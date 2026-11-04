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Česko a Černá Hora posilují spolupráci v obraně i dopravě

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Rozvoj obranné spolupráce, doprava a evropská integrace Černé Hory byly hlavními tématy jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s černohorským prezidentem Jakovem Milatovićem. Setkání se uskutečnilo 3. listopadu 2026 v pražské Kramářově vile.
Česko a Černá Hora posilují spolupráci v obraně i dopravě

Česko a Černá Hora posilují spolupráci v obraně i dopravě

Zdroj: Vláda ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 16:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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