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Řidička zaparkovala na trávníku. Nyní je podezřelá z trestného činu

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Dennívýzva
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Ženu, která zaparkovala svůj hyundai na trávník v Žabovřeskách nyní čekají pěkné potíže. Nejenže řidička poničila zeleň, ale k tomu řídila s platným zákazem řízení a blokací řidičáku.
Řidička zaparkovala na trávníku. Nyní je podezřelá z trestného činu

Řidička zaparkovala na trávníku. Nyní je podezřelá z trestného činu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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