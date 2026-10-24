Action zlevnil elektroniku na týden, nabíječka stojí pod 50 Kč. U soundbaru s HDMI za 634 Kč ale nečekejte dlouho

Nabídka platí od středy 21. října do úterý 27. října 2026, a to jen v kamenných prodejnách v Česku. Kromě drobností do zásuvky do ní řetězec zařadil tři výraznější kusy: soundbar a univerzální herní headset značky Fresh 'n Rebel a elektrickou deku Carmen. Nejvíc výbavy za své peníze podle zveřejněných parametrů nabízí prostřední z nich, tedy headset za 399 Kč.
U nejlevnější nabíječky se web Actionu neshodne sám se sebou
Padesátikorunovou hranici drží jediná položka, nabíječka Sologic s konektorem USB-A. V přehledu týdenní akce stojí 44,90 Kč. Produktová stránka téhož zboží na webu Actionu přitom uvádí 53,90 Kč. S cenou o devět korun vyšší by v akci nezůstala žádná elektronika pod 50 Kč, a z webu se nedá zjistit, která z obou cen platí. Rozhodne až cenovka v prodejně.
Pod 50 Kč se na webu dají najít i kabely Sologic z USB-A na USB-C. Kratší stojí 36,50 Kč, delší varianta 48,90 Kč. Patří do běžného sortimentu, mimo týdenní akci, kterou poznáte podle štítku „Týdenní akce“. Ten nesou jen vybrané položky.
Herní headset za 399 Kč slibuje skoro dvakrát delší výdrž než dražší soupeř
Headset Fresh 'n Rebel se připojuje třemi způsoby: přes Bluetooth, bezdrátovým adaptérem na 2,4 GHz nebo kabelem AUX. Výrobce u něj uvádí výdrž baterie až 65 hodin. Údaj pochází od výrobce a slovo „až“ z něj dělá horní mez.
Akční nabídka obsahuje ještě dva další headsety, takže srovnání se nabízí přímo v regálu. Roseland RH-510 je za 249 Kč o 150 Kč levnější, vydrží ale kolem 10 hodin a navíc má LED efekty. Intempo za 424 Kč přidává aktivní potlačení hluku a jeho výdrž je přibližně 35 hodin.
Kdo se bez potlačení hluku obejde, ušetří oproti Intempu 25 Kč a podle údajů výrobců dostane téměř dvojnásobnou výdrž. Ze tří headsetů v akci je Fresh 'n Rebel nejvyváženější nákup.
Soundbar s HDMI a deka, která se po třech hodinách sama vypne
Soundbar Fresh 'n Rebel je nejdražší elektronikou v akci. Nabízí výkon 40 W a Bluetooth 6.0. K tomu má HDMI vstup a dálkové ovládání. Český web Actionu ho označuje štítkem „Udržitelnější volba“ a uvádí, že obsahuje nejméně 50 % recyklovaného materiálu.
Elektrická deka Carmen za 319 Kč měří 150 × 80 cm a má tři teplotní režimy. Chrání ji pojistka proti přehřátí a po 180 minutách se automaticky vypne.
Proč s nákupem nečekat až na poslední den akce
Action nefunguje jako běžný e-shop. Na českém webu si můžete prohlédnout nabídku i akční leták, nakupuje se ale v prodejnách. Objednat zboží z týdenní akce online se na české verzi webu ověřit nepodařilo.
Akční ceny platí jen do vyprodání zásob a řetězec sám upozorňuje, že některé produkty mohou zmizet rychle. U soundbaru a headsetu, které patří k nejzajímavějším kusům nabídky, proto návštěvu prodejny nemá smysl odkládat na úterý.
Elektronika je jen jednou z kategorií, ze kterých Action akci skládá. Každý týden vybírá z více než 6 000 produktů ve 14 kategoriích a do prodejen přidává zhruba 150 novinek. Nabídka se mění každou středu a končí následující úterý, takže další týdenní akce začne ve středu 28. října.