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Tatiana Dyková přišla podpořit manžela do StarDance. „Vypadala jako buldog,“ míní sledující na Instagramu

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Dennívýzva
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Herečka Tatiana Dyková se poprvé přišla osobně podívat na svého manžela Vojtěcha Dyka, který letos soutěží ve StarDance. Místo očekávaného nadšení však diváky zaujal její vážný výraz při vystoupení s tanečnicí Catharinou Málek. Na sociálních sítích se okamžitě začalo spekulovat o žárlivosti. To, co se mezi manželi odehrálo po skončení přenosu, ale ukázalo také druhou stránku celého příběhu.
Tatiana Dyková přišla podpořit manžela do StarDance. „Vypadala jako buldog,“ míní sledující na Instagramu

Tatiana Dyková přišla podpořit manžela do StarDance. „Vypadala jako buldog,“ míní sledující na Instagramu

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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