapsal smutný rekord. Už podruhé v této sezoně prohrál zápas, ve kterém vedl o dva góly. Předtím podlehl Realu Madrid 3:4 a podle Opty je prvním týmem v historii Poháru mistrů evropských zemí a Ligy mistrů, kterému se to v jedné sezoně stalo dvakrát.
Tabulka se pohnula, krize nezmizela
V tabulce ligové fáze se United posunuli z 21. místa na 17. Mají šest bodů, bilanci dvou výher a dvou porážek a skóre 8:8. Část týmů však hrála čtvrté kolo až ve středu, takže pořadí se ještě mohlo změnit.
Podle pravidel Ligy mistrů 2026/27 postupuje prvních osm týmů přímo do osmifinále, celky na 9. až 24. místě hrají vyřazovací předkolo a zbytek končí. United jsou teď v pásmu předkola. Pevnou bodovou hranici UEFA nestanovuje. Z aktuálního rozložení tabulky ale odhadujeme, že k jistému udržení mezi 24 nejlepšími budou potřebovat ze čtyř zbývajících zápasů ještě alespoň jednu, spíš dvě výhry. Na přímý postup mezi osm nejlepších by museli bodovat výrazně lépe než dosud.
V Premier League je situace vážnější. Po devíti kolech jsou United na 17. místě se sedmi body, mají jednu výhru, čtyři remízy a čtyři porážky. Crystal Palace pod nimi má stejný počet bodů. Výhra nad Římem byla první od 10. září, kdy United porazili Sabah. Ligovou tabulku ale nezměnila.
Carrick to po zápase dobře věděl. Řekl, že jde o důležitý večer, ale nenechá se jím unést. Komentátoři Sky Sports k tomu přidali varování, že systémové problémy týmu nezmizely. Vedení klubu k postavení trenéra nic neřeklo. Podle nás výhra Carrickovi dala čas a obrátila náladu v kabině. Vyřešené to ale zdaleka není. Ostatně protestní chorály proti Glazerovým podle AP zněly stadionem i po odchodu hráčů do kabin.
Co čeká United a jak to viděli Češi
Další test přijde rychle. V neděli 8. listopadu v 17:30 našeho času hostí United na Old Trafford Aston Villu. Teprve tento zápas ukáže, jestli se energie z evropského večera přenese i do ligy, kde jde o mnohem víc. V Lize mistrů pokračují United ve středu 25. listopadu venku proti Sportingu Lisabon, s velkou pravděpodobností bez Cunhy.
Čeští diváci mohli úterní obrat sledovat živě od 21:00 na Nova Sport 3. Všechny zápasy Ligy mistrů s českým komentářem vysílá Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6. Sestřih je k dispozici také na TN.cz.
Tabulka má ještě jeden smutný řádek, tentokrát český. Slavia byla po úterním programu poslední, na 32. místě s jediným bodem. Prohrála s Lens 2:3 a se Sabahem 0:2, s Fenerbahçe remizovala 2:2. Ve středu ji čekal Arsenal. Proti tomu působí šest bodů United téměř jako luxus.
Fotka Cunhy bez dresu mezi fanoušky obletí svět a v klubové kronice tohoto podzimu zůstane. Na stejné tribuně ale o hodinu dřív ležely tenisové míčky a ty si fanoušci nevzali zpátky. V neděli přijede Aston Villa a Old Trafford bude znovu rozhodovat, jestli bude slavit, nebo protestovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle