Chytré brýle Samsung Galaxy vyzvou Metu: únik prozradil hmotnost 41 gramů a dvakrát větší úložiště než Ray-Ban Meta

Podrobnosti zveřejnil 12. října 2026 Jeff Springer na webu SammyGuru a doplnil jimi skládačku, kterou Samsung s Googlem odkrývaly po kouscích. Na konferenci Google I/O 19. května obě firmy ukázaly dva designové návrhy a potvrdily, že brýle poběží na platformě Android XR s asistentem Gemini. Na akci Galaxy Unpacked 22. července přidal Samsung čip Snapdragon AR1 Gen 1 od Qualcommu, údaj o výdrži baterie a jména dvou módních partnerů, Gentle Monster a Warby Parker. Hmotnost brýlí ani počet mikrofonů a reproduktorů ale do října veřejně známé nebyly.
Samsung vstupuje do segmentu ovládaného Metou z 94 procent
První generace brýlí nemá vlastní displej. Samsung tím míří do kategorie lehkých chytrých brýlí s umělou inteligencí, ve které hlavní práci obstarává kamera, hlasové ovládání, asistent a zvuk. Digitální obsah se před očima nezobrazuje vůbec.
Podle zářijové analýzy Counterpoint Research připadá na brýle bez displeje 96 % všech dodávek chytrých brýlí s umělou inteligencí, takže Samsung jde do hlavního proudu celé kategorie. V tomto segmentu drží Meta s řadou Ray-Ban Meta podíl 94 %, což z něj fakticky dělá trh jedné firmy. Dodávky přitom v první polovině roku 2026 meziročně vzrostly o 263 %. Poptávka po takových brýlích tedy existuje a rychle roste, jen ji zatím skoro celou uspokojuje jediný výrobce.
Hardware i software si přitom nechávají prostor pro víc. Snapdragon AR1 Gen 1 zvládá i brýle s displejem a nabízí lokální umělou inteligenci přes jednotku Hexagon NPU, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3. Android XR má podporovat celé spektrum zařízení od brýlí bez displeje přes modely s displejem až po headsety. Kdy a v jaké podobě Samsung tuhle rezervu využije, zatím není jisté.
Dvojnásobné úložiště proti dvěma mikrofonům navíc u Mety
Přímým měřítkem je model Ray-Ban Meta Gen 3, který Meta představila v září. Kamera je u obou brýlí na stejné úrovni: 12 Mpx a video ve 3K, Samsung podle úniku při 30 snímcích za sekundu. Shodná je i deklarovaná výdrž baterie až devět hodin a odolnost se stupněm krytí IPX4.
Rozdíly jsou dva. Samsung má podle úniku nabídnout 64 GB úložiště, tedy dvojnásobek 32 GB u Mety, což je jediná měřitelná výhoda, kterou má proti zavedenému konkurentovi v ruce. Meta zase dává do brýlí šest mikrofonů, Samsung čtyři. K tomu únik uvádí 2 GB operační paměti a dvojici otevřených reproduktorů.
Nejvíc pozornosti poutá hmotnost 41 gramů. Meta ale u modelu Gen 3 hmotnost v dostupných primárních zdrojích neuvádí, takže přímé srovnání není možné. O pohodlí při celodenním nošení navíc podle podkladů rozhoduje i rozložení hmotnosti, tvar obrouček a tlak na nos a uši. Nejvýraznější číslo celého úniku tak zatím nemá s čím soupeřit.
Kam zamíří 26 variant obrouček od dvou módních značek
Katalog obrouček má mít dohromady 26 položek. Gentle Monster k nim přispěje šesti tvary v 16 barevných a materiálových provedeních s výraznějším, módně laděným designem. Warby Parker dodá tři styly v deseti variantách, které sázejí na nadčasový vzhled a zkušenosti značky s optikou. Obě značky počítají i s dioptrickými čočkami, takže brýle mohou nosit i lidé, kteří brýle potřebují každý den, nejen jako sluneční doplněk.
S geografií je to skromnější. Varianty Gentle Monster mají jít do Jižní Koreje a Spojených států, modely Warby Parker jen na americký trh. Prodávat se mají na webech a v kamenných prodejnách obou značek a v amerických obchodech Samsung Experience Stores. Česko ani jiná evropská země v první vlně potvrzené nejsou.
Přepočet ceny Mety napovídá, s jakou částkou v korunách počítat
K prodeji mají brýle blízko. Obě varianty s kódy SMO200J a SMO200P získaly 27. září 2026 certifikaci amerického úřadu FCC a žádosti o ni byly podle zveřejněných údajů podány přímo v den Galaxy Unpacked. Jde tedy o zařízení připravovaná pro trh, raný prototyp by takovou certifikaci nepotřeboval. Konkrétní den zahájení prodeje ale certifikace neurčuje.
Samsung oficiální cenu nezveřejnil, orientační odhad se proto opírá o Metu. Základní Ray-Ban Meta Gen 3 stojí 449 dolarů, což při kurzu ČNB ze 14. října 2026 odpovídá zhruba 9 770 Kč. Po připočtení české DPH a nákladů na distribuci a prodej by brýle za stejnou cenu vyšly přibližně na 12 až 14 tisíc korun, a to bez příplatku za dioptrické čočky. Celá kalkulace stojí na předpokladu, že Samsung cenu Mety zkopíruje, a ten zatím nikdo nepotvrdil.
Dražší modely by se posunuly k horní hranici odhadu. Meta Aviator za 529 dolarů by po obdobném přepočtu s českou DPH vyšla zhruba na 14 tisíc korun. Oficiální cenu ani přesný den, kdy se brýle v listopadu začnou prodávat, Samsung zatím neoznámil.