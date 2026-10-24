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Monstrum s devítimetrovými koly. Ruský tank Lebeděnko pohřbilo obyčejné bláto

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Ruský konstruktér Lebeděnko postavil největší obrněné vozidlo historie. Zjistěte, proč monstrum s devítimetrovými koly navždy uvázlo v lesním blátě.
Dobová černobílá fotografie prototypu carského tanku Lebeděnko s obřími koly v lese.

Dobová černobílá fotografie prototypu carského tanku Lebeděnko s obřími koly v lese.

Zdroj: Neznámý autor / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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