Tatiana Dyková přišla podpořit manžela do StarDance. „Vypadala jako buldog,“ míní sledující na Instagramu

Sobotní čtvrtý soutěžní večer StarDance přinesl Vojtěchu Dykovi kromě dalšího vystoupení také výjimečnou návštěvu v hledišti. Poprvé jej totiž přímo během televizního přenosu přišla podpořit jeho manželka, herečka Tatiana Dyková. Ta sledovala svého muže při tanci s profesionální tanečnicí Catharinou Málek, s níž zpěvák tvoří soutěžní dvojici. Televizní kamery však zachytily několik okamžiků, během nichž herečka působila nezvykle vážně. Právě tyto záběry se staly předmětem rozsáhlých diskusí mezi televizními diváky. Někteří začali její výraz spojovat s možnou žárlivostí na manželovu taneční partnerku, přestože samotné záběry nic takového neprokazují.
Diváci si všimli výrazu, který rozpoutal spekulace
Tatiana Dyková dorazila do televizního studia ve výrazných zlatých šatech a pozornost na sebe upoutala ještě před samotným vystoupením svého manžela. Během tance však kamery několikrát zabraly její soustředěnou tvář, kterou část diváků vyhodnotila jako chladnou nebo nespokojenou. Na sociálních sítích se následně objevily kritické komentáře, v nichž lidé rozebírali její vztah k tanečnici Catharině Málek. Někteří měli pocit, že herečce není příjemné sledovat manžela v těsné blízkosti jiné ženy. Další upozorňovali na to, že několikasekundový televizní záběr nemusí vypovídat vůbec nic o skutečných pocitech člověka v hledišti. Sama Dyková se k reakcím na svůj výraz v dostupných vyjádřeních bezprostředně po přenosu nevyjádřila.
Překvapivé přitom není, že se otázka žárlivosti kolem známého páru objevila právě během StarDance. Tatiana Dyková totiž už v říjnovém rozhovoru otevřeně připustila, že pro ni představa manžela pravidelně tančícího s jinou ženou nebyla zpočátku jednoduchá. Přiznala, že se s touto situací musela postupně vyrovnat, přestože sama velmi dobře ví, jak funguje spolupráce mezi tanečními partnery. Její počáteční obavy však podle vlastních slov nakonec byly větší než samotná realita. Vojtěch Dyk mezitím o Catharině Málek opakovaně hovořil jako o výborné taneční partnerce a oceňoval především její upřímnost a přístup ke společným tréninkům. Blízkost, kterou dvojice předvádí na parketu, je přirozenou součástí společenského tance a sama o sobě nevypovídá o jejich soukromém vztahu.
Po vypnutí kamer přišel úplně jiný obrázek
Zatímco televizní diváci rozebírali vážnou tvář herečky, po skončení přenosu se mezi manželi odehrála situace, která spekulacím příliš neodpovídala. Vojtěch Dyk se po vystoupení se svou ženou přivítal a dvojice si před přítomnými fotografy vyměnila polibek. Zpěvák následně prozradil, že mu Tatiana už stihla říct, že byli s Catharinou nejlepší. Současně s úsměvem připustil, že podobnou pochvalu od manželky slýchá poměrně často. Přiznal rovněž, že její přítomnost v publiku tentokrát zvýšila jeho nervozitu, kterou před vystoupeními běžně pociťuje. Z dostupných informací tak nevyplývá, že by sobotní večer mezi manželi vyvolal skutečný konflikt.
Zajímavou souvislostí celého příběhu je skutečnost, že Tatiana Dyková sama patří mezi bývalé úspěšné účastnice StarDance. V roce 2007, tehdy ještě pod příjmením Vilhelmová, soutěžila po boku profesionálního tanečníka Petra Čadka a společně se probojovali až do finále. Nakonec obsadili druhé místo za Alešem Valentou a Ivou Langerovou. Herečka tehdy navíc tančila v době, kdy čekala svého druhého syna, což před veřejností dlouho tajila. Ke společnému vystupování s Čadkem se vrátila také během StarDance Tour v roce 2025, tedy osmnáct let po jejich původní účasti. Náročnost tanečních tréninků, vytváření společných choreografií i tlak televizních přenosů proto zná z vlastní zkušenosti.
Vojtěch Dyk nyní prožívá stejnou soutěž z opačné strany rodinného vztahu. Zatímco v roce 2007 stála na parketu jeho dnešní manželka, letos se musí s hodnocením poroty a očekáváním diváků vypořádat on sám. Catharina Málek při tom představuje jeho nejbližší profesionální oporu, protože společně tráví značnou část týdne na trénincích. Dyk už před začátkem soutěže uvedl, že mu manželka doporučila především to, aby zůstal sám sebou. A přestože její sobotní výraz vzbudil pozornost, následné přivítání ukázalo, že jej při soutěžním vystoupení podporovala. Veřejné spekulace o manželském napětí tak zatím zůstávají pouze interpretací několika televizních záběrů.
Zdroje: blesk.cz, extra.cz, ceskatelevize.cz