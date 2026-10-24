Armáda USA vybrala humanoida Alex pro místa, kde vojákům hrozí smrt. Měří 179 centimetrů, baterie vydrží přes dvě hodiny

Výsledky armáda zveřejnila 11. září 2026. Předcházely jim dvoudenní ukázky na základně námořní pěchoty v Quanticu ve Virginii, kde finalisté předváděli své stroje velitelům a technickým hodnotitelům. Alex váží 85 kilogramů a podle výrobce unese přes 15 kilogramů nákladu. Pro robota, který má jako první vstoupit do rozbořeného domu a poslat vojákům informace o tom, co je uvnitř, tahle nosnost stačí. Na odnášení těžkého vybavení je skromná.
Ze 103 přihlášek vzešlo pět vítězů, celým robotem je jen jeden z nich
Program xTechHumanoid nalákal 103 přihlášek z celých Spojených států. Do finále prošlo deset účastníků a devět z nich svou techniku skutečně předvedlo, a to 9. a 10. září 2026. Den nato armáda vyhlásila pět vítězů.
Alex mezi nimi jako jediný představuje kompletního humanoidního robota. Zbylí čtyři ocenění vyvíjejí jednotlivé díly, bez kterých se budoucí humanoidní roboti neobejdou. ACEs Group pracuje na napájecích systémech a Hydroplane na mobilní výrobě energie, což míří na nejslabší místo dnešních strojů, totiž na provoz bez zásuvky. RAS Labs vyvíjí hmatové senzory pro robotické prsty, aby stroj poznal, co drží v ruce. Velocity dodává software, který převádí záměr operátora na konkrétní pohyby robota.
Vítězové dostanou finanční odměnu a šanci ucházet se o navazující kontrakt v hodnotě až zhruba 31 milionů korun. Ty peníze jsou určené na dodání prototypu, tedy jednoho kusu k dalším zkouškám. Řeči o robotovi, který jde do boje místo vojáků, tím pádem předbíhají o několik kroků. Armáda veřejně neoznámila sériový nákup ani zařazení Alexe do výzbroje.
Dvě hodiny na baterii platí za podmínek, které výrobce nezveřejnil
Lidskou postavu dostal Alex z praktického důvodu. Má pracovat v prostředí stavěném pro lidi, takže musí projít dveřmi, vyjít schody, protáhnout se úzkou chodbou nebo přelézt suť. Humanoidní konstrukce mu dává podobný rozsah pohybu jako člověku a otevírá možnost pracovat s nástroji pro lidskou ruku. Armáda chce takové roboty posílat hlavně do budov a městské zástavby, kde kolové a pásové stroje na překážkách často uvíznou.
Ve svých 85 kilogramech nese Alex celý systém. Má 29 kloubů s vlastními pohony, palubní počítač, senzory, napájení a podle armádního popisu i balistickou ochranu. Chodí rychlostí přes 1,5 metru za sekundu, což odpovídá svižné lidské chůzi, takže s postupující jednotkou by udržel krok.
Na oficiální stránce IHMC stojí u baterie stručné „2+ hrs“, tedy víc než dvě hodiny. Z veřejných materiálů ale nevyplývá, jestli jde o čas chůze, práce se zátěží, kombinace různých činností, nebo nenáročného provozu. Pro stroj, jehož úkolem je vstupovat jako první do nebezpečných prostor, je takhle nejasně definovaná výdrž nejslabším údajem celé specifikace. Dvě hodiny nepřetržitého pohybu v bojových podmínkách z ní vyčíst nelze.
Atlas i Figure 03 mají v nosnosti a výdrži lepší čísla než Alex
Nejznámějšími srovnatelnými stroji jsou Atlas od Boston Dynamics a Figure 03 od firmy Figure AI. Atlas měří 190 centimetrů a váží 90 kilogramů, je tedy o něco větší a těžší než Alex. Trvale unese 30 kilogramů, dvakrát tolik, co Alex podle výrobce zvládne s jistotou. Baterie mu vydrží čtyři hodiny, při zátěži ale jen dvě, a teprve tenhle údaj se dá klást vedle Alexových „2+ hrs“. Atlas se vyvíjí pro průmysl, hlavně pro manipulaci s materiálem.
Figure 03 je nejmenší z trojice, má 173 centimetrů a 61 kilogramů. Výrobce u něj uvádí pět hodin provozu a nosnost 20 kilogramů. Chodí rychlostí 1,2 metru za sekundu, v tom má Alex navrch. Figure AI svého robota chystá pro domácnosti a další prostředí uzpůsobená lidem. Všechna tahle čísla pocházejí od výrobců a nikde není řečeno, že je měřili stejně, takže je potřeba je brát s rezervou.
Alex se od obou liší zaměřením na obtížný terén. V květnu 2026 ho IHMC předvedl Office of Naval Research v Marylandu, kde robot šel po štěrku, kluzkém povrchu a nerovných chodnících bez externího napájení a bez jisticího kabelu.
Kdo dává Alexovi rozkazy? Veřejné materiály zbraň nepotvrzují
Zadání soutěže počítalo s útočnými i obrannými úkoly včetně působení proti cílům. Armáda ani IHMC přesto nepotvrdily, že by Alex měl zabudovanou zbraň nebo sám rozhodoval o použití smrtící síly. Jeho zveřejněné schopnosti se točí kolem průzkumu, vstupu do nebezpečných prostor a logistické podpory.
Řízení IHMC popisuje tak, že cíle robotovi zadávají lidští operátoři, externí plánovací moduly nebo naučené strategie. Alex pak skládá pohyb ze základních akcí a ty lze upravovat přes rozhraní propojené s digitálním dvojčetem. Z tohoto popisu samostatné rozhodování o zbraních neplyne.
Americké vojenské zásady i strategie NATO pro umělou inteligenci požadují odpovídající lidskou kontrolu, její míra se ale liší podle systému a úkolu. Mezinárodní výbor Červeného kříže varuje, že s rostoucí autonomií zbraňových systémů roste i riziko, že lidé nad rozhodnutím o životě a smrti ztratí dostatečnou kontrolu, a vyzývá k závazným mezinárodním pravidlům. Alexe teď čeká další testování, ve kterém armáda musí ověřit jeho spolehlivost, odolnost, bezpečnost a použitelnost v podmínkách, pro které je určený.