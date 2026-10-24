Ozdravovna v Jetřichovicích stojí téměř sto let a přečkala i zloděje. Drží ji střecha, plot a chladné údolí

Reklama
Ozdravovna v Jetřichovicích stojí téměř sto let a přečkala i zloděje. Drží ji střecha, plot a chladné údolíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dětská ozdravovna pod Mariinou vyhlídkou přišla o vybavení i o upravenou zahradu a nosnou konstrukci si přitom udržela celou. V části pokojů se dnes znovu spí a nový majitel čeká, jak dopadne spor obce s krajem o územní plán.
Ozdravovna v Jetřichovicích stojí téměř sto let a přečkala i zloděje. Drží ji střecha, plot a chladné údolíZdroj: Foto: https://www.loc.gov/pictures/item/nj1599.photos.380822p - licence Public domain
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 24.10.2026 19:16
Reklama
Dvě sekundy na dásni psa prozradí, jestli volat veterináře. Varovná je i barva, která se vrátí až příliš rychle
Věže Trosek stojí na sopečné skále staré 16,5 milionu let. Další tři hrady mají puklinu do pekla, kostry a dopisy
Některé hradní pověsti mají překvapivě pevný základ, a to doslova. Čtyři české hrady ukazují, kolik z...
Radar na Skalkách u Protivanova vyhazuje lidem Wi-Fi z kanálu. Vysílá na 5 645 MHz, uprostřed pásma domácích routerů
Lidé v podhůří Drahanské vrchoviny mají pro vypadávající internet i slabý mobilní signál jedno vysvětlení:...
Pražský hrad má skoro osmkrát tolik návštěvníků jako Karlštejn s Hlubokou v součtu. Táhne ho 8,27 milionu hostů Prahy
Správa Pražského hradu napočítala za rok 2025 devět milionů průchodů areálem. K takovému číslu se žádná...
Pole u Chýště vydalo poklad s denáry, jaké numismatika neznala. Na jednom je možná první psané české slovo
Stříbrné mince z posledních let vlády Boleslava II. ukazují, jak raný přemyslovský stát rozšiřoval ražbu a...
Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.Všechny články tohoto autora →
Chytré brýle Samsung Galaxy vyzvou Metu: únik prozradil hmotnost 41 gramů a dvakrát větší úložiště než Ray-Ban Meta
Centrum Extra: Mobil
dnes, 19:35
4 min
Přestaňte klikat myší, YouTube poslouchá klávesnici. Písmeno J vrátí video o 10 sekund, šipka jen o polovinu
Centrum Extra: Mobil
dnes, 19:34
3 min
Umělá inteligence jako domácí virus: Anthropic ji rozběhl na 15 levných Android boxech za pár stovek korun
Centrum Extra: Mobil
dnes, 19:33
4 min
Windows 11 má schovanou paměť na zkopírovaný text. Po zapnutí udrží až 25 položek a otevře je zkratka Win + V
Centrum Extra: Mobil
dnes, 19:32
3 min
Přes 70 lidí si vytetovalo její logo. Hamburská firma Bolzplatzkind přesto padla a zakladatel ji zachraňovat nebude
Centrum Extra: Ženy
dnes, 19:25
3 min
Reklama
Steam má funkci, o které mnoho hráčů neví. Zachrání i momenty, které jste nenahrávali
Gamebot.cz
dnes, 19:24
2 min
Dvě sekundy na dásni psa prozradí, jestli volat veterináře. Varovná je i barva, která se vrátí až příliš rychle
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:21
5 min
Věže Trosek stojí na sopečné skále staré 16,5 milionu let. Další tři hrady mají puklinu do pekla, kostry a dopisy
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:21
4 min
Radar na Skalkách u Protivanova vyhazuje lidem Wi-Fi z kanálu. Vysílá na 5 645 MHz, uprostřed pásma domácích routerů
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:20
5 min
Pražský hrad má skoro osmkrát tolik návštěvníků jako Karlštejn s Hlubokou v součtu. Táhne ho 8,27 milionu hostů Prahy
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:19
4 min
Reklama
Pole u Chýště vydalo poklad s denáry, jaké numismatika neznala. Na jednom je možná první psané české slovo
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:18
4 min
Lékaři u ní nic nenašli, kapucín ohlásil démony. Exorcismus v Iowě roku 1928 ožívá v Rituálu, kněze hraje Al Pacino
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:17
5 min
Změnu chování rodiče poznají až kolem pěti hodin u obrazovky. Čeští teenageři mají přes čtyři hodiny jen na mobilu
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:17
5 min
Huntův syn o legendárním otci: K titulu mu stačil jediný bod
SvětFormule.cz
dnes, 19:17
5 min
Ozdravovna v Jetřichovicích stojí téměř sto let a přečkala i zloděje. Drží ji střecha, plot a chladné údolí
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:16
4 min
Reklama
Lawrence z Arábie vyrůstal pod vypůjčeným příjmením. Jako student ušel pěšky přes 1 600 km za křižáckými hrady
