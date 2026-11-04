Křetínského West Ham je v Championship až osmý a mění trenéra. Nový kouč má stoprocentní bilanci postupů do Premier League

Středa 4. listopadu 2026, večer v Cardiffu. Scott Parker se postaví na lavičku West Hamu necelých čtyřiadvacet hodin poté, co klub odvolal Nuna Espírita Santa. Na velkou přípravu nebude čas, je to ale role, kterou Parker zná. Šestačtyřicetiletý bývalý záložník Kladivářů dovedl do Premier League Fulham, Bournemouth i Burnley, tedy tři kluby ve třech dokončených sezonách v Championship. West Ham, který v květnu sestoupil a do nové sezony vstupoval jako jeden z favoritů na okamžitý návrat, teď potřebuje přesně tohle. Nehledá dlouhodobý projekt ani nový herní styl. Potřebuje člověka, který ví, jak se z téhle ligy dostat ven.
Osmé místo, které klub nemohl unést
Čísla West Hamu na první pohled nevypadají katastrofálně. Po 13 zápasech má šest výher, čtyři remízy a tři porážky, skóre 33:18 a 22 bodů. Třiatřicet vstřelených gólů je nejvíc mezi týmy v horní části tabulky a rozdíl +15 je stejný nebo lepší než u většiny klubů nad ním.
Problém je jinde. Tým ztrácí body v zápasech, které by měl zvládnout. Rozhodly dvě domácí porážky po sobě: 2:3 se Southamptonem a 1:3 s West Bromem. Na stadionu, kde mělo být jasné, kdo je v soutěži nejsilnější, odcházeli fanoušci dvakrát za sebou zklamaní.
Tabulka po 13. kole vypadá takto:
|Pořadí
|Tým
|Body
|1.
|Middlesbrough
|28
|2. až 4.
|Birmingham, Stoke, Swansea
|26
|5.
|West Brom
|25
|6. až 7.
|Southampton, Wolverhampton
|24
|8.
|West Ham
|22
Na přímý postup chybějí čtyři body, na čelo šest a na poslední místo v play-off dva. Ve 46kolové soutěži jde o smazatelný rozdíl. Pro klub s rozpočtem West Hamu je ale už samotná osmá příčka vzkazem, že něco nefunguje.
Vedení podle stanoviska, které citovala ITV, provedlo „důkladné vyhodnocení“ startu sezony a dospělo k závěru, že změna je nutná. Sky Sports popsala i zákulisí: část rozhodujících lidí v klubu měla za to, že Nuno ztratil autoritu v kabině a hráčům nevyhovoval jeho styl řízení. Portugalec tak skončil po pouhých 13 kolech.
Tři mise, tři postupy
Parkerovo trenérské CV v Championship vypadá jako ušité na míru téhle situaci. West Ham ho na svém oficiálním profilu prezentuje právě jako trenéra s výjimečnou postupovou bilancí.
- Fulham 2019/20: 81 bodů, postup přes play-off
- Bournemouth 2021/22: 88 bodů, přímý postup
- Burnley 2024/25: 100 bodů, přímý postup
Burnley je z těch tří příběhů nejsilnější. Parker převzal tým po sestupu z Premier League, tedy ve stejné situaci, v jaké je dnes West Ham. Jeho tým za 46 zápasů inkasoval jen 16 gólů a ročník zakončil sérií 33 ligových utkání bez porážky. Získal sto bodů, a přesto nevyhrál titul, protože Leeds mělo lepší skóre. Podle Sky Sports to byl první případ v historii anglického fotbalu, kdy klub se stovkou bodů ligu nevyhrál.
Jsou i jiní specialisté na druhou ligu. Daniel Farke postoupil dvakrát s Norwichem a pak s Leedsem. Parker ale zvládl tři postupy se třemi různými kluby, a právě tahle opakovatelnost z něj dělá výjimku. Jeho metoda zjevně nestojí na jednom šťastném kádru.
Pro West Ham je důležitá ještě jedna věc. Parkerovy týmy v Championship byly hlavně těžko porazitelné, a to je přesně vlastnost, která West Hamu chybí. Góly dává. Body v těsných zápasech ztrácí.
Co „stoprocentní bilance“ neznamená
Parkerova pověst má jasné hranice. Stoprocentní je jeho úspěšnost v Championship, ne v celé kariéře. Když jeho týmy postoupily, v Premier League se mu tolik nedařilo. Fulham po jeho postupu hned zase sestoupil a v Bournemouthu skončil krátce po startu premierligové sezony.
