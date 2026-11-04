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Zbytečně riskují životy. Policisté na Jablonecku si posvítili na nebezpečné přejezdy

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Dennívýzva
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Jablonečtí dopravní policisté vyrazili do terénu, aby si posvítili na řidiče, kteří na rizikových železničních přejezdech bez závor ignorují značku STOP. V Desné přistihli dva hříšníky – řidič vyvázl s pokutou, řidička dokonce řídila přes zákaz.
Zbytečně riskují životy. Policisté na Jablonecku si posvítili na nebezpečné přejezdy

Zbytečně riskují životy. Policisté na Jablonecku si posvítili na nebezpečné přejezdy

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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