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V Táboře a Českém Krumlově se nové zastupitelstvo sejde později. Volby řeší soud

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Tábor a Český Krumlov nesvolají ustavující zastupitelstvo v řádném termínu, tedy do 9. listopadu. Důvodem je, že soud rozhoduje o volebních stížnostech. Tábor po dnešním rozhodnutí soudu svolá zasedání na 18. listopadu. Český Krumlov předpokládá termín 19. listopadu.
V Táboře a Českém Krumlově se nové zastupitelstvo sejde později. Volby řeší soud

V Táboře a Českém Krumlově se nové zastupitelstvo sejde později. Volby řeší soud

Zdroj: Jakub Koumar
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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