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:15
5 min
V podtlakové komoře Sigmunda Raschera zemřel zhruba každý druhý vězeň. Zastřelit ho dal jeho patron Himmler
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:14
5 min
Pod Troskami leží mořské dno. Český ráj vypráví skoro 100 milionů let geologie a je jediným geoparkem UNESCO v Česku
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:14
3 min
Víc aviváže zatuchlé ručníky nezachrání. Nejpestřejší směs bakterií v pračce sídlí v zásuvce na prací prostředek
Centrum Extra: Věda
dnes, 19:12
5 min
Baterie firmy, do níž investoval Mercedes, má 381 Wh/kg a trumfla CATL. Její továrna neutáhne ani jednu modelovou řadu
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:11
3 min
Reklama
Cybercab nemá volant ani pedály, Tesla ho přesto sama certifikovala. Za mlčení před úřadem hrozí až 3,3 miliardy korun
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:10
3 min
Zaplavená Honda NSX začala sama troubit, dražitelé se o ni přesto prali. Vrak odešel za víc než milion korun
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:10
4 min
Epstein se brání kritice Verstappena: Trať je v dobrém stavu
SvětFormule.cz
dnes, 19:10
1 min
Humanoidi v autofabrikách zatím prohrávají s lidmi. Robot u BMW naložil 90 tisíc dílů, vždy při stejné operaci
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:09
4 min
Bridgestone propadl v testu ADAC stejně jako neznámé levné značky. Vítězná celoroční pneumatika stojí jen o 80 Kč víc
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:09
4 min
Reklama
Martin Shaw z Profesionálů vyměnil kudrliny za šediny. S partnerkou už přes 20 let bydlí každý ve svém domě
ReadZone
dnes, 19:07
3 min
Ruské obrněnce zmizely z map na palubách tří lodí z Kaliningradu. Jedna z nich už letos vykládala techniku v Libyi
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:07
4 min
Třikrát ji bombardovali, Írán ji znovu zprovozňuje. Satelity odhalily, co na základně Eagle 44 opravil jako první
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:06
3 min
Čtyřicet tisíc ruských vojáků tlačí na Sumskou oblast. Nárazníkovou zónu Moskva za rok a půl nepostavila
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:06
3 min
Ukrajina smí nakupovat zbraně jako člen NATO, aniž by jím byla. Přístup k agentuře NSPA otevírá 45 partnerství
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:05
3 min
Reklama
Drony potápějí lodě 31 kilometrů od bulharského pobřeží. Evropský parlament volá po válečných lodích EU
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:05
3 min
Rezavé túje po zimě obvykle prozrazují žízeň z podzimu. Při oblevě chtějí 20 až 30 litrů na metr čtvereční
Centrum Extra: Zahrada
dnes, 19:03
5 min
YouTube míří na Spotify i Audible: audioknihy chce přidat do Premium, spuštění se zvažuje nejdřív na rok 2027
Centrum Extra: Mobil
dnes, 18:59
3 min
Bučovice získají nový komunitní prostor. Nabídne domov dvanácti osobám s postižením
Brněnská Drbna
dnes, 18:57
1 min
Ruské Shahedy mají nového lovce. Finský komplet ItO 90M odpálí zhruba za šest sekund střelu, která letí přes Mach 3,5
Centrum Extra: Armáda
dnes, 18:56
4 min
Reklama
Nadšenec srazil spotřebu Windows 11 na 2,5 GB RAM. Běžná instalace přitom v nečinnosti spolkne i polovinu paměti
Centrum Extra: Mobil
dnes, 18:55
4 min
Jeden vývojář nechal AI napsat bezplatnou konkurenci pro Microsoft Office. Klon Wordu je hotový zhruba z 60 %
Centrum Extra: Mobil
dnes, 18:55
5 min
Šéf Porsche odmítá škrty, které navrhl Wolfsburg. Se 4 100 místy navíc by firma rušila celkem 13 000 míst
Centrum Extra: Auto
dnes, 18:54
4 min
Nemusíte hned proklínat operátora. Rychlý restart síťového připojení v mobilu, když blbne internet
Mobify.cz
dnes, 18:53
5 min
Kvíz pro znalce československých seriálů: Vaším úkolem je vybrat herce, kteří do 10 klasik vůbec nepatří
In-lifestyle.cz
dnes, 18:46
2 min
Reklama
Reklama
Neděle přinese do Česka prudký zvrat počasí. Meteorologové varují před nebezpečím, které zasáhne několik krajů
Žena (56) si v práci stěžovala na bolest zubů a tlak na hrudi. Kolegyně nezavolala pomoc, žena zemřela
Bylo jí 63 let, když se v sudu vrhla přes Niagarské vodopády. Přežila, ale její plán měl krutý háček
Václav Vydra po krachu čelil dluhům. Jana Boušková ho z lůžka požádala o ruku a její stav je dnes omezený
Slavia dostala další komický gól a znovu ztratila. Podstatnou roli hrál VAR
Reklama
Reklama