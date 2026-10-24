Přes 70 lidí si vytetovalo její logo. Hamburská firma Bolzplatzkind přesto padla a zakladatel ji zachraňovat nebude

Konec oznámil zakladatel Henoch Förster v rozhovoru pro deník BILD. Společnost Bolzplatzkind GmbH podle něj „nebude sanována a provoz je zastaven“. Značku sledovalo na Instagramu 60 tisíc lidí a její dosah se počítal v milionech. Stála za ní ovšem firma o dvou až deseti zaměstnancích s jediným skladem a s jedním člověkem, který ji vedl od prvního dne.
Proč si fanoušci hamburské značky tetovali její logo na předloktí
Förster značku spustil 1. září 2015. Chtěl do oblečení přenést pocit z pouličního fotbalu a tomu odpovídá i název: Bolzplatzkind znamená doslova „dítě z plácku“. Heslem komunity, která se kolem značky vytvořila, se stalo motto „Vyrostli jsme, ale zůstali jsme děti“.
Mikiny a trička si lidé kupovali hlavně proto, že k té komunitě chtěli patřit. Přes 70 z nich si nechalo logo vytetovat na kůži, třeba na předloktí. Tak silné pouto k oblečení se nedá vyrobit slevovou akcí a u firmy této velikosti jde o mimořádný výsledek.
Všechno se řídilo z hamburského sídla na adrese Palmaille 124c. E-shop posílal zboží do třinácti zemí, mimo jiné do Německa, Rakouska, Francie, Británie a USA. Česko mezi standardními doručovacími zeměmi nebylo.
Covid, krize a prázdné peněženky: co podle zakladatele firmu dorazilo
Förster pro BILD jmenoval tři příčiny. Nejdřív přišel propad tržeb během covidu, po něm navazující ekonomické krize a nakonec klesající kupní síla zákazníků, která podle něj tvrdě zasáhla celý textilní obor. Náklady přestaly odpovídat výnosům a zakladatel už nechtěl nést další zátěž. Tržby ani výši ztrát nezveřejnil, takže zvenčí nejde posoudit, jak velká díra v hospodaření byla.
Slavní nositelé a desítky tisíc sledujících dávaly značce obraz mnohem většího podniku. Firmě s nejvýš deseti lidmi a jedním skladem chyběla finanční rezerva, ze které by přečkala několik slabých let po sobě.
Firemní profil na platformě Vivid ještě v květnu 2026 představoval Bolzplatzkind jako fungující byznys s vlastním týmem a skladem. O pět měsíců později byl katalog produktů na webu prázdný. Stránka bolzplatzkind.com zůstává online, v nabídce nemá jediný kus.
Kdo všechno v německé módě padl dřív než hamburská značka
Stanice WDR v květnu 2026 popsala německý módní průmysl jako obor ve strukturální krizi. Poptávka spotřebitelů je slabá, provoz drahý a na ceny tlačí fast-fashion giganti Shein, Temu a Primark.
Do potíží se dostala i zavedená jména. Esprit v květnu 2024 zahájil samosprávnou restrukturalizaci sedmi německých společností. Přímo se dotkla zhruba 1 500 zaměstnanců. Eterna po insolvenci ukončila provoz a její značková práva v březnu 2026 převzala konkurenční OLYMP. Vlastní krizí a restrukturalizací prošly také Gerry Weber a Hallhuber.
Bolzplatzkind je z celé řady nejmenší případ. Zatímco u Espritu šlo o osud asi 1 500 lidí, hamburská firma zaměstnávala nejvýš deset.
Nedoručenou objednávku ani starý poukaz běžná reklamace nevyřeší
Pro zákazníky firma žádné informace k insolvenci nezveřejnila. Původní obchodní podmínky počítaly se čtrnáctidenní lhůtou na odstoupení od smlouvy a uváděly adresu pro vracení zboží. Po zahájení insolvence ale běžná spotřebitelská cesta výrazně slábne. Nároky vůči firmě v úpadku se obecně uplatňují přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení. Týká se to každého, kdo čeká na zaplacené zboží nebo má nevyužitý dárkový poukaz. Českých kupujících bude podle všeho minimum, protože do Česka značka oficiálně nedoručovala.
Insolvence se týká společnosti Bolzplatzkind GmbH. Samotnou značku vlastní Förster osobně a do majetku firmy nepatří. Podle BILD je otevřený debatě o tom, co s ní bude dál. Podobně dopadla Eterna, jejíž jméno přežilo zánik původní firmy díky převzetí značkových práv.
Jestli se mikina s dítětem z plácku ještě někdy objeví, záleží na tom, zda se pro značku najde nový provozovatel.