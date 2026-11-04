Nejdřív brečela, pak si zvykla a teď znovu utíká. Manželka hvězdy Premier League prchá ze Saúdské Arábie s dětmi

Ještě v září natáčela na TikTok, jak ji bolí loučení s Birminghamem. Pak psala, že se nový život v Rijádu konečně skládá dohromady. Na začátku listopadu přišlo třetí video, tentokrát z Anglie. Ellie Watkins, manželka útočníka Ollieho Watkinse, v něm podle britských a indických médií oznámila, že se s pětiletou Amarou a tříletým Marleym vrátila domů „na chvíli“. Důvodem je podle jejích slov „konflikt a věci, které se dějí v Saúdské Arábii“. Ollie zůstal v Rijádu. Rodina, které přestup za přes 1,4 miliardy korun otevřel nový život, žije po dvou měsících zase na dvou místech.
Šest let v Birminghamu skončilo během pár dní
Ollie Watkins podepsal s Al-Hilalem tříletou smlouvu 30. srpna 2026. Anglický reprezentant odcházel z Aston Villy po šesti sezonách a 91 ligových gólech, podle BBC za zhruba 51 milionů liber, tedy asi 1,49 miliardy korun. Saúdský klub v oficiálním oznámení poděkoval princi al-Valídovi bin Találovi za podporu transferu. Už z toho je vidět, že nešlo o běžný klubový obchod. Za přestupem stál státem podporovaný projekt.
Pro Ellie, dříve Alderson, to znamenalo konec všeho, co v Anglii znala. V Birminghamu se páru narodily obě děti, měla tam přátele i zázemí. Na TikToku krátce po přestupu přiznala, že stěhování do Saúdské Arábie „nebylo na jejím seznamu pro rok 2026“. Byla prý pořád v šoku a lámalo jí srdce zavírat kapitolu, která pro rodinu znamenala celý dosavadní život.
Nebyla to ovšem čistá lítost. Už tehdy dodávala, že změna prostředí může být pro děti skvělá a že až se usadí, „bude to dobré“. Šlo o smutek, ne o odpor.
Škola, provoz rodiny a první dobré zprávy
O pár dní později zněla Watkinsová úplně jinak. Podle zpráv vycházejících z jejích instagramových příspěvků psala, že je „naživu, jen zaneprázdněná organizováním nového života v Rijádu“. Začínala být nadšená a „věci se dávaly dohromady“. Řešila školu pro děti, běžný chod domácnosti a sdílela momenty ze zápasů Al-Hilalu.
Finančně měla rodina pro nový začátek nadstandardní podmínky. Klub plat oficiálně nezveřejnil, mediální odhady se ale liší jen v tom, o kolik je vysoký:
|Zdroj
|Odhad ročního příjmu
|V korunách
|Aston Villa (starý kontrakt, odhad)
|asi 130 tisíc liber týdně
|asi 197 milionů Kč
|SalaryLeaks (Al-Hilal, základ)
|15 milionů eur
|asi 365 milionů Kč
|SalaryLeaks (Al-Hilal s bonusy)
|až 20 milionů eur
|asi 486 milionů Kč
|AOL/Mirror (Al-Hilal, bez daně)
|20 milionů liber
|asi 583 milionů Kč
I podle opatrnější varianty si Watkins proti Ville polepšil zhruba dvakrát až třikrát. V té vyšší se blíží 600 milionům korun ročně, a protože Saúdská Arábie příjmy nezdaňuje, je skutečný rozdíl proti anglické výplatě ještě větší. Za takové peníze se dá přestěhovat s celou rodinou. Pořád ale platí, že se tam musí dát žít.
Letiště, která přestala fungovat
V říjnu se bezpečnostní situace v zemi prudce zhoršila. Jemenští Húsíové, ozbrojené hnutí napojené na Írán, začali útočit na saúdská letiště, přístavy a ropná zařízení. Útok na letiště krále Chálida v Rijádu 10. října zabil 13 lidí. Dvanáct dní nato zasáhli letiště krále Fahda v Dammámu, i tento útok si vyžádal mrtvé a zraněné.
Dopad na letecký provoz byl obrovský. Agentura Reuters podle dat analytické firmy Cirium spočítala, že mezi 8. a 25. říjnem bylo na rijádském letišti zrušeno 4 071 ze 4 736 plánovaných letů, tedy 86 procent. V celé zemi odpadlo přes 7 800 odletů, zhruba 45 procent. Velké výpadky měly i Dammám a Abha.
