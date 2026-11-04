Medic má dost sledování Makhachevových výher a vzkázal šampionovi, ať jde do důchodu. Uznal ho ale jako nejlepšího

Když se v UFC mluví o šampionovi, obvykle to končí tím, že na něj soupeř nemá, že má děravou obranu nebo že se schovává. Uroš Medic zvolil jinou cestu. V podcastu Believe You Me nejdřív prohlásil, že Islam Makhachev je bez diskuze nejlepší v divizi, a vzápětí mu doporučil, ať si jde odpočinout. Zní to jako poklona a vyznívá to jako výpověď. Redakce MMAmag si k tomu otevřela stránku té epizody a porovnala, jak se Makhachevova vlastní slova o konci kariéry liší od toho, co z nich udělaly titulky.
Jsi nejlepší, bratře. Tak už toho nech
Uroš Medic je 33letý srbský bojovník welterové váhy do 77 kg s bilancí 14-3-0. Hostem podcastu Believe You Me, který moderuje Michael Bisping, byl v epizodě zveřejněné 2. listopadu 2026. Jeho výroky přinesly Sherdog a MMA Junkie: Medic podle nich řekl, že je unavený ze sledování Makhachevových výher na špici divize.
Šampiona přitom nijak neshazoval. „Je to šampion. O tom není pochyb,“ zní v překladu redakce jeho slova. A hned nato: „No tak, běž si odpočinout, běž relaxovat. Jsi nejlepší, bratře. Dokázal jsi všechno“. Medic pak přidal vlastní nadsázku o tom, co by šampion mohl dělat dál: „Dělej si svoje, bratře. Buď byznysmen, buď politik, může být čímkoli. Je to chytrý chlap“. Žádný takový plán Makhachev sám neoznámil.
Řeč je o držiteli welterového titulu UFC s bilancí 29-1-0, bývalém šampionovi lehké váhy. Naposledy prohrál v říjnu 2015 a od té doby vyhrál 17 zápasů v řadě. Jenže Medic nemluvil do vzduchoprázdna. Reagoval na konkrétní plán, který Makhachev hodil na stůl pár dní předtím a kvůli kterému se mu teď říká vybíravý šampion.
Dva uchazeči, jeden pás a šampion, který si počká
Makhachev odmítl nastoupit hned a navrhl, ať si pořadí vyřeší jeho dva vyzyvatelé mezi sebou. MMA Fighting jeho postoj 25. října 2026 shrnulo slovy, že „Prates a Morales budou bojovat o to, kdo je skutečně oprávněný vyzyvatel“.
Organizace mu vyhověla. Na oficiální stránce UFC 336 redakce MMAmag dohledala dvojici Carlos Prates proti Michaelu Moralesovi i místo konání v Torontu; UFC zápas vypisuje na 31. ledna 2027 ve 2:00 UTC, což odpovídá severoamerickému večeru 30. ledna 2027. Že jde o prozatímní titul welterové váhy, tedy pás pro případ, kdy šampion do klece nejde, uvedla UFC sama už v oznámení z 24. října 2026. Brazilec Prates má bilanci 24-7-0, 27letý Ekvádorec Morales je na 19-0-0 a 19 výhrách v řadě.
Makhachev tedy mluví konzistentně: nechce kohokoli, chce vítěze. Fanouškům to jako argument nestačilo. A Medic k tomu přidal vlastní odhad, kolik času šampionovi zbývá; číslo, které mu vyšlo, sedí na Makhachevova slova jen do chvíle, než se člověk podívá, co přesně napsal.
Rok, možná dva zápasy. A jedno slovo, které v titulcích zmizelo
Medicova prognóza podle MMA Junkie zní: „Ještě tak rok. Další jeden nebo dva zápasy, a to je paráda“. Sám přitom rozumí tomu, proč šampion čeká. „Až porazí Carlose Pratese, zavolají mu: Hele, nechceš se porvat s Moralesem? A bude to pořád dokola,“ popsal smyčku, kvůli které Makhachevovi radí vystoupit z rozjetého vlaku.
Při srovnání znění Makhachevova příspěvku z 30. října 2026 s titulky, které z něj vznikly, narazila redakce MMAmag na posun v jediném slově. Šampion napsal, že „můj příští zápas je jedním z posledních v mé kariéře“, jak jeho vložený příspěvek cituje theScore. Z „jednoho z posledních“ se cestou médii stalo „poslední“ a v jednom z titulků rovnou potvrzené plány na konec kariéry. Rozdíl není kosmetický: žádné datum konce Makhachev ani UFC nezveřejnily a jeho profil ho ke 4. listopadu 2026 vede jako aktivního bojovníka. Zbývá otázka, proč to Medic říká zrovna teď.
Když tě chválí ten, komu stojíš v cestě
KOMENTÁŘ Medicova výzva je upřímná přesně natolik, nakolik se mu hodí. Na profilu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí 4 jeho výhry v řadě a všechny 4 skončily ukončením v 1. kole, naposledy proti Danielu Rodriguezovi 1. srpna 2026 po 30 sekundách. Takový člověk míří nahoru. A nahoře sedí někdo, kdo neprohrál jedenáct let.
Dá se namítnout, že Medic nemá šampionovi co radit, když na titul sám zdaleka nedosáhl; 14. listopadu 2026 ho čeká Kevin Holland na UFC 334 v newyorské Madison Square Garden, ne pás. Jenže on v té větě o titulový zápas vůbec nežádá, a právě proto zní jeho vzkaz jinak než obvyklý křik po příležitosti. Welterová váha se na konci ledna dozví, kdo se o Makhacheva pokusí jako další. Medicovi by se víc líbilo, kdyby se nedozvěděla nic, protože by už nebylo na koho čekat. Poklona, která má šampiona vyprovodit ven.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka