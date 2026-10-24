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Android Auto půl roku tajilo řidičům sílu signálu a Google mlčel. Opravu nese až verze 17.8, tady je, jak ji získat

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Z horní lišty na displeji auta zmizela části uživatelů ikona mobilní sítě a zůstala jen baterie. Google se k chybě přihlásil teprve ve chvíli, kdy už měl opravu rozjetou. Co ji způsobilo, dodnes neřekl.
Android Auto půl roku tajilo řidičům sílu signálu a Google mlčel. Opravu nese až verze 17.8, tady je, jak ji získat

Android Auto půl roku tajilo řidičům sílu signálu a Google mlčel. Opravu nese až verze 17.8, tady je, jak ji získat

Zdroj: Foto: AIMHO'S REBELLION 8490s - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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