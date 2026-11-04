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Medic má dost sledování Makhachevových výher a vzkázal šampionovi, ať jde do důchodu. Uznal ho ale jako nejlepšího

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Čtyři výhry v řadě, a místo výzvy na zápas doporučení: zkus to jako podnikatel nebo politik. Co tím srbský bojovník, který sám šplhá divizí nahoru, vlastně sleduje?
Medic má dost sledování Makhachevových výher a vzkázal šampionovi, ať jde do důchodu. Uznal ho ale jako nejlepšího

Medic má dost sledování Makhachevových výher a vzkázal šampionovi, ať jde do důchodu. Uznal ho ale jako nejlepšího

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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