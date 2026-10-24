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Když tryskáč pro boháče hlídá nebe. Letí výš než dopraváky, ale uvnitř je těsno

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Když se řekne letoun včasné výstrahy a velení, většina lidí si představí obří čtyřmotorový Boeing s rotujícím talířem na zádech. Izraelští inženýři z podniku IAI Elta však dokázali, že stejný úkol zvládne mnohem menší a úspornější stroj. Do elegantního těla manažerského tryskáče Gulfstream G550 zabudovali systém EL/W-2085, který spoléhá na konformní fázované antény přimknuté přímo k trupu. Výrobce garantuje plný rozhled v rozsahu 360 stupňů a bez jediného pohyblivého dílu. Tato technologická zkratka však nepřišla zadarmo a konstruktéři museli vyřešit celou řadu neúprosných kompromisů.
Italský letoun E-550A CAEW s charakteristickými konformními kryty radaru na trupu

Italský letoun E-550A CAEW s charakteristickými konformními kryty radaru na trupu

Zdroj: Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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