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Při žádosti o pronájem měl nabídnout úplatek. Případ z Blanska míří k soudu

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Dennívýzva
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Obálku s desítkami tisíc korun měl nabídnout představitelům Blanska muž, který se ucházel o pronájem městských prostor. Podle policie mohlo jít o úplatek, muž ale tvrdil, že peníze chtěl darovat obyvatelům města. Kriminalisté nyní navrhli jeho obžalobu.
Při žádosti o pronájem měl nabídnout úplatek. Případ z Blanska míří k soudu

Při žádosti o pronájem měl nabídnout úplatek. Případ z Blanska míří k soudu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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