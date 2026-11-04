Jablonečtí dopravní policisté vyrazili do terénu, aby si posvítili na řidiče, kteří na rizikových železničních přejezdech bez závor ignorují značku STOP. V Desné přistihli dva hříšníky – řidič vyvázl s pokutou, řidička dokonce řídila přes zákaz.
Zbytečně riskují životy. Policisté na Jablonecku si posvítili na nebezpečné přejezdy
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