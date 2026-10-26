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Muž kradl hovězí steaky, teď možná půjde do vězení

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Dennívýzva
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Pro kus flákoty možná muž z Brna půjde do chládku. Dva steaky z hovězího masa ho zlákaly v královopolském supermarketu. Zboží pronesl bez zaplacení, načapala ho ale ostraha. Jelikož nekradl poprvé, může se dostat do vážných problémů.
Muž kradl hovězí steaky, teď možná půjde do vězení

Muž kradl hovězí steaky, teď možná půjde do vězení

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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