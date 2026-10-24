Android 17 otevře kalkulačku i mapu v plovoucím okně nad jinou aplikací. Bubliny tím po šesti letech opouštějí chaty

V launcheru stačí dlouze podržet ikonu aplikace a zvolit otevření v bublině. Okno se pak objeví nad obsahem, který je právě na displeji. Dá se posouvat, zvětšovat, zmenšovat i zavřít. Funkce se jmenuje App Bubbles a je součástí samotného systému, takže ji nedodává konkrétní aplikace ani výrobce telefonu. Podmínky jsou dvě: aplikace musí podporovat režim více oken a musí umět přizpůsobit své rozhraní různým velikostem obrazovky. Novější aplikace by s tím problém mít neměly. U starších nebo méně přizpůsobivých programů může být práce v malém okně nepohodlná.
Šest let otevíraly bubliny jen chaty. Teď zvládnou i mapu
Bubliny se v Androidu objevily už ve verzi 11 v roce 2020. Na okraji displeje se ukázal malý kroužek a po jeho rozbalení se otevřela konverzace, aniž by bylo nutné opustit aplikaci, ve které člověk zrovna byl. Bubliny tehdy sloužily hlavně ke zprávám. Kdo chtěl mít nad rozpracovaným obsahem kalkulačku, mapu nebo video, mohl použít jen omezený režim obrazu v obraze nebo speciální funkci od výrobce svého telefonu.
Mezi rokem 2020 a letošním vydáním uplynulo šest let a uživatelé i vývojáři celou dobu žádali, aby se bubliny daly použít i pro jiné aplikace. Google je teď v dokumentaci k Androidu 17 popisuje jako součást práce s okny. Plovoucí okna znají počítače desítky let a některé mobilní nadstavby je nabízejí také dlouho, takže samotný nápad nový není. Nové je to, že je Android poskytuje přímo na úrovni systému. Vývojáři aplikací tak už nejsou odkázaní na řešení, která si každý výrobce navrhne po svém.
Největší užitek z toho budou mít tablety a skládací telefony. Bubliny se na nich dají sdružit do lišty u spodního okraje obrazovky a odtud se k nim lze kdykoli vrátit, podobně jako k hlavnímu panelu na počítači. Typickým příkladem jsou Pixel Fold nebo Galaxy Z Fold8. Co přesně na konkrétním přístroji půjde, záleží na zařízení, verzi systému a podpoře jednotlivých aplikací.
Rambler a Create My Widget: proč na češtinu zatím nespoléhat
Kromě bublin Google vylepšil režim obrazu v obraze pro prostředí s desktopovým rozložením, upravil funkce chránící bezpečnost a soukromí a dál rozvíjí adaptivní rozhraní. K tomu patří designový směr Material 3 Expressive s výraznějšími barvami, rozmanitějšími tvary a animacemi, které mají rozhraní zpřehlednit.
Část novinek, o kterých se v souvislosti s Androidem 17 mluví, ale k systému nepatří. Spadají pod platformu Gemini Intelligence. Rambler má převádět mluvené slovo do plynulejšího textu a Create My Widget sestaví widget podle běžně formulovaného zadání. Obě funkce mají vlastní podmínky dostupnosti a Google je může zavádět nezávisle na aktualizaci systému.
Aplikace Gemini češtinu podporuje, to ale neplatí pro všechny její funkce. Rambler mezi oficiálně podporovanými jazyky češtinu neuvádí. Kdo by po aktualizaci chtěl telefonu jednoduše říct, ať mu připraví widget s předpovědí větru pro cyklisty, může zatím narazit. Dostupnost se navíc liší podle zařízení a země.
Kvůli čemu Google přesunul hlavní vydání do druhého čtvrtletí
Stabilní verze Androidu tradičně vycházely ve třetím čtvrtletí, často v září. Už při přípravě Androidu 16 Google ohlásil, že hlavní vydání přesune do druhého čtvrtletí, aby lépe sedělo na cyklus uvádění nových zařízení a aktualizací v celém ekosystému.
Android 17 vyšel 16. června 2026. Beta testování začalo 13. února 2026, takže ladění trvalo zhruba čtyři měsíce. Podporované telefony se k nové verzi dostanou dřív v roce a výrobci mají víc času připravit vlastní nadstavby ještě před podzimním uvedením nových modelů.
Řada Pixel 6 je nejstarší, na kterou aktualizace míří
Aktualizace OTA dorazí v první vlně na telefony Google Pixel počínaje řadou Pixel 6. Patří sem tedy i model 6 Pro a levnější 6a a dále novější generace včetně variant řady A, skládacích modelů a tabletu Pixel Tablet. Dostupnost konkrétní verze se může lišit podle zařízení a distribučního kanálu. Pixel 11 a Samsung Galaxy Z Fold8 mají Android 17 dostat už z výroby.
Samsung vydává systém v nadstavbě One UI 9 a nejdřív ji nasadil na Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8. Rozšíření na řadu Galaxy S26 oznámil 16. září 2026, tedy tři měsíce po vydání Androidu 17. Další modely mají přicházet postupně. Kdo by chtěl novinky zkoušet dřív, potřebuje beta program v aplikaci Samsung Members, který s beta programem Googlu nesouvisí.
Xiaomi má HyperOS 3 postavený na Androidu 17 zatím jako vývojářský náhled. Dostupnost se liší podle regionu a seznam podporovaných modelů výrobce zveřejní zvlášť. OPPO představilo nadstavbu ColorOS 17 globálně 13. října 2026 a distribuovat ji bude postupně. Harmonogram pro český trh ani pro jednotlivé modely zatím nezveřejnilo.