Pro rodinu s malými dětmi je to zásadní problém. Když hlavní letiště města, kde žijete, nefunguje, nemáte jak rychle odjet, pokud by se situace dál zhoršila. Žádný zdroj netvrdí, že by Watkinsovým hrozilo konkrétní nebezpečí přímo u jejich domu. Riziko, že by v zemi uvízli, ale bylo skutečné.
Úřady to vidí podobně. Ministerstvo zahraničních věcí ČR varuje před cestami do celé Saúdské Arábie a výslovně i před přestupy na tamních letištích. Britské ministerstvo zahraničí upozorňuje na hrozbu dalších útoků a zvlášť zmiňuje rijádské letiště. Spojené státy 21. října nařídily odjezd části diplomatů a rodin vládních zaměstnanců. Kroky rodiny Watkinsových tedy odpovídají tomu, co v tu chvíli dělaly i vlády.
Ollie střílí góly, rodina je v Anglii
Sportovně se Watkinsovi v Saúdské Arábii daří. Při debutu pomohl k vysoké výhře a mluvil o kvalitě soutěže a o touze vyhrávat trofeje. Podle statistik Opta Analyst má po osmi ligových zápasech pět gólů a pět asistencí. Útočník, kterého někteří po odchodu z Evropy odepisovali, hraje jednu z nejlepších sezon kariéry.
Za rodinou zatím nejede. Podle AOL nic nenaznačuje, že by za Ellie v nejbližší době přiletěl, s výjimkou případného srazu reprezentace. Ani tam ho saúdská adresa nediskvalifikuje. Thomas Tuchel vzal na mistrovství světa 2026 i Ivana Toneyho z Al-Ahli a oficiální profil anglické asociace u Watkinse, který má za národní tým 24 startů a sedm gólů, už uvádí Al Hilal FC. Větším rizikem než samotná liga je pro něj podle nás to, že by bezpečnostní situace narušila program soutěže nebo cestování na zápasy.
Watkinsovi nejsou jediní, kdo se s tím musí vyrovnat. Brankář Jindřich Staněk, který chytá za Al-Hazem, řekl v říjnu deníku iSport, že s manželkou situaci řeší každý den. Konflikt označil za „obrovské minus“, rodina má připravené „únikové plány“ a je ve spojení s českým velvyslanectvím. Staněk zmiňoval i omezené lety a uzavřené letiště v Rijádu. Česká stopa vede v saúdském fotbale i k Pavlu Nedvědovi, sportovnímu řediteli Al-Shababu. Veřejně doložený odjezd rodiny zahraničního hráče je ale zatím jen ten Watkinsův. O dalších takových případech se mluví, potvrzené nejsou.
Saúdský fotbalový projekt pod tlakem
Konflikt dopadá na celý saúdský sport, nejen na rodiny hráčů. Zápas Al-Nassru v asijské Lize mistrů se 12. října zdržel kvůli bezpečnostnímu poplachu v Rijádu a ženský tenisový Turnaj mistryň se ze Saúdské Arábie přesunul jinam. Největší ránu přinesl 3. listopad. Asijská fotbalová konfederace odložila Asijský pohár 2027, hlavní akci saúdského fotbalového programu, zhruba dva měsíce před výkopem. Jako důvody uvedla „výjimečné okolnosti“ v regionu, logistické komplikace a narušené cestování.
- Původní termín: od 7. ledna do 5. února 2027
- Nový termín: od 23. prosince 2027 do 21. ledna 2028
- Podmínka: podle AP musí nový termín schválit FIFA, aby kluby po celém světě byly povinny hráče uvolnit
Kluby Premier League s asijskými hráči tak v lednu 2027 o nikoho nepřijdou. Starost se ale jen odkládá o rok, protože nový termín zasahuje do sezony 2027/28 stejně.
Podle nás ukazuje příběh Watkinsových hlavně jednu věc. Saúdská Arábie dokázala do ligy přilákat hvězdy penězi, jaké Evropa nenabídne. Hráč ale nepřijíždí sám: stěhuje se s ním manželka, děti, škola a celý běžný život. Pokud země nedokáže zaručit, že rodina hráče bude moct normálně odletět domů, půlmiliardový plat to nevyřeší. Pokud by se takové návraty rodin začaly opakovat, mohly by budoucí přestupy ovlivnit víc než jakákoli výše smlouvy.
Ollie Watkins tak dál hraje na saúdských stadionech a dává góly, zatímco jeho děti v Anglii čekají, až se situace uklidní. Kdy se znovu otevřou letiště v Rijádu, rozhodne o návratu rodiny víc než jakýkoli bonus ve smlouvě.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner