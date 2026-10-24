Jeden kód z SMS a podvodník ovládne váš účet i e-mail. Banky jen do konce září evidovaly přes 65 tisíc podvodů

Seznam údajů, které nesmějí opustit váš telefon ani vaši hlavu, je delší, než by se zdálo. Patří do něj jednorázový kód z SMS, autorizační kód z bankovní aplikace, aktivační kód, přihlašovací heslo, PIN, bezpečnostní kód CVV nebo CVC z platební karty, celé číslo karty a přístupové údaje k bankovní identitě. Policie ČR, NÚKIB i české banky k tomu opakují stejné pravidlo: ověřovací kód, který vám přišel nečekaně, nikomu nesdělujte a nepotvrzujte operaci, kterou jste sami nespustili.
Kdo vám během jednoho podvodu zavolá hned třikrát
S phishingem se podle zprávy NÚKIB o stavu kybernetické bezpečnosti za rok 2025 setkalo 90 % respondentů. Kdo si myslí, že se ho podvodné hovory a zprávy netýkají, patří k menšině, která na ně zatím jen nenarazila. Útočníci staví na stresu, spěchu a na autoritě, kterou předstírají. Umějí podvrhnout telefonní číslo banky nebo policie a napodobit odesílatele e-mailu. V jednom podvodu často vystřídají několik rolí: nejdřív se ozve údajný bankéř, po něm policista a nakonec technik, který má celou věc „zabezpečit“. NÚKIB upozorňuje, že ani číslo na displeji, ani vzhled zprávy nedokazují, že na druhé straně je skutečná instituce.
Záminky se opakují. Volající tvrdí, že se vám někdo pokouší vybrat peníze a je potřeba je rychle přesunout na „bezpečný účet“. Jindy si prý někdo na vaši občanku bere úvěr a vy musíte ověřit identitu. Další varianta přichází přes nedoručenou zásilku, kterou máte zaplatit. Nejpřímější verze se vůbec neschovává: banka údajně zachytila podezřelou transakci a chce slyšet kód z SMS.
Komerční banka ve svých bezpečnostních materiálech popisuje scénář, při kterém útočník klienta přesvědčí, že v aplikaci potvrzuje „příchozí transakci“ nebo bezpečnostní kontrolu. Ve skutečnosti klient může schvalovat odchozí platbu, aktivaci bankovnictví na cizím zařízení nebo přidání dalšího ověřovacího prostředku. Škodu tedy nemusí způsobit jen opsaný kód. Stačí i tlačítko, které člověk v aplikaci stiskne bez přečtení textu nad ním.
Ovládnutý e-mail slouží útočníkovi jako paklíč k dalším účtům
S jediným získaným údajem může útočník autorizovat platbu, přidat do vašeho účtu vlastní ověřovací zařízení, aktivovat si digitální platební kartu nebo se pokusit převzít vaši e-mailovou schránku. Policie ČR u e-mailu výslovně varuje, že jeho ztráta je zvlášť nebezpečná. Přes schránku se dá obnovit přístup k sociálním sítím, e-shopům a dalším službám, takže útočník nemusí prolamovat každý účet zvlášť. Ovládne jeden důležitý a z něj se dostane k ostatním.
Zneužitá bankovní identita otevírá další patro. Na vaše jméno se dá zkusit založit účet nebo sjednat půjčku. Přesně o to šlo v červnu 2026, kdy policie varovala před vlnou SMS, které se tvářily jako upozornění na nezaplacenou pokutu. Drobný údajný nedoplatek byl jen návnada. Podvodníci chtěli citlivé údaje a přístup k bankovní identitě, pak jménem obětí zakládali účty a sjednávali půjčky a škody se pohybovaly v řádu statisíců korun.
Česká bankovní asociace uvádí, že banky v prvních devíti měsících roku 2026 evidovaly přes 65 tisíc podvodů a klientům zachránily 4,5 miliardy korun. Zachráněná částka působí uklidňujícím dojmem, kolik peněz klienti skutečně ztratili, ale z těchto údajů nevyčtete, a skutečný rozsah škod tak zůstává neznámý.
Passkey neopíšete, a proto ho podvodník nevyláká
Nejúčinnější obrana nestojí nic: bezpečnost účtu nikdy neřešte s člověkem, který vás sám nečekaně kontaktoval. Jakmile po vás chce kód, heslo nebo potvrzení operace, kterou jste nezahájili, hovor ukončete. Banku nebo úřad pak kontaktujte sami a číslo si najděte na jejich oficiálním webu. Na číslo z příchozího hovoru nebo z SMS automaticky zpátky nevolejte.
Google u dvoufázového ověření důrazně doporučuje ověřovací kódy s nikým nesdílet a zároveň přiznává, že SMS kódy jsou proti phishingu méně odolné než některé novější metody. Silné heslo vás ochrání před uhádnutím nebo před zneužitím po úniku dat. Když ale ověřovací kód předáte nebo požadavek útočníka schválíte sami, nepomůže. Kde to služba umožňuje, vyplatí se přejít na passkeys nebo hardwarové bezpečnostní klíče. Ověření u nich nestojí na údaji, který jde opsat a nadiktovat do telefonu.
V bankovní aplikaci si před každým potvrzením přečtěte celý text notifikace a ověřte si, že schvalujete operaci, kterou jste opravdu spustili vy. Některé české banky navíc nabízejí možnost ověřit totožnost volajícího nebo potvrdit komunikaci přímo v oficiální aplikaci. Postup se banka od banky liší, takže je dobré zjistit si ho u své banky předem.
Poslali jste kód cizímu člověku? První telefonát patří bance
Teď rozhoduje rychlost. Útočník může údaje zneužít okamžitě a někdy převádí peníze ještě během hovoru s vámi. Volejte na oficiální linku banky, kterou najdete na jejím webu nebo na platební kartě, nikdy na číslo, které vám nadiktoval údajný bankéř. Požádejte o zabezpečení účtu, případně o zablokování karty, a nechte prověřit podezřelé transakce.
Pokud mohl být ohrožen i e-mail, nečekejte, až bude vyřešená banka, a zabezpečujte obojí pokud možno současně. Útočník mezitím může zkoušet další kroky. Ve schránce změňte heslo, odhlaste všechny aktivní relace a zkontrolujte záložní e-mailové adresy, telefonní čísla a připojené aplikace, protože právě přes ně se dá přístup obnovit.
Nakonec si uložte všechno, co může posloužit jako důkaz: SMS, e-maily, snímky obrazovky a historii hovorů. S tím podejte oznámení na Policii ČR. Pokud potřebujete okamžitou pomoc nebo trestná činnost právě probíhá, volejte linku 158.