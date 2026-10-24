Překladač Vasco Q1 mluví i tam, kde mobil ztratí signál. Offline zvládne 45 jazykových párů, češtinu zatím ne

Vasco Electronics vydal 10. srpna 2026 pro model Translator Q1 software ve verzi 1.3.1. Přístroj váží 147 gramů, měří 114,6 × 60,9 × 17,4 mm a vejde se do kapsy bundy. Nová verze mu přidala režim, ve kterém překládá mluvené slovo i psaný text bez jakéhokoli připojení. Hodí se tedy pro tunel, odlehlý kemp nebo podzemní dráhu, kde telefon ukazuje nulový signál.
Offline režim má mezeru, na kterou narazí český cestovatel
Bez sítě Q1 překládá až v 45 jazykových párech. Jazykový pár je konkrétní kombinace dvou jazyků a každou je potřeba předem stáhnout do 32GB úložiště. Číslo 45 tedy udává počet těchto kombinací a o počtu jazyků, kterým přístroj offline rozumí, nic neříká.
Česká stránka výrobce uvádí, že offline režim češtinu nepodporuje. V online režimu ji Q1 zvládá. Pro českého kupce je to největší slabina celé aktualizace, protože bez signálu mu přístroj pomůže jen tehdy, když sám mluví některým jazykem ze stažených párů.
Stávající majitelé Q1 dostanou aktualizaci zdarma, nemusí se jim ale nainstalovat sama. Výrobce na stránce s novinkami doporučuje zkontrolovat verzi softwaru a případně spustit aktualizaci ručně. Jazykové páry radí stahovat doma přes stabilní Wi-Fi. Jejich velikost neuvádí, takže dopředu nelze odhadnout, kolik místa a času stahování zabere.
Vestavěná SIM karta pokryje téměř dvě stovky zemí
Offline překlad nabízí i Google Translate v telefonu, má ovšem dvě podmínky. Jazykové balíčky je nutné stáhnout předem a aplikace musí daný jazyk v offline režimu podporovat. Nápověda Googlu sama uvádí, že to neplatí pro všechny jazyky. K tomu přistupuje samotné pokrytí: spolehlivý signál chybí i v Česku, například v některých tunelech a odlehlých oblastech. Ve vlaku spojení navíc komplikuje konstrukce vozů a rychlé střídání vysílačů.
S připojením Q1 využívá vestavěnou SIM kartu, se kterou překládá téměř ve 200 zemích. Výrobce slibuje hlasový překlad v 95 jazycích a textový ve 116. Nejširší nabídku má překlad přes fotoaparát, který zvládá 121 jazyků.
Verze 1.3.1 přinesla i režim letadlo, ve kterém překlad funguje při vypnutých bezdrátových modulech. Přístroj také sám rozpozná, jakým jazykem mluví druhý člověk, takže uživatel nemusí jazyk protistrany nastavovat ručně. Hlasový překladač doplnil Vasco Assistant, kontextová nápověda, která kromě významu slov vysvětlí i místní zvyky, symboly nebo regionální kuchyni. Na 30 dní má přidělených 100 dotazů, tedy zhruba tři denně.
Proč se za 13 389 korun nevyplatí na víkend v Berlíně
Oficiální český e-shop prodává Q1 za 13 389 Kč a srovnávač Zboží.cz začíná na stejné částce. Prodejce Smarty ho nabízí za 13 999 Kč, tedy o 610 Kč dráž.
Překlad telefonních hovorů se platí zvlášť. Prvních 10 minut je zdarma, pak začínají balíčky na 169 Kč za 10 minut, což vychází na 16,90 Kč za minutu. Nejdražší balíček za 1 549 Kč obsahuje 100 minut, minuta tak stojí 15,49 Kč. Kdo si koupí desetkrát víc minut, ušetří na každé jen necelých 1,50 Kč.
Přístroj má smysl pro lidi, kteří pravidelně jezdí mimo Evropskou unii, na treky v jihovýchodní Asii nebo pracovně do oblastí se slabou infrastrukturou a chtějí zálohu nezávislou na telefonu. Uvnitř EU platí pravidlo „Roam Like At Home“, podle kterého se za mobilní data v jiném členském státě platí obvykle stejně jako doma, v mezích podmínek tarifu. Telefon s Google Translate proto v Římě nebo Barceloně většinou postačí.
Slib 99procentní přesnosti zatím nikdo nezávisle neověřil
Výrobce uvádí, že díky kombinaci více než deseti překladových enginů dosahuje Q1 přesnosti 99 procent. Veřejná metodika měření ani nezávislý audit, který by číslo pro tento přístroj potvrdil, k dispozici nejsou. Údaj je proto reklamním tvrzením výrobce, ověřený výsledek to není.
Stejně málo podkladů je ke klonování hlasu. Podle výrobce funkce z krátkého vzorku vytvoří digitální podobu hlasu uživatele, která pak promluví v 54 jazycích a zní přirozeněji. Jak dobře zachová přízvuk a zvláštnosti výslovnosti, výrobce technicky nepopsal.
Q1 se nabízí i zdravotnictví, úřadům a bezpečnostním složkám a výrobce deklaruje soulad s požadavky GDPR a HIPAA. Přesnost, kterou nikdo nezávisle neměřil, stačí v ambulanci nebo na přepážce pro základní dorozumění. Kvalifikovaného tlumočníka tam, kde na přesnosti záleží, přístroj nenahradí. Češtinu může do offline režimu přidat některá z dalších aktualizací. Termín, kdy by se to mohlo stát, výrobce zatím neuvedl.