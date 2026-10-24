Antivirus vidí prázdnou stránku, oběť past. Phishing se kryje ochranou proti botům, weby často nežijí ani dva dny

Před phishingovou stránku útočníci nasadí komerční službu ochrany proti botům. Legitimní weby ji používají proti scraperům a jinému automatizovanému provozu. Když stránku navštíví bezpečnostní skener, sandbox nebo crawler antivirové firmy, ochrana proti botům ho pozná a ukáže mu něco neškodného: prázdnou stránku, výzvu CAPTCHA nebo úplně jiný web. Člověk u skutečného prohlížeče uvidí podvodnou přihlašovací stránku nebo škodlivý obsah teprve poté, co na stránce něco udělá.
Číslo 95 procent pochází od jediné firmy, která sleduje prohlížeče
Procento z perexu popisuje vzorek Push Security, konkrétně podíl útoků, na které firma přišla díky vlastnímu monitoringu běžícímu přímo v prohlížečích. O tom, kolik útoků bez povšimnutí projde na celém internetu, vypovídá jen nepřímo. Pochází navíc od společnosti, která prohlížeče sama monitoruje, a nezávislé ověření podklad neuvádí.
Slovo „antivirus“ je v této souvislosti potřeba chápat široce. Patří sem hodnocení reputace URL adres, sandboxy, e-mailové brány i automatické procházení webu, tedy všechny kontroly, které probíhají bez účasti uživatele a mimo jeho aktivní relaci v prohlížeči. Trik s ochranou proti botům ztěžuje práci všem najednou, protože každá z nich do stránky nahlíží jako stroj.
Druhou potíží je rychlost. Nové phishingové domény podle Push často existují méně než dva dny, takže automatické kontroly na ně nemusejí stihnout zareagovat.
Žádný stažený soubor: útočníkům stačí, aby oběť klikla nebo vložila kód
V datech Push se opakují tři skupiny technik. Nejstarší z nich je AiTM phishing. Útočník postaví kopii přihlašovací stránky a vše, co do ní oběť zadá, v reálném čase přeposílá na skutečný server. Získá tak heslo i relační cookie, se kterou převezme už přihlášenou relaci, a běžné dvoufaktorové ověření tím obejde.
ClickFix pracuje s falešným chybovým hlášením nebo výzvou CAPTCHA. Ta oběť navede, aby zkopírovala text do schránky a vložila ho do příkazového řádku Windows, čímž škodlivý příkaz spustí vlastní rukou. Microsoft upozorňuje, že technika může projít běžnými automatizovanými kontrolami právě proto, že rozhodující krok provede uživatel. U device code phishingu zadá oběť kód na pravé přihlašovací stránce Microsoftu a nevědomky tím povolí přístup útočníkovi. Ten dostane přístupový token, aniž by znal heslo nebo zachytil ověřovací kód MFA, protože zneužívá samotný proces autorizace.
Ani jedna z těchto technik nutně nepotřebuje infikovaný soubor. Celý útok proběhne v prohlížeči a stojí na jediné akci uživatele, tedy na kliknutí, vložení příkazu nebo potvrzení požadavku.
Čtyři z pěti zachycených útoků ClickFix přišly z vyhledávače
ClickFix je v datech Push nejčastější technikou. Ve druhém čtvrtletí tvořil v průměru 52 % všech detekcí, takže šlo o víc než každý druhý zachycený útok. V srpnu jeho podíl vystoupal na 67 %.
Do schránky přitom ClickFix většinou nechodí. Čtyři z pěti zachycených útoků ClickFix podle firmy pocházely z vyhledávačů, kam se dostaly přes škodlivou reklamu, manipulaci s výsledky vyhledávání nebo napadené weby. Napříč všemi technikami přišla zhruba polovina škodlivých payloadů mimo e-mail, a to přes vyhledávače, sociální sítě, komunikační aplikace a QR kódy.
Firma, která svou obranu postavila hlavně na filtrování pošty, tak podle těchto dat vůbec nevidí zhruba polovinu cest, kudy útoky přicházejí.
Sady pro device code phishing se za rok rozmnožily na víc než třicet
Na začátku roku 2026 existoval jeden, nanejvýš dva phishingové kity zaměřené na device code phishing. Během roku jich Push napočítala přes třicet, což je víc než patnáctinásobek. V květnu 2026 vydala FBI varování před platformou Kali365, která touto technikou krade přístupové tokeny k Microsoft 365 a jako návnady používá i texty vytvořené umělou inteligencí. Postup, který dřív zvládalo několik útočníků, se tak prodává jako služba typu phishing-as-a-service.
Umělá inteligence se v datech objevuje i jinde. Známky jejího použití podle Push neslo 90 % phishingových kitů analyzovaných v roce 2026. Jde o podrobné komentáře v kódu, jaké typicky píšou jazykové modely, o rychle vyrobené kopie legitimních stránek a o automatizovanou infrastrukturu. Výzkumníci podobné stopy našli i v phishingovém panelu skupin ShinyHunters a BlackFile. Takové známky jsou nepřímé, komentář v kódu sám o sobě dokazuje jen to, jak kód vypadá.
Z dat vyplývá hlavně zrychlení výroby. Přesvědčivou phishingovou stránku i celou kampaň lze připravit za několik hodin a opustit dřív, než se adresa dostane na seznam blokovaných.
Co udělat, aby vám podvodná stránka v prohlížeči nevzala účet
Popsané kanály se neomezují na žádnou zemi, takže se týkají i českých uživatelů a firem. NÚKIB v únoru 2026 varoval před phishingem, falešnými weby a QR kódy a doporučil aktualizace, vícefaktorové ověřování a opatrnost u nevyžádaných odkazů.
Proti ClickFixu pomáhá jednoduché pravidlo: nikdy nespouštět příkaz zkopírovaný z vyskakovacího okna, výzvy CAPTCHA nebo chybového hlášení na webu, protože právě tento krok celý útok spouští. Na přihlašovací stránky je bezpečnější chodit ručně napsanou adresou, ne přes odkaz ve zprávě, čímž se omezí riziko podvržené kopie typu AiTM. Kdo je vyzván k zadání kódu, má si ověřit, jakou aplikaci nebo zařízení tím vlastně autorizuje. Prohlížeč i operační systém je potřeba průběžně aktualizovat. Vícefaktorové ověření dál patří k důležitým ochranám, jenže device code phishing dokáže zneužít autorizaci, aniž by MFA přímo prolomil.
Firmám podklad doporučuje rozšířit obranu na relace v prohlížeči a na správu identit, sledovat také kanály mimo e-mail a omezit device code flow všude, kde ho nezbytně nepotřebují. Pro případ, že útok projde, mají mít připravený postup, jak přístupové tokeny rychle odvolat.