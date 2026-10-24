Android Auto půl roku tajilo řidičům sílu signálu a Google mlčel. Opravu nese až verze 17.8, tady je, jak ji získat

Podle nápovědy Googlu má stavová lišta Android Auto ukazovat čas, sílu mobilního signálu a stav baterie telefonu. Ukazatel signálu, ať šlo o 4G, nebo 5G, se ale u řady lidí přestal zobrazovat. Nejstarší dohledatelná veřejná stížnost nese datum 1. dubna 2026. Jeden z účastníků červencové diskuse na fóru Googlu napsal, že ikona mu chybí už od března. Do začátku října k tomu Google oficiálně neřekl nic.
Tři Samsungy, Toyota i Mazda: chyba se nedržela jedné značky
První hlášení se v dubnu sešla na komunitním fóru Android Auto. Psali majitelé telefonů Samsung Galaxy S23+, S25 Ultra i A55 a ikona jim mizela při připojení kabelem i bezdrátově. Na straně aut se ve stížnostech objevovala Toyota, Mazda a další značky. Chybu tedy nešlo svést na konkrétní vůz ani na způsob připojení.
V létě stížností přibývalo. Lidé mazali mezipaměť aplikace, přeinstalovávali ji a přepínali mezi betou a stabilní verzí, ale spolehlivě nezabral žádný z těch postupů. Google mezitím chybu nepotvrdil, nevysvětlil její příčinu a nedal ani odhad, kdy přijde oprava. Řidiči si proto na fórech radili sami mezi sebou, většinou bez výsledku.
Android Auto má v Google Play přes deset miliard stažení a hodnocení kolem 4,1 hvězdičky. Vedle chybějící ikony se v diskusích opakují stížnosti na odpojování, zasekávání a pády aplikace.
Proč chybějící ikona vadila nejvíc tam, kde je pokrytí slabé
Mobilní data mohla v telefonu běžet dál, zmizel jen jejich ukazatel. Řidič tím přišel o rychlou kontrolu, kterou jinak získá jedním pohledem na displej.
Nejvíc to bylo znát ve chvílích, kdy přestala fungovat některá online funkce navigace. Řidič neměl jak poznat, jestli vypadla mobilní síť, nebo selhal software. Jeden uživatel Redditu výslovně uvedl, že mu indikátor chyběl hlavně v místech se špatným pokrytím. Ztratit informaci o signálu právě tam, kde signál kolísá, je vada funkce a s vzhledem rozhraní nemá nic společného.
Verze 17.8 byla v betě o 13 dní dřív, než Google chybu přiznal
Ticho prolomil 2. října 2026 Mishaal Rahman, analytik známý sledováním Androidu. V subredditu r/AndroidAuto předal vyjádření Googlu: firma o hlášeních ví a opravu podle svých slov „aktuálně zavádí“. Kdo ji chtěl dřív, měl podle Googlu sáhnout po betě, protože opravená stabilní verze ještě nebyla široce k dispozici.
Beta Android Auto 17.8 se přitom na serveru APKMirror objevila už 19. září. Oficiální mlčení tak trvalo i v době, kdy se verze z opravné řady testovala. Uživatelé se o opravě nakonec dozvěděli z druhé ruky, z příspěvku na Redditu, a ne z kanálů Googlu. Stabilní sestavení 17.8.6638 dorazilo na APKMirror 13. října, Google Play u aktualizace uvádí 12. října. Rozdíl o den nemusí nic znamenat, protože jednotlivé distribuční kanály pouštějí aktualizace v různou dobu.
Technickou příčinu Google nezveřejnil. Podle uživatelů se chyba začala objevovat zhruba ve verzích 16.5 a 16.6 a přežila i další aktualizace. Netýkala se všech: někomu ikona zmizela natrvalo, jinému se vracela a po další aktualizaci zase mizela.
Kde v nastavení zjistíte, jestli už máte opravu
Oprava se šíří běžně přes Google Play a dostávají ji i čeští uživatelé. Google ji ale pouští postupně, takže se nemusí zobrazit všem najednou. Záleží na účtu, zařízení i distribučním kanálu. Nainstalovanou verzi najdete v nastavení Android Auto v části „Verze a informace o oprávněních“. Číslo 17.8 znamená, že máte sestavení z opravné řady. Samo o sobě ale nezaručuje, že ikona na vašem telefonu skutečně naskočí.
Když aktualizace pořád nepřišla, zkontrolujte nejdřív ručně Google Play. Potom projděte i aktualizace Služeb Google Play, které fungování Android Auto ovlivňují. Pokud chyba zůstane i ve verzi 17.8, nahlaste ji podle oficiálního postupu, který Google zveřejnil ve své nápovědě. Další možností je beta nebo ruční instalace balíčku z APKMirror. Běžný uživatel ani jednu z nich nepotřebuje. Beta může přinést jiné chyby a ruční instalace vyžaduje opatrnost.
Někteří řidiči i po instalaci verze 17.8 hlásili, že se ukazatel signálu objevil až po novém připojení telefonu k autu, případně s určitým zpožděním.