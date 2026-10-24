Jen zadávání hesel spolkne skoro dva týdny života. IT manažer sepsal 17 triků, jak osekat drobná zdržení u počítače

Průzkum udělala agentura Censuswide pro společnost Openwave Mobility a odpovídalo v něm přes 2 000 lidí ze Spojených států a Velké Británie. Američané uvedli, že zadáváním a obnovováním hesel stráví v průměru 12 dní a hodinu, tedy skoro dva týdny. Britové odhadli 11 dní a 17 hodin. Respondenti čas nikdo neměřil, každý ho odhadl sám, a data nejsou česká ani čerstvá. Čísla proto ukazují hlavně to, jak velký problém lidé ve vlastní práci vnímají.
Devět položek seznamu začnete používat ještě dnes
Seznam sestavil v dubnu 2023 Kirk Montagne, IT manažer americké firmy Lutz. Hesel a přihlašování se v něm týkají jen dva triky. Prvním je správce hesel, například 1Password nebo Keeper, který odstraní opakované vymýšlení a resetování hesel. Druhým je služba Najít pro Android a iPhone, se kterou ztracený telefon dohledáte rychle a bez několika minut paniky. Zbytek seznamu míří na jiná zdržení při práci na počítači, v prohlížeči a na mobilu. Skoro dva týdny z průzkumu se tedy vztahují jen k menší části seznamu a kolik času ušetří ostatní triky, průzkum neříká.
Většinu zbývajících triků zvládnete téměř okamžitě. Týdenní restart počítače pomůže dokončit některé aktualizace a může vyřešit potíže s pamětí nebo zpomaleným systémem. Výřez obrazovky ušetří zdlouhavé popisování toho, co právě vidíte. Zkratka Ctrl+Shift+T vrátí omylem zavřenou kartu, hledání přímo z adresního řádku ušetří klikání navíc a slovní spojení v uvozovkách zpřesní výsledky v Googlu. Při večerní práci může zvýšit pohodlí Night Light, tedy teplejší barvy displeje. Systémové klávesové zkratky zrychlí práci s okny, přepínání aplikací i zamykání počítače. Zkratky na YouTube ovládají video bez myši, hlavně v desktopovém prohlížeči, a dvojité klepnutí na mezerník na iPhonu samo vloží tečku a mezeru.
Další pětice triků dává smysl jen tomu, kdo příslušné programy používá. V Outlooku si nastavíte pravidla a filtry, které poštu roztřídí automaticky, a odložené odeslání, které e-mail pošle v čase, jaký si určíte. Teams má funkci Quiet Hours, která mimo pracovní dobu omezí oznámení v mobilu. V Zoomu podržením mezerníku dočasně zapnete nebo vypnete mikrofon, pokud je tahle funkce povolená. Tezaurus pro rychlé hledání synonym najdete v desktopových aplikacích Office.
Kolik měsíčně zaplatíte za správce hesel a plánovač schůzek
Větší počáteční investici chtějí jen dva triky. Osobní tarif 1Password vyjde zhruba na 75 Kč měsíčně, přesná částka se odvíjí od aktuální nabídky a způsobu platby. Keeper nabízí několik placených tarifů a jejich cena se liší podle funkcí a délky předplatného.
Ze všech položek seznamu jde jen správce hesel přímo po čase, který zachytil průzkum. Odstraňuje totiž vymýšlení, pamatování i obnovování přihlašovacích údajů, tedy přesně tu činnost, které Američané podle vlastního odhadu věnují 12 dní a hodinu. Jestli se mu podaří ji zkrátit natolik, aby se předplatné zaplatilo, z dostupných čísel vypočítat nejde.
Druhou placenou položkou je Calendly, služba na domlouvání schůzek. Ušetří několik kol e-mailů, ve kterých si dva lidé navrhují úterý, pak středu a pak zase něco jiného. Má bezplatný plán a placené tarify začínají na 10 USD za uživatele měsíčně.
Co placený správce přidává k heslům uloženým v prohlížeči
Hesla zdarma ukládá Chrome i Safari. Google Password Manager funguje v rámci Google účtu, sám vyplňuje přihlašovací údaje a podporuje přístupové klíče (passkeys). Aplikace Apple Hesla na iPhonu a Macu umí podobné věci, navíc ověřovací kódy a sdílení přes Klíčenku na iCloudu.
Nejsrozumitelnější výhodou placených správců je, že fungují napříč prohlížeči. 1Password má rozšíření pro Chrome, Safari, Edge, Firefox i Brave a Keeper podporuje různé prohlížeče a mobilní platformy. Pro toho, kdo prohlížeče střídá, je to podstatnější argument než ostatní funkce. K hlavnímu heslu přidává 1Password takzvaný Secret Key, jedinečný klíč vytvořený při registraci. Keeper staví na architektuře s nulovými znalostmi, ve které jsou citlivá data šifrovaná tak, aby k nim poskytovatel běžně neměl přístup. Funkce Watchtower v 1Password upozorní na slabá a opakovaně používaná hesla i na údaje spojované se známými úniky. Oba správci také umí bezpečně sdílet hesla s rodinou nebo kolegy bez posílání e-mailem či chatem.
Lidi od správců hesel paradoxně odrazuje hlavně bezpečnost. Studie v časopise Journal of Information Processing Systems se vzorkem 248 respondentů zjistila, že ti, kdo správce nepoužívají, se nejvíc bojí mít všechna hesla na jednom místě. Uživatelé zase jako hlavní přínos jmenují pohodlí. Riziko soustředěné na jedno místo je skutečné, jen se liší od rizika slabého hesla na papírku nalepeném na monitoru.
Češtinu mezi jazyky celého uživatelského rozhraní oficiálně neuvádí ani 1Password, ani Keeper. S českými weby ale fungovat můžou a přihlašovací pole rozpoznají bez ohledu na jazyk stránky.
Jedna klávesová zkratka ušetří ročně zhruba hodinu a tři čtvrtě
Většina triků není schovaná za placením ani za složitým nastavením. Leží v nabídkách, které lidé běžně neotevírají. Night Light najdete ve Windows v Nastavení, v části Systém a pod položkou Displej. Pravidla Outlooku jsou v nabídce pro správu pošty, kterou spousta uživatelů nikdy neprozkoumala. Přehled zkratek YouTube se dá otevřít během přehrávání videa, ale málokdo to udělá.
Druhou brzdou jsou zvyky. Kdo přechází od myši ke klávesovým zkratkám, pracuje zpočátku pomaleji, dokud si nové postupy neosvojí.
Návratnost je dobře vidět na zkratce Ctrl+Shift+T, která při jednom použití ušetří možná pět sekund. Při pěti použitích denně to dělá 25 sekund. Pracovní rok o pěti dnech v týdnu a padesáti týdnech přinese 6 250 sekund, tedy zhruba hodinu a tři čtvrtě. Za deset let se nasčítá přes 17 hodin. Takhle podrobný přepočet má z celého seznamu jen tahle jediná zkratka.