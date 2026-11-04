Rusko hrozí tresty pro Česko a další země. Spor o hokejové mistrovství nabírá nečekaný směr

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu z 30. října umožnilo ruským hokejovým reprezentacím návrat do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt však okamžitě vyvolal odpor několika evropských zemí, které odmítají nastoupit proti ruským týmům kvůli pokračující válce na Ukrajině. Ruský ministr sportu a předseda tamního olympijského výboru Michail Děgťarjov nyní tvrdí, že odmítnutí zápasu musí znamenat kontumační prohru 0:5. Zároveň oznámil záměr předat Mezinárodnímu olympijskému výboru podklady týkající se plánovaných bojkotů. Rusko tak usiluje nejen o účast na šampionátech, ale také o případné sportovní sankce vůči svým odpůrcům. Mezinárodní hokejová federace však zatím žádný takový postup vůči protestujícím reprezentacím nepotvrdila.
Češi se přidali k zemím, které Rusko odmítají
První výrazný společný odpor začalo organizovat Finsko, jehož hokejová federace vyzvala další státy k jednotnému postoji. K odmítnutí zápasů s Ruskem se následně připojily Česko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko a Rakousko. Sedm zemí tak dalo najevo, že za současných okolností proti ruské reprezentaci hrát nehodlá. Český postoj potvrdil také prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik. Protest přitom neznamená, že uvedené země automaticky odstoupí z celého mistrovství světa. Jejich představitelé odmítají především konkrétní utkání proti Rusku, což by při jeho zařazení do turnaje mohlo zásadně narušit soutěžní program.
Ruský ministr sportu považuje bojkot za nepřípustný zásah do mezinárodního sportu a upozorňuje na možné disciplinární následky. Podle jeho výkladu pravidel by reprezentace, které proti Rusku nenastoupí, měly prohrát kontumačně 0:5. Takový výsledek by mohl ruskému mužstvu přinést body, aniž by muselo odehrát samotné utkání. Nejde však o rozhodnutí, které by již přijala IIHF, nýbrž o požadavek ruské strany. Případné sankce i způsob řešení neodehraných zápasů by musely být posouzeny podle příslušných soutěžních předpisů. Moskva současně avizovala, že postup jednotlivých federací a pořadatelských zemí hodlá řešit na mezinárodní sportovní úrovni.
Proti návratu Ruska vystupují také významní sponzoři
Odpor proti účasti ruských hokejistů se neomezuje pouze na národní reprezentace. Automobilka Škoda Auto, která podporuje světové hokejové šampionáty od roku 1993, oznámila, že v případě ruské účasti přehodnotí své další zapojení do turnaje. Německá společnost Strauss, výrobce pracovního oblečení, zase nechce mít při takovém šampionátu vystavené své logo a zvažuje úplné ukončení sponzorství. Výhrady zveřejnila také finská společnost Nokian Tyres a švédská firma AJ Products, která mistrovství podporuje od roku 1989. Pro organizátory jde o další komplikaci, protože dlouhodobá spolupráce s obchodními partnery je důležitou součástí financování a propagace turnaje. Ztráta podpory několika významných značek by proto mohla mít důsledky přesahující samotný sportovní spor.
Návrat Rusů komplikuje i pořádání mistrovství
Mezinárodní hokejová federace ve středu 4. listopadu zopakovala, že s rozhodnutím arbitráže nesouhlasí. Upozornila především na bezpečnostní rizika, vízové podmínky, organizaci dopravy a ubytování i možné změny soutěžních formátů. Mistrovství světa mužů se má uskutečnit od 13. do 30. května 2027 v německých městech Düsseldorf a Mannheim. Německá strana již upozornila, že ruská účast může ohrozit samotné pořádání turnaje. Podobný problém řeší Kanada, kde má na přelomu roku proběhnout mistrovství světa juniorů. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že ruští hokejisté nebudou na tento šampionát vpuštěni, přestože verdikt arbitráže jejich návrat umožňuje.
Rozhodnutí soudu totiž samo o sobě neřeší vstupní pravidla jednotlivých států ani praktické podmínky účasti na turnajích. To je důležitý rozdíl mezi právem nastoupit podle sportovní arbitráže a skutečnou možností odehrát zápasy v konkrétní pořadatelské zemi. IIHF proto pokračuje v jednáních s národními svazy, organizátory i příslušnými úřady. Ruské reprezentace byly z jejích soutěží vyloučeny v roce 2022 po zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu. Ani po novém verdiktu arbitráže tak není jasné, jak bude jejich návrat v praxi proveden.
Použité zdroje: iihf.com, tass.com, reuters.com, apnews.com