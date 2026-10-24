Windows 11 má schovanou paměť na zkopírovaný text. Po zapnutí udrží až 25 položek a otevře je zkratka Win + V

Klasická schránka ve Windows funguje jako jediná přihrádka. Každé nové zkopírování přepíše to předchozí. Když si tedy cestou mezi dvěma aplikacemi vezmete ještě telefonní číslo, odkaz, kvůli kterému jste celou akci začali, už v ní nenajdete. Historie schránky tuhle přihrádku nahradí seznamem, ve kterém se dá listovat zpátky. Nepotřebuje přitom žádnou instalaci ani stahování další aplikace, protože je přímo součástí systému.
Zapnutí zvládnete i bez otevírání Nastavení
Nejkratší cesta vede přes samotnou zkratku Win + V. Pokud historie ještě neběží, systém po jejím stisknutí sám nabídne aktivaci a stačí ji potvrdit. Kdo dává přednost klasickému postupu, otevře přes Start položku Nastavení, v ní sekci Systém a pak Schránka, kde zapne přepínač Historie schránky. Výsledek je v obou případech stejný.
Od té chvíle se každé zkopírování ukládá do seznamu, který stejná zkratka kdykoli otevře. V panelu najdete texty, obrázky a další podporovaný obsah. Kliknutím na položku ji vložíte do aplikace, ve které právě pracujete, přesně jako byste ji zkopírovali znovu.
Proč je tak praktická funkce ve výchozím stavu vypnutá, Microsoft jednoznačně nevysvětluje. Ve své dokumentaci sice upozorňuje na bezpečnostní rizika při přenosu citlivých dat přes schránku, ale s vypnutou historií je výslovně nespojuje. Vysvětlení ochranou soukromí se proto nabízí, doložené ale není. V některých firemních prostředích navíc mohou používání historie omezovat systémové zásady.
Jediný způsob, jak uchovat text i po restartu počítače
Historie pojme standardně 25 položek. Jakmile tenhle limit překročíte, systém začne postupně odstraňovat ty nejstarší, které nejsou připnuté. Omezení se týká i velikosti jednotlivých položek, takže velmi velký obrázek nebo rozsáhlý obsah se do seznamu nemusí uložit vůbec. Podobné je to s formáty. Text a obrázky historie zvládá, některé další typy obsahu taky, ale ne každý soubor jde uložit a později znovu vložit.
Největší omezení přichází s restartem, po kterém se běžné položky zpravidla smažou. Výjimkou jsou připnuté položky. Připnout je můžete přímo v panelu, který otevírá Win + V, a pak vydrží i vypnutí počítače a nezmizí ani tehdy, když běžná historie přeteče přes limit.
Pro často používané texty je to nejpohodlnější řešení. Typicky jde o adresu, kterou vyplňujete do formulářů, nebo o pracovní fráze, které denně posíláte v e-mailech.
Kudy může zkopírované heslo odcestovat na další počítač
Heslo zkopírované z prohlížeče nebo z textového souboru skončí v historii stejně jako jakýkoli jiný text. Některé správce hesel schránku po chvíli automaticky mažou, jejich chování se ale liší a bez ověření konkrétní aplikace nelze počítat s tím, že se citlivý údaj do seznamu neuloží. Kdo s hesly a důvěrnými informacemi pracuje pravidelně, by si měl zvyknout historii po práci mazat. Rychle to jde přes Win + V a tlačítko Vymazat vše, případně v Nastavení v sekci Systém a Schránka volbou Vymazat data schránky.
Ve stejné části nastavení je i synchronizace mezi zařízeními. Po zapnutí přenáší podporovaný obsah schránky mezi kompatibilními počítači s Windows, které jsou přihlášené ke stejnému účtu Microsoft. Podle dostupných možností může běžet automaticky, nebo jednotlivé položky odesíláte ručně. Kdo střídá stolní počítač a notebook, zkopíruje text na jednom a vloží ho na druhém bez posílání e-mailem nebo přes chat.
Obsah se při tom přenáší přes služby Microsoftu, a to včetně všeho, co zrovna leží ve schránce. Hesla a důvěrné pracovní informace tudy proto raději neposílejte. Když synchronizaci nepotřebujete, nechte ji vypnutou, místní historie schránky funguje i bez ní.
Kdy se 25 položek nevejde do jednoho pracovního dne?
Na běžné psaní, kopírování odkazů nebo přenášení textu mezi aplikacemi limit obvykle stačí. Vývojáři, copywriteři nebo překladatelé, kteří denně přehazují desítky až stovky úryvků, na něj ale narazí rychle, a k tomu přistupuje ještě mazání po restartu.
Pro ně existují externí správci schránky, například CopyQ. Nabízejí rozsáhlejší historii, vyhledávání v uloženém obsahu, úpravy položek, jejich třídění do kategorií nebo automatizaci některých úkonů. Na rozdíl od vestavěné funkce je ovšem musíte nainstalovat a nastavit.
Samotná historie schránky přitom není žádnou novinkou. Microsoft ji představil už ve Windows 10 v roce 2018 a Windows 11 na ni navazují se stejným základním principem: vracet se k dříve zkopírovanému obsahu bez nutnosti ho někam ukládat.