Pro West Ham to ale může být spíš výhoda. Klub nepotřebuje trenéra, který vybuduje stabilního účastníka Premier League. Potřebuje vyhrát druhou ligu, a to co nejdřív. Podle nás si vedení vybralo specialistu na konkrétní úkol, ne trenéra na deset let. Smlouva na dva a půl roku tomu odpovídá.
Riziko je jinde. Parker dosud nepřebíral tým v průběhu sezony uprostřed krize s nespokojenou kabinou. Do Burnley i Bournemouthu přicházel v létě a měl čas na přípravu. Ve West Hamu takový čas mít nebude: na první zápas měl jediný den.
Parker má k West Hamu i citový vztah. V letech 2007 až 2011 za klub odehrál 129 zápasů a fanoušci ho mají spojeného s obdobím, kdy patřil k nejlepším hráčům týmu. Klubovému webu řekl, že jde o „hrdý moment“ a že ve West Hamu hrál patrně nejlepší fotbal kariéry. Klub ho představil jako svého 21. stálého trenéra v historii.
Fanoušky si tím získá snadno. Postupové CV je ale hlavní argument a vzpomínky na hráčské časy k němu jen přidávají.
Česká stopa a peníze ve hře
Příběh má i českou rovinu. Podle vlastnické struktury West Hamu drží společnost 1890s Holdings, jejímž konečným vlastníkem je Daniel Křetínský, 27 % klubu. Největším akcionářem je zatím David Sullivan s 38,8 %. Guardian v září informoval o dohodě, podle níž by se Křetínského podíl měl zvýšit až na 46 %, čímž by se Křetínský stal největším akcionářem. Oficiální stránka klubu ale zatím uvádí původní stav.
Parker v klubovém prohlášení zmínil, že po prvních rozhovorech s Křetínským a výkonným ředitelem Karimem Viranim bylo jasné, že sdílejí „společnou vizi“. Ta je zatím konkrétní jen v jednom bodě: návrat do Premier League co nejrychleji. Zda Křetínský o trenérovi osobně rozhodl, zveřejněno nebylo. Klub uvádí, že vedení se zodpovídá akcionářům, a český miliardář u jednání byl.
Proč je rychlý návrat tak zásadní, ukazují čísla. Už za sezonu 2024/25, ještě v Premier League, vykázal West Ham ztrátu před zdaněním zhruba 3 miliardy Kč. Tržby klesly asi o 1,2 miliardy na přibližně 6,5 miliardy Kč. Sestup přinesl další výpadek, který jen částečně tlumí kompenzační platby pro sestupující kluby. Deloitte navíc letos v létě upozornil, že Championship je finančně jedna z nejnáročnějších soutěží v Evropě: vysoké mzdy, ztráty klubů a tlak na vlastníky, aby doplňovali peníze.
Každá další sezona ve druhé lize tak znamená, že akcionáři musí do klubu vkládat další peníze. Pokud West Ham nepostoupí, dá se čekat tlak na prodeje hráčů a škrty v kádru. Křetínský by tak rostoucí podíl držel v klubu, jehož hodnota klesá. Postup by mu naopak dal větší kontrolu nad klubem, který se vrací mezi elitu.
Sestup přitom nebyl běžným pádem. West Ham spadl s 39 body, což je podle samotné Premier League výrazně víc, než bývá k záchraně potřeba. V posledním kole porazil Leeds 3:0, jenže Tottenham vyhrál nad Evertonem 1:0. Kádr se tedy nerozpadl. Stačila jedna smolná sezona, a právě to dělá současné osmé místo tak nepříjemným.
V týmu zůstal i Tomáš Souček, který má na kontě pět soutěžních startů a tři góly. Vladimír Coufal na aktuální soupisce není.
Cardiff jako první zkouška
Parkerova premiéra v Cardiffu začne ve 20:45 našeho času. Práva na anglickou druhou ligu má podle Football League v Česku TV Nova; vybrané zápasy Championship vysílají placené kanály Nova Sport. Česko navíc nepatří mezi země, kde je klubová televize West Hamu blokovaná.
Výsledek jednoho zápasu o sezoně nerozhodne. Ukáže ale, jestli Parker dokáže tým rychle zpevnit, protože právě to dělal v Burnley lépe než kdokoli jiný.
Parker za sebou nemá jediný neúspěšný ročník v Championship, zatímco West Ham v ní dosud jen ztrácí body. Za pár měsíců bude jasné, jestli tenhle rozdíl rozhodne Parkerova metoda, nebo kabina, kterou převzal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner