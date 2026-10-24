Rekordní záplata Microsoftu řeší 1 411 chyb. Přes jednu útočníci obcházeli varování Windows u stažených souborů

Aktivně zneužívaná chyba nese označení CVE-2026-96951 a nachází se ve Windows Shell. Zasahuje mechanismus Mark of the Web, kterým Windows označuje soubory stažené z internetu, aby při jejich otevření mohl zobrazit bezpečnostní varování. Útočníkům se toto označení dařilo obejít, takže se škodlivý soubor otevřel bez obvyklého upozornění. Ze všech oprav v říjnovém balíku se právě tahle nejvíc dotýká běžných uživatelů, protože míří na ochranu, na kterou spoléhá každý, kdo si stahuje soubory z internetu.
Útok mohl začít otevřením souboru, v Outlooku stačí náhled zprávy
Podle bezpečnostní firmy Rapid7 mohlo k útoku přes Mark of the Web stačit, aby uživatel otevřel podvržený soubor nebo navštívil web, který má útočník pod kontrolou. V praxi může jít o falešnou fakturu nebo dokument z podvodného webu. Varování se nezobrazí, takže uživatel soubor otevře v domnění, že je bezpečný. Počítač bez říjnové záplaty má tuto ochranu dál oslabenou.
Druhé riziko se týká pošty. Balík obsahuje pět chyb v Outlooku, které podle dostupných informací umožňují vzdálené spuštění kódu přes podokno náhledu, a to bez další interakce uživatele. Zdroje tuto klasifikaci uvádějí opatrně a není jisté, že platí pro všech pět. Pokud ano, firmy s Outlookem mají vážný důvod aktualizaci neodkládat.
Pět chyb v jediném poštovním klientovi představuje necelé dvě procenta všech oprav z 13. října 2026.
Dvě veřejně známé chyby míří hlavně na firmy s aplikacemi v .NET
Zbylé dvě zero-day chyby útočníci podle dostupných informací nezneužívali, o obou se ale vědělo ještě před vydáním opravy. CVE-2026-108398 umožňuje obejít bezpečnostní mechanismy v .NET Frameworku, konkrétně WDAC, tedy App Control for Business. Útočník, který už k počítači přístup má, mohl za určitých podmínek spouštět kód, jehož spuštění správce nepovolil. Tím se z chyby stává nástroj pro druhou fázi útoku, kdy se útočník snaží v napadeném systému pokračovat.
CVE-2026-92707 sídlí v knihovně MessagePack-CSharp. Zranitelnou aplikaci postavenou na .NET bylo možné na dálku shodit, jde tedy o útok typu odepření služby. Obě chyby se týkají především organizací a provozovatelů vlastních aplikací, domácí uživatel na ně narazí výjimečně.
Proč se zdroje neshodnou ani na tom, kolik chyb vlastně bylo
Rekordní číslo 1 411 vychází z jedné metodiky. Rapid7 napočítal o dvě chyby víc, protože přehledy různě třídí zranitelnosti připisované přímo Microsoftu a ty, které souvisejí s produkty třetích stran. Na tom, že jde o mimořádný objem, se všechny zdroje shodují.
Podle BleepingComputer je mezi opravami 70 kritických chyb. Největší skupinu tvoří zvýšení oprávnění se 677 položkami, tedy zhruba 48 procent celého balíku. Takové chyby útočníkovi pomáhají, až když už se do systému dostal. Vzdálené spuštění kódu, nejnebezpečnější typ, se týká 317 chyb. Kategorie v tomto přehledu dávají dohromady 1 389, takže 22 oprav v rozpisu chybí bez vysvětlení.
Opravy navíc nemíří jen na Windows. Zasahují Office, SharePoint, Outlook, .NET, PowerShell, DNS i OpenSSH pro Windows. Excel 2016, SharePoint Server a Office Online Server dostaly vlastní říjnové aktualizace.
K vysvětlení skoku z 966 na 1 411 chyb se nabízí dvě oznámení Microsoftu. V dubnu 2026 jeho bezpečnostní centrum MSRC popsalo, že k rychlejšímu hledání zranitelností využívá umělou inteligenci. V říjnu pak představilo experiment s takzvanými risk cohorts, tedy se seskupováním chyb podle společného rizikového profilu, aby šlo lépe určovat priority, když už nestačí posuzovat každou chybu zvlášť. Rekord tak vypovídá spíš o tempu, jakým Microsoft chyby nachází, než o tom, že by Windows náhle zhoršily. Přímou příčinu ale zdroje nedokládají.
Majitelé Windows 11 24H2 Home a Pro dostali opravy v den konce podpory
Aktualizace se týkají Windows 11 ve verzích 24H2, 25H2 a 26H2 i podporovaných verzí Windows 10, včetně zařízení v programu ESU a edice LTSC 2021. K podporovaným systémům je Microsoft doručuje automaticky přes Windows Update. Ručně se dají stáhnout z Microsoft Update Catalog.
Datum 13. října 2026 má ale i druhou stránku. Týž den skončila podpora Windows 11 24H2 v edicích Home a Pro a také bezplatná podpora Windows 10 Enterprise LTSB 2016. Zařízení, která přestanou dostávat bezpečnostní aktualizace, je potřeba převést na podporovanou verzi systému. Český NÚKIB před provozem nepodporovaných a neaktualizovaných systémů dlouhodobě varuje, k tomuto konkrétnímu vydání ale podle dostupných informací samostatné upozornění nevydal.
Kdo nechce čekat na automatickou instalaci, otevře Nastavení, v něm sekci Windows Update a klikne na tlačítko Vyhledat aktualizace. Nabídnuté bezpečnostní opravy pak stačí nainstalovat.