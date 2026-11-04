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Záchranáři v Karlovarském kraji pořizují osm nových vozidel. Investují přes 34 milionů

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Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje pokračuje v modernizaci svého vozového parku. Letos pořídí celkem osm nových výjezdových vozidel za více než 34 milionů korun. Šest z nich už záchranáři převzali, zbývající dvě sanitky by měly dorazit do konce roku 2026.
Záchranáři v Karlovarském kraji pořizují osm nových vozidel. Investují přes 34 milionů

Záchranáři v Karlovarském kraji pořizují osm nových vozidel. Investují přes 34 milionů

Zdroj: Karlovarský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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