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M16 ve Vietnamu: kartáček chyběl, problémů bylo dost

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Rané M16 ve Vietnamu trápily závady. Dobové zprávy ukazují, proč vedle údržby selhávaly také výcvik, zásobování a zavádění technických změn.
Carl Witherspoon sedí v terénu a čistí rozebranou pušku M16

Carl Witherspoon sedí v terénu a čistí rozebranou pušku M16

Zdroj: USMC Archives from Quantico, USA